von André Hönig

Wieso hat Ralf Ühlin die Leitung des Kriminalkommissariats Waldshut-Tiengen mit der Führung des Polizeireviers Schopfheim getauscht? Welche Erfahrungen und Eindrücke hat er in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit bereits gewonnen? Und wie schätzt Ühlin, der als Gersbacher das Gebiet bestens kennt, die Sicherheitslage in seinem neuen Zuständigkeitsbereich ein? Dies und mehr wollte André Hönig vom neuen Revierleiter wissen.

Herr Ühlin, Sie waren Leiter des Kriminalkommissariats in Waldshut-Tiengen. Jetzt leiten Sie seit Februar das Polizeirevier Schopfheim – ist das ein großer Unterschied?

Ühlin: Richtig ist natürlich, dass die operativen Aufgaben bei einem Polizeirevier andere sind, als bei einem Kriminalkommissariat. Die Bandbreite der an die Kolleginnen und Kollegen hier beim Polizeirevier Schopfheim gestellten Aufgaben ist jedoch eine wesentlich größere als bei einem Kriminalkommissariat. Insbesondere auch, da unabhängig von der Schwere des Deliktes die ersten Maßnahmen – der sogenannte Erste Angriff – ungeachtet vom Wochentag oder der Uhrzeit in aller Regel durch die Kolleginnen und Kollegen der Polizeireviere getroffen werden. Wir arbeiten also eng mit der Kriminalpolizei zusammen. Für mich persönlich ist es natürlich hilfreich, dass ich sehr gut in der Kriminalpolizei vernetzt bin.

„Unser Ziel ist es, die Gesamtzahl an Straftaten auf niedrigem Niveau zu halten und die Aufklärungsquote zu erhöhen“, sagt Ralf Ühlin. | Bild: Polizei

Und wie unterscheidet sich Ihre eigene Arbeit?

Ich habe ja nach meiner Ausbildung bis zum Wechsel zur Kriminalpolizei beim Polizeirevier in Rheinfelden Dienst verrichtet. Das ist natürlich viele Jahre her. An den grundsätzlichen Zuständigkeiten hat sich jedoch nicht so viel geändert. Meine Aufgaben wie zum Beispiel Personaleinsatz, Personalentwicklung, Haushalt, Zielvereinbarungsprozess, Qualitätsmanagement, Führungsaufgaben in besonderen Einsatzlagen sowie Repräsentations- und Koordinationsaufgaben sind die gleichen wie als Leiter des Kriminalkommissariats in Waldshut-Tiengen. Ein großer, aber interessanter Unterschied ist der jetzt wesentlich größere Personalkörper, verteilt auf acht Dienstzweige und zwei Dienstorte mit Schopfheim und Schönau.

Sie sind der dritte Polizeirevierleiter seit der Pensionierung von Rudolf Steck im Jahr 2014. Kehrt mit Ihnen jetzt wieder Kontinuität an der Spitze ein?

Nach meiner persönlichen Planung werde ich das Polizeirevier bis zu meiner Pensionierung, vermutlich im September 2026, leiten.

Ihr Stellenantritt erfolgte wegen der Pandemie unter erschwerten Bedingungen, beispielsweise fiel eine offizielle Amtseinführung aus. Wie verlief nun die Einarbeitungsphase?

Pandemiebedingt war mein Amtsantritt ein unüblicher. Die Kennenlernphase war eine andere und ist nahezu abgeschlossen. Hier beim Polizeirevier habe ich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Personalgespräche geführt. Weiterhin habe ich zusammen mit meinem Stellvertreter, Sven Schroeder, eine Vielzahl von Behörden- und Organisationsleitern besucht. Die noch ausstehenden Gespräche wurden bereits terminiert.

Wie schätzen Sie die Sicherheitslage im Revierbereich ein – und wo sehen Sie am ehesten Handlungsbedarf?

Die Gesamtzahl der Straftaten in unserem Zuständigkeitsbereich ist seit 2016 rückläufig, das ist sehr erfreulich. Innerhalb der verschiedenen Deliktbereiche finden jedoch Verschiebungen statt. So stellten wir für das Jahr 2020 einen erheblichen Anstieg bei der Computer- und der Rauschgiftkriminalität gegenüber dem Jahr 2019 fest. In diesen Bereichen setzen wir unsere Schwerpunkte. Unser Ziel ist es, die Gesamtzahl an Straftaten in unserem Zuständigkeitsbereich auf niedrigem Niveau zu halten und die Aufklärungsquote zu erhöhen.

Das Schopfheimer Revier gilt mit 53 Stellen als personell knapp ausgestattet angesichts der Größe des Zuständigkeitsbereichs – immerhin geht es um circa 400 Quadratkilometer, vier Städte und 13 Gemeinden mit rund 50.000 Menschen. Wie ist das Revier denn aktuell aufgestellt?

Das Polizeirevier Schopfheim ist organisatorisch in die Leitung, die Führungsgruppe, fünf Dienstgruppen, den Ermittlungsdienst hier in der Hebelstraße und den Polizeiposten Oberes Wiesental in Schönau gegliedert. Durch Personalzuwachs zum 1. März 2021 sind wir aktuell gut aufgestellt. Unsere Personalstellen sind zu circa 92 Prozent besetzt. Bereits jetzt wissen wir aber, dass sich aufgrund von Pensionierungen und Wegversetzungen unser Personalstand bereits zum 1. September um mindestens drei Mitarbeitende reduzieren wird, da wir im Gegenzug aller Wahrscheinlichkeit nach weniger, eventuell sogar gar keine Personalzuweisungen haben werden. Für die Zuweisung von weiteren von der Politik zugesagten Haushaltsstellen, müssen und werden Belastungsparameter herangezogen, die den Polizeirevieren, hoffentlich auch denen im ländlichen Raum, gerecht werden.

Der Landtagsabgeordnete Josha Frey hatte 2015 darauf aufmerksam gemacht, dass die Gewahrsamszelle nicht den aktuellen Standards entspreche. In der Folge wurde eine Sanierung in die Wege geleitet, die auch weitere Räume des Polizeireviers beinhaltet. Wie weit ist dieses Umbauvorhaben fortgeschritten?

Die Umbaumaßnahmen dauern seit Januar 2021 an. Nach derzeitigem Stand werden die Bauarbeiten Ende August/Anfang September beendet sein.

Corona hatte auf die Polizeistatistik für 2020 zum Teil Auswirkungen – Einbrüche sind zurückgegangen, ebenso die Diebstähle. Körperverletzungen indes nahmen zu. Hat sich dieser Trend im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt?

Tendenziell befinden wir uns in etwa auf dem Niveau des Jahres 2020, auch in Bezug auf die Körperverletzungsdelikte.

Es häufen sich Berichte von Gewaltausbrüchen gegen Polizeibeamte in der Corona-Krise. Wie beurteilen Sie die Situation im Schopfheimer Revierbereich?

Auch die Kolleginnen und Kollegen hier beim Polizeirevier Schopfheim treffen bei der Ausübung ihres Dienstes leider immer wieder auch auf aggressive Bürgerinnen und Bürger. Trotz zunehmender Konsequenz der Justiz und dem flankierenden Einsatz von Bodycams ist eine Zunahme der Gewaltbereitschaft gegenüber Beamtinnen und Beamten auch beim Polizeirevier Schopfheim festzustellen. Die Tatverdächtigen stehen zum Tatzeitpunkt oft nicht unerheblich unter Alkohol-/Drogeneinfluss oder sind massiven Krankheitssymptomen unterworfen. Hier fehlt häufig dann der verbale Zugang zum Gegenüber, was eine Deeskalation zusätzlich erschwert.

Sommerzeit ist Motorradfahrerzeit. Schwerpunktkontrollen finden seit Ende April auf vielbefahrenen Strecken statt – auch im Bereich des Polizeireviers Schopfheim. Wie effektiv sind diese, um die vielbeklagten Probleme – zu schnelles Fahren und Lärm – einzudämmen?

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht präventive Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Verkehrsüberwachung vor. Das Polizeipräsidium Freiburg ist an Wochenenden auf beliebten Ausflugsstrecken präsent und führt Kontrollen durch. Es sind Maßnahmen nach einer speziellen Konzeption, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Zudem führen das Polizeirevier Schopfheim wie auch die Verkehrspolizei zusätzliche Kontrollen durch. Ergänzend hierzu haben wir innerhalb des Polizeireviers Kolleginnen und Kollegen in Sachen Manipulationen an Motorrädern fortgebildet. Bei den Kontrollen stellen wir immer wieder auch Manipulationen an Motorrädern fest, die zu einer erhöhten Lärmemission führen. Mit Kontrollen alleine können wir das Problem jedoch nicht lösen. Meiner Meinung nach könnte der von Motorrädern ausgehende Lärm reduziert werden, indem die Politik die Voraussetzungen dafür schafft, dass die Fahrzeuge bei der Zuteilung der Betriebserlaubnis und vor allem im Fahrbetrieb die Höchstgrenze von 80 Dezibel einhalten müssen. Ebenso könnte sie dafür sorgen, dass Fahrzeugführer und Fahrzeughalter bei Manipulationen an Auspuff und Luftfilter sowie bei sonstigen Eingriffen, die eine erhebliche Steigerung der Lärmemissionen zur Folge haben, härter bestraft werden. Auch müssen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf stark frequentierten Strecken erlassen werden. Und es sollten beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes eingeführt werden können; Motorräder mit Elektroantrieb könnten davon ausgenommen werden.