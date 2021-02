von Nicolai Ernesto Kapitz

Die Corona-Pandemie hat auch das lokalpolitische Geschehen zu Jahresbeginn im Griff. Sämtliche Neujahrsempfänge und sonstigen Vanstaltungen, die normalerweise der Vorschau auf das Jahr dienen, wurden abgesagt. Wir blicken daher im Dialog mit Schopfheims Lokalpolitikern auf das Jahr 2021 voraus. Die Freien Wähler mit Fraktionschefin Hildegard Pfeifer-Zäh und Ortsvereinschef Jonathan Flohr setzen auf ein gemeinsam erarbeitetes Corona-Management und ebenso auf ein Spar- und Haushaltskonzept.

Aus dem Gemeinderat

Für Hildegard Pfeifer-Zäh, Fraktionschefin der Freien Wähler im Schopfheimer Gemeinderat, steht auch 2021 die Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Arbeit. „Es geht auch im Lokalen um direkte Pandemiebekämpfung und Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs“, sagt die Fraktionschefin. So gut es geht müsse die Verwaltung im eingeschränkten und Notbetrieb – zum Beispiel bei der Kinderbetreuung – vom Gemeinderat unterstützt werden. Wichtig sei dabei auch ein abgestimmtes Vorgehen in Sachen Schnelltest-Strategie der Stadt. Erst wenn die Fragen zum Umgang mit der Pandemie auch auf Gemeindeebene geklärt sind, kommt für die Freien Wähler die „normale“ lokalpolitische Arbeit: „Wir müssen im Gemeinderat geordnet weiterarbeiten“, sagt Hildegard Pfeifer-Zäh. Und damit meint die Freie-Wähler-Chefin auch explizit den „Erhalt demokratischer Strukturen“ in der Krise – also die Fortsetzung der Sitzungstermine inklusive wichtiger Beschlüsse. Und – wenn wieder möglich – auch die Reaktivierung der wichtigen städtischen Arbeitskreise, etwa beim Thema Innenstadt oder Zukunft des Kreiskrankenhauses.

HildegardPfeifer-Zäh | Bild: Marlies Jung-Knoblich

Und schließlich kommt auch Hildegard Pfeifer-Zäh auf das Haushaltssicherungskonzept zu sprechen: „Um zu gewährleisten, dass die Stadt ihre stetigen Aufgaben weiter erfüllen kann, muss es in Verbindung mit Ausgabedisziplin ein Konsolidierungskonzept geben“, so Pfeifer-Zäh. Schon vor der Pandemie sei die Stadt „strukturell in eine Schieflage geraten, bei der man gegensteuern muss“. Corona habe diese Schieflage verstärkt. Um ein „weiteres strukturelles Aufblähen des Haushalts“ zu verhindern, dürfen nicht im Haushalt verankerte Projekte und Maßnahmen nur mit Deckungsvorschlag beschlossen werden“, erklärt die Fraktionschefin. Zur Not müssten dafür andere Maßnahmen gestrichen werden. „Alles muss auf den Prüfstand“, sagt Pfeifer-Zäh. „Wir brauchen ein unvoreingenommenes Vorgehen. Den geringsten Spielraum haben wir bei Weisungs- und Pflichtaufgaben. Etwas größerer Spielraum herrscht bei freiwilligen Aufgaben – aber das ist vor allem das, was Schopfheim lebens- und liebenswert macht“, deutet Pfeifer-Zäh an, wie schwer auch ihrer Fraktion hier das Aufstellen einer Prioritätenliste mit klaren Streichkandidaten fällt.

Ganz grundsätzlich wünschen sich die Freien Wähler im Gemeinderat wieder mehr sachliche Diskussion und eine nüchterne Betrachtung von Themen mit Blick auf Effektivität und Effizienz. „Man muss immer im Einzelfall prüfen, wie gut das Ziel mit einer Maßnahme erreicht wird und wie wirtschaftlich die Maßnahme ist“, so Pfeifer-Zäh. „Gerade das kann aber in Zeiten knapper Mittel geübt werden.“ Hier kommt für die Freien Wähler vor allem das Campus-Projekt ins Spiel: „Wir müssen das Projekt möglichst ohne weitere Bauzeitverzögerungen und nachträgliche konzeptionelle Änderungen durchziehen, weil sich beides kostensteigernd auswirkt.“ Auch die Aufsichtsbehörde habe angemahnt, „dass das Campus-Projekt ordnungsgemäß zum Abschluss kommt“.

Abseits des Dauerthemas Campus wollen sich die Freien Wähler ganz generell für eine gute Ausstattung der Schulen, mehr Digitalisierung und eine gute Ausnutzung der Förderungen auf diesem Sektor einsetzen. „Bei der Kinderbetreuung wollen wir weiter an der gute Infrastruktur arbeiten“, so Hildegard Pfeifer-Zäh. „Ein großes Thema, das noch stiefmütterlich behandelt werde, ist die Altenhilfe. Neben stationären Einrichtungen brauche es zukünftig ein breites und bedarfsgerechtes Angebot für das Wohnen und Leben im Alter. Auch darauf wollen wir unser Augenmerk verstärkt richten.“ Das alles gehe nicht ohne Blick auf Ökologie und Klima: Der (Energieverbrauch soll um 15 Prozent gesenkt, der CO2-Ausstoß reduziert werden. Dabei müsse die Suche nach effektiven und effizienten Maßnahmen aufgenommen werden.

Ein wichtiges Anliegen gerade in Corona-Zeiten ist für Schopfheims Freie Wähler die Unterstützung des stationären Handels, auch über den neugegründeten City-Verein und eine mögliche Landesförderung. „Der Einzelhandel befindet sich in einem Strukturwandel, der stationäre Handel ist durch Online-Handel und die Corona-Pandemie geschwächt, die Innenstädte stehen in Gefahr, ihr Gesicht zu verlieren“, erklärt Hildegard Pfeifer-Zäh. Zum Gesicht der Stadt und ihrer Ortsteile gehöre auch ein „integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. So könnten die Belange unterschiedlicher Gruppen wie zum Beispiel Senioren, Behinderten, Radfahrer oder auch der Ortsteile Berücksichtigung finden“, so die Fraktionschefin“, so die Fraktionschefin.

Aus dem Ortsverein

Wie gehen die Freien Wähler das „Super-Wahljahr 2021“ mit Bundestags- und Landtagswahl an? „Gelassen“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Jonathan Flohr.

Jonathan lohr | Bild: Marlies Jung Knoblich

„Die Freien Wähler Schopfheim sind keine Partei, sondern eine lokale Wählervereinigung. Schon in dieser Definition zeigt sich, dass die kommunalen Ortsvereine und die Partei Freie Wähler zwei Paar Schuhe sind“, macht Flohr deutlich, „die begriffliche Verwechslungsgefahr macht uns nicht wirklich glücklich“. Das heißt: Die Partei Freie Wähler, die auf Plakaten auch in Schopfheim für ihre Landtagskandidatin Nadja Lützel Werbung macht, hat nichts mit den auf kommunaler Ebene tätigen Ortsvereinen zu tun. „Wir werden deshalb auch nicht Landtags- oder Bundestagswahlkampf betreiben“, so Flohr. Eine Meinung haben die Freien Wähler zur Landtagswahl aber schon: „Wählen gehen“, sagt Flohr. Explizit zum Landtagskandidaten Christof Nitz, ehemaliger Bürgermeister und lange Zeit Chef des Schopfheimer Gemeinderats befragt, meint Flohr: „Es könnte ein Gewinn sein, wenn jemand mit kommunaler Perspektive im Landtag sitzt – und das trifft ja gleich für mindestens zwei Kandidaten der größeren Parteien zu.“