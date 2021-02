von André Hönig

Schopfheim (hö) Leichtes Aufatmen im Altig: Bürgermeister Dirk Harscher kann erste Entwarnung geben. „Das Gelände ist zur Ruhe gekommen, der Hang rutscht so gut wie nicht mehr.“ Die Stadt Schopfheim hat am Montag entschieden, das erste der vier Häuser am Finkenweg, die vergangene Woche nach einem Erdrutsch evakuiert worden waren, wieder freizugeben.

„Es stabilisiert sich wohl alles. Es gab jetzt zuletzt keine auffälligen Veränderungen mehr“, teilt Dirk Harscher am Montag auf Nachfrage mit. Wie berichtet, war vergangene Woche in der Nacht auf Dienstag der Hang im Schopfheimer Wohngebiet am Dinkelberg auf einer Länge von etwa 40 Metern um bis zu vier Meter abgerutscht. Die Abbruchkante zieht sich teils bis zu den Fundamenten von zwei Wohnhäusern. Vier Häuser mussten evakuiert werden, die Bewohner wurden – so sie nicht privat unterkamen – von der Stadt in Hotels untergebracht. Eine Spezialeinheit des Technischen Hilfswerks (THW) überwachte mit Sonden und Messgeräten den Hang und die Häuser, zudem zog die Stadt mit Geoingenieur Bernd Mannsbart einen Fachmann hinzu. Wie Harscher berichtet, hat die Stadt als zuständige Ortspolizeibehörde nun am Montag nach Auswertung neuester Messdaten beziehungsweise Rücksprache mit dem Geologen entschieden, „dass wir für ein Haus die Evakuierung wieder aufheben beziehungsweise es wieder freigeben können“.

Mit anderen Worten: Die Bewohner können zurückkehren. „Das Gebäude ist in Ruhe und bewegt sich nicht“, so Harscher. Auch bei einem weiteren Haus „herrscht Ruhe“. Ebenso bei jenem Gebäude, bei dem die Abbruchkante direkt am Gebäude verläuft und das am gefährdetsten sei. Gleichwohl sei dieses nach wie vor „akut gefährdet und darf nicht betreten werden, da die Standsicherheit in Gefahr ist.“ Beim vierten Haus seien noch Veränderungen um neun Millimeter festgestellt worden.

Ob und wann weitere Häuser freigegeben werden, konnte Harscher am Montag noch nicht sagen. „Dafür brauchen wir noch ein paar Tage.“