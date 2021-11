von Gerald Nill

Die Landschafts- und Ortschaftsbilder eines Schwarzwaldmalers enthüllen die rasante industrielle Entwicklung des Wiesentals im 19. Jahrhundert. Zwei Doktoranden der Uni Freiburg hatten diese historischen Bilder aus Zell und Atzenbach im Gepäck und erfreuten damit den Vorstand des Wiesentäler Textilmuseums Andreas Müller. Aus den Bildern und Müllers Wissen sind am Ende eine Ausstellung im Augustinermuseum Freiburg sowie zwei Publikationen entstanden.

„Selbst die Anzahl der Fenster einer Fabrik hat der Maler Johann Martin Morat originalgetreu wiedergegeben“, ist der Zeller Museumsleiter verblüfft. Für die Wissenschaftler der Uni Freiburg sind die Bilder aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von unschätzbarem Wert. In einer Zeit, in der es noch keine Kameras gab, zog der Stühlinger Morat mit dem Malkasten durch die Region, suchte sich erhöhte Punkte und skizzierte komplette Ortsansichten, fast wie ein Stadtplan.

Die 120 Meter lange und 24 Meter hohe Spinnerei in Zell-Atzenbach in einem Gemälde von Johann Martin Morat. | Bild: Gerald Nill

Das Schöne: Morat (1805 bis 1867) kehrte immer wieder zurück, nutzte möglicherweise seine früheren Vorlagen und hielt die Veränderungen seiner Motive in weiteren Bildern fest. Und gerade im Wiesental gab es vor 200 Jahren rasante Veränderungen. Was Maler Morat leider nicht schaffte, war die Jahreszahl im Bild festzuhalten. Das machte die beiden Wissenschaftler Cornelia Korff und Bernhard Mohr zu Detektiven und ihre Spurensuche landete unter anderem beim Vorstand des Wiesentäler Textilmuseums in Zell, der gerne und mit viel Sachverstand weiterhelfen konnte. Aufschluss über den Zeitpunkt eines Bildes konnte zum Beispiel die Zahl der Kreuze auf dem Zeller Friedhof geben, die Morat authentisch gemalt hatte, schmunzelt der Zeller Museumsleiter.

„Ich finde die Bilder Morats und die wissenschaftliche Arbeit geschichtlich unheimlich interessant“, urteilt Müller. Wie ein Puzzle wird die industrielle Geschichte des Tals sichtbar. So wird noch einmal visuell erlebbar, wie sich das Wiesental innerhalb weniger Jahre rasant entwickelte: von der bäuerlichen Kulturlandschaft zum Industriegebiet der Textilfabriken, die freilich schon wieder Geschichte sind.

Vor 200 Jahren wurden plötzlich die kleinbäuerlichen Familien der Region zu Fabrikarbeitern in Spinnereien und Webereien. Es rückten die Industriellen Montfort und Geigy, Merian und Koechlin aus der Schweiz an und erweckten das Wiesental aus dem Dornröschenschlaf. Es gab nicht nur billige Arbeitskräfte, die in ihrer Not für Hungerlöhne schufteten, sondern es gab auch das weiche Wasser der Wiese, mit dem gewaschen, gebleicht und gefärbt wurde. Nicht zuletzt gab es durch den Fluss die Wasserkraft.

Anhand der Moratschen Bilder kann Textil-Experte Müller nachweisen, dass es im Jahr 1822, in dem ein Wiesentäler Heimatroman spielt, eben noch keinen Qualm aus Fabrikschloten gab. „Dampfkraft wurde im Wiesental vermutlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Einsatz der Kohle genutzt“, sagt Müller, der sich gern am wissenschaftlichen Detektivspiel beteiligt.

Als die Eisenbahn 1876 bis nach Zell gebaut wurde, stand der weiteren Expansion der Textilindustrie nichts mehr im Wege. Gearbeitet wurde damals an 307 Tagen im Jahr, und zwar elf Stunden am Tag, zusätzlich kam der oft weite und beschwerliche Heimweg, dazu Lärm, Faserflug und Staub am Arbeitsplatz, absolut ungesund. Korff und Mohr fassen zusammen, dass es in den 1920er Jahren 80 Textilbetriebe an Wiese und Hochrhein gab – mit rund 18 000 Beschäftigten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die heimische Textilindustrie nochmals eine Blütezeit, reichten die heimischen Arbeitskräfte bei weitem nicht aus und mussten Gastarbeiter aus Italien und der Türkei angeworben werden. Das Ende einer 200-jährigen Textil-Geschichte, bedingt durch Billigproduktion in Asien, ist in der Dokumentation ebenfalls enthalten. Es zeigt die Sprengung von „Spinni“ und „Webi“ im Jahr 1993 in Zell, ein Foto, das jeden Zeller berührt.

Doch zurück zum Maler Morat. Müller findet es faszinierend, dass man in den detailgetreuen Bildern die alten Häuser wiederentdecken kann, die heute noch das Ortsbild prägen: sei es das Schlössle, die ehemalige Fabrikanten-Villa, oder die „Laborantenhäuser“. Eine spannende Geschichte, meint Müller.