von Nicolai Kapitz, Sarah Trinler, André Hönig und Anka Steger

Wie verdaut die Gastro-Szene, dass seit zwei Wochen wegen Corona kein Gast mehr die Schankstuben betreten darf? Wir haben uns umgehört. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Kneipen trifft es hart, sie sitzen – von der Staatshilfe abgesehen – auf dem Trockenen. Auch Restaurantbetreiber haben schwer zu knabbern, können aber Abhol- und Lieferdienste anbieten. Immer mehr finden daran Geschmack.

Kneipen

Die reinen Kneipen ohne größeren Restaurantbetrieb trifft es am härtesten, sie sind der Situation völlig ausgeliefert: Das Klientel kommt hierher, um sich zu unterhalten, um Menschen zu treffen. Speisen spielen eine Nebenrolle, hier geht es um Gespräche und Getränke. Kneipenwirte haben kaum eine Möglichkeit, sich auf ein Abhol- oder Liefergeschäft zu verlagern – was zu Trinken gibt‘s schließlich auch im Supermarkt. Immerhin haben Kneipen – so auch etwa die „Hurlibaus“ oder der „Goldene Löwe“ in der Schopfheimer Hauptstraße – oft den Vorteil, dass Personalkosten nicht so hoch sind, weil weniger Bedienungen gebraucht werden als im Restaurant. Pacht und andere laufende Kosten gibt es aber trotzdem.

Auch deshalb hat zum Beispiel „Hurlibaus“-Wirtin Sonja Dede bereits die staatliche Soforthilfe von 9000 Euro beantragt. „Wenn das Geld fließt, kann ich es ein paar Monate aushalten“, sagt sie. „Ich will auf jeden Fall wieder aufmachen – es bleibt aber spannend.“

Auch Goldener-Löwen-Wirt Torsten „Torti“ Thilla hat die Soforthilfe beantragt. „Aber man kann sich ausrechnen, dass das wahrscheinlich nicht einmal drei Monate reicht“, sagt der Wirt. „Ich hoffe ja stark, dass wir nach Ostern wieder öffnen können. Aber im Moment tappen wir alle im Dunkeln. Wir müssen das eben jetzt aussitzen. Und danach wird es irgendwie weitergehen.“ Dass er die paar Speisen, die er auf der Karte hat, per Liefer- oder Abholservice anbietet, würde sich nicht rentieren, sagt der Kneipier. Er setzt darauf, dass seine Stammgäste ihn nach der Zwangspause wieder besuchen.

Restaurants

Restaurants können immerhin Abhol- und Lieferservice anbieten. Waren es anfangs in Schopfheim nur einzelne, die sich damit beschäftigten, da viele erst einmal die Nachricht von der Schließungsanordnung verdauen mussten, können sich jetzt immer mehr Wirte für so etwas erwärmen. In Schopfheim seien es schon eine gute Handvoll Gastwirte, die nach der ersten Schockstarre jetzt den Herd wieder anheizen – und es werden die nächsten Tage noch weitere einsteigen, weiß Hans Glöggler, Vorsitzender der Wirtestadt Schopfheim. Zwar könne dies nicht das fehlende normale Geschäft ausgleichen.

Doch so gehe es zumindest auf kleinerer Flamme weiter. Auch Glöggler selbst bietet diesen Dienst an – die Nachfrage sei zumindest so gut, dass zu den Stoßzeiten mittags und abends sein Küchenpersonal gut zu tun habe. Deshalb habe er jetzt erst einmal auch nur für die Bedienungskräfte Kurzarbeit angemeldet – soweit möglich. Die Kundschaft sei dabei bunt gemischt: „Da gibt es die, die einfach die Gastronomie unterstützen wollen – nicht zuletzt sind das die Stammkunden. Andere arbeiten noch und sind froh, mittags etwas zu Essen bekommen, weil ja auch die Kantinen oft zu sind. Andere wollen einfach etwas anderes, weil zuhause seit 14 Tagen schon mehr oder weniger das gleiche gekocht wird.“

Eine besondere Spezialität ist der Berggasthof „Schlüssel“ in Zell-Pfaffenberg. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass Wirte in der Not zusammenhalten. „Ein Lieferdienst aus Pfaffenberg ist einfach nicht möglich“, sagt Sunny Städter, die mit ihrem Mann Jakob Brasch den „Schlüssel“ führt. Kurzerhand haben sie sich mit dem befreundeten Schopfheimer „Sonne“-Wirt Gerhard Bechtel zusammengetan: Die Pfaffenberger kochen, der Schopfheimer stellt die Logistik zur Verfügung – und das an sieben Tagen in der Woche. „Es läuft ganz gut“, sagen die Betreiber des Abhol- und Lieferservices in der Schopfheimer Altstadt, auch wenn sie zu der Anzahl der Bestellungen keine Angaben machen wollen. Der Pfaffenberger Standort werde aber weiter genutzt, etwa zur Produktion der Spätzle, da dort die Maschinen stehen. Die anfängliche Verwirrung bei den Stammkunden, ob es den „Schlüssel“ denn nun nicht mehr gebe, konnte schnell geklärt werden, sagt Sunny Städter. Und es gibt einen weiteren Vorteil: Mit der Zwischenlösung können die zwei Azubis weiter beschäftigt werden, denn diesen gegenüber kann keine Kurzarbeit angeordnet werden.

In Kurzarbeit sind die Mitarbeiter von Gerhard Bechtel. Umso mehr freut es ihn, dass die Küche in der „Sonne“ in diesen Tagen nicht kalt bleibt. Bechtel selbst übernimmt mitunter die Auslieferung des Essens und ist froh, auf diesem Wege die Menschen während der Corona-Krise erreichen zu können. Auch werde der Abholservice bei der „Sonne“ gerade am Mittag, etwa von Geschäftsleuten, gut in Anspruch genommen.