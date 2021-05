von Roswitha Frey

„Es hat weh getan, es tut noch immer weh, denn wir haben viel Herzblut in den Verein gesteckt.“ Mit diesen Worten gab der langjährige Vorsitzende Gerhard Brutschin die Auflösung des Vereins „Freunde von St. Agathe in Fahrnau“ bekannt. Wie Brutschin und die zweite Vorsitzende Bettina Bethlen bei einem Pressegespräch sagten, sei es leider nicht gelungen, „den Verein in jüngere Hände zu geben.“

Gerhard Brutschin und Bettina Bethlen haben sich viele Jahre im Vorstand engagiert, fanden aber keine Nachfolger. | Bild: Roswitha Frey

Im August 2000 war der Verein gegründet worden, der sich für den Erhalt und die Renovierung der Kirche St. Agathe als kulturell genutztes Kleinod stark eingesetzt hat. Das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen konnte im vergangenen Sommer wegen der Corona-Situation nicht gefeiert werden. Da Brutschin und Bethlen aus Altersgründen ihre Vorstandsämter abgeben wollten, hatten sie im vergangenen Jahr alle Mitglieder angeschrieben, um mögliche Nachfolger zu finden. Brutschin und Bethlen bedauern es sehr, dass keine Rückmeldungen aus den Kreisen der Mitglieder kamen und trotz aller Bemühungen keine neuen, jüngeren Personen für die Vorstandsämter gewonnen werden konnten. So sei nur der Schritt geblieben, den Verein aufzulösen. Zuletzt hatte dieser 21 Mitglieder, davon acht Gründungsmitglieder.

„Der Verein hat Beachtliches für St. Agathe geleistet“, sagt Brutschin, der mit Bettina Bethlen und Kassierer Jürgen Jäckh den Vorstand gebildet hatte. Brutschin hatte den Vorsitz vor mehr als 15 Jahren nach dem Tod des Vereinsgründers und Ehrenbürgers Walter Flößer übernommen, Bethlen und Jäckh waren von Anfang an im Vorstand aktiv. Brutschin hat die Archive und Akten durchgeschaut, um die Geschichte des Vereins aufzublättern. „Es war das Verdienst von Walter Flößer, der mit vielen Hilfswilligen St. Agathe vor dem Zerfall gerettet hat“, betont Brutschin, „es war ein harter Kampf gegen Windmühlen.“

1997 hatte der Alt-Fahrnauer Walter Flößer, dem das historische Kirchlein im Ort sehr am Herzen lag, eine Spendenaktion für die notwendige Renovierung des Innenraums gestartet – der damals als Abstellraum benutzt wurde. Flößer hat es mit unermüdlichem Einsatz und engagierten Mitstreitern und Spendern geschafft, dass nach Genehmigung durch das Landesdenkmalamt der Innenraum des Kirchleins restauriert werden konnte. Flößer ist es auch zu verdanken, dass während der Arbeiten auf der Empore Kalk-Secco-Gemälde aus dem 15. Jahrhundert entdeckt wurden.

Im August 2000 kam es schließlich zur Vereinsgründung, Flößer übernahm den Vorsitz. Der Verein, der stark in Fahrnau verwurzelt war, trat zur „ideellen, materiellen und praktischen Unterstützung und Förderung der kulturellen Nutzung der alten Kirche St. Agathe“ an, wie es in der Satzung hieß. Viel haben die „Freunde von St. Agathe“ seither bewegen können. So gab der Verein das Buch „St. Agathe in Fahrnau“ von Walter Flößer heraus, eine anschauliche Chronik zur Geschichte des 1137 erstmals erwähnten Kirchleins. Das Buch ist noch bei der Kirchengemeinde erhältlich. Auch hat der Verein viele Konzerte der Musikschule oder gemeinnützige Veranstaltungen, die in St. Agathe stattfanden, unterstützt, indem die Mietkosten übernommen wurden. Wie Brutschin erklärt, sei die Stadt laut Nutzungsrecht für die Vermietung der Kirche St. Agathe zuständig. St. Agathe gehöre der Evangelischen Kirchengemeinde und zu einem Teil der Stadt, erläutert Brutschin die Besitzverhältnisse.

Die letzte gewichtige Aufgabe, die der Verein schulterte, war 2017/18 die Sanierung der Außenhaut von St. Agathe, für die mehr als 50.000 Euro aufgebracht werden mussten. Wie Bettina Bethlen informiert, habe der Verein für diese Sanierung 44.000 Euro Spenden sammeln können. Auch die Stadt habe eine Spende gemacht. Zusätzliche 8500 Euro steuerte der Verein selbst bei. „Das war schon eine reife Leistung“, sagt Bethlen rückblickend. Seither präsentiert sich das Kirchlein mit neuem Fassadenanstrich, erneuerten Sandsteinsockeln und neu eingefügten Vierungen der Sandsteingewände der Fenster als schmuckes Kleinod.

Nachdem St. Agathe nun innen und außen renoviert sei und sich als Ort kultureller Anlässe etabliert habe, könne der Verein „ein intaktes Gebäude übergeben“, wie es Bettina Bethlen ausdrückte. Sie und Brutschin danken allen Helfern und Spendern sowie den Mitgliedern für die Treue zum Verein. Wie Brutschin erklärt, kümmere sich Ruthard Hirschner als um das Abwicklungsverfahren und die Liquidation des Vereins, der bereits aus dem Vereinsregister gelöscht ist. Das vorhandene Vermögen des aufgelösten Vereins falle nach einem Jahr an die Stadt, mit der Vorgabe, das Geld für den Erhalt von St. Agathe zu nutzen.