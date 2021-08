von Paul Eischet

Nach einem Jahr Corona-Pause ist Zirkus Zansiba mit seinen historischen Fahrzeugen nun wieder auf Achse. Das Ziel: Menschen Kultur vor die Haustür zu bringen. Das aktuelle Programm „KulTour durch‘s Ländle“ bietet in gemütlicher Kneipenatmosphäre eine kunterbunte Mixtur aus Theater für Kinder und Erwachsene, Musik, Akrobatik, Tanz und einen Zirkusworkshop zum Mitmachen.

In der ersten Augustwoche stellte das Künstlerensemble, das sich in der Region längst einen Namen gemacht hat, sein Zelt am Sportplatz in Utzenfeld auf. Am Donnerstag kamen zunächst die Kleinsten auf ihre Kosten. Aufgeführt wurde „Sturm aus heiterem Himmel“, ein Theaterstück für Kinder ab 6 Jahre. Und das Interesse war groß. Noch nie sei bei einer Kindervorstellung das Zelt so voll gewesen, bestätigte Petra Jeroma vom Zansiba-Team.

Um 18 Uhr öffnete die Wanderkneipe ihre Zelteingänge. Bei Flammkuchen und kühlen Getränken ließ es sich trefflich plaudern. Eine offene Bühne bot jedem, der Lust verspürte, Gelegenheit zu einer spontanen Darbietung. An diesem Abend traute sich nur einer: Johannes Anton aus Böllen spielte zur Freude der Anwesenden einige Titel auf seiner Konzertgitarre.

Nach einer kurzen Umräumaktion, bei der alle Gäste Hand anlegten, folgte die unterhaltsame und fantasievolle, immer aber auch zum Mitdenken auffordernde Vorstellung von „Cumulus Curiosus“. Mit diesem Spektakel möchten die Protagonistinnen vom Zirkus Zansiba auf Kuriositäten aufmerksam machen, die von Menschen begangen werden. Schon der Beginn erwies sich als effektvoll und verblüffend: Von der Zeltkuppel senkte sich eine Erdkugel herab. Sie wurde geöffnet und gab den Blick frei auf eine von Tina Enz gespielte Frau, die sich als Personifizierung des Planeten Erde zu erkennen gab. Dann ging es Schlag auf Schlag. Eine Abfolge skurriler und aberwitziger Szenen hielt die Zuschauer in Atem. So berichtete unter anderem ein rappendes T-Shirt über seine Weltreise von seiner Herstellung bis zum Käufer. In einer Objekt-Theaterszene vergaben ein Staubwedel, eine Pfauenfeder und eine Rohrzange Punkte – eine Anspielung auf Chinas Social Credit System. Einer riesigen Kuh wurde eine VR-Brille aufgesetzt, um ihr auf diese Weise grüne Wiesen vorzugaukeln. Ein überdimensionaler Luftschlauch sog alle Akteure einschließlich der Erde ein und spie sie wieder aus. Von all den erlebten Unsinnigkeiten war Frau Erde letztlich so verzweifelt und niedergeschlagen, dass sie in einem Handwagen aus dem Zelt befördert werden musste.

Die Vorstellung lebt von einer ausgeklügelten Dramaturgie. Neben charakteristischen Elementen des absurden Theaters brachten Gesang, Flötenspiel sowie Ringtrapez- und Vertikaltuchakrobatik die Handlung stetig voran.

Die Entstehungsgeschichte von „Cumulus Curiosus“ beschrieb Heike Johannsen so: „Die Idee kam uns, als wir von den VR-Brillen für Kühe hörten. Wir haben dann weiter recherchiert und sind auf manches gestoßen, bei dem wir uns sagten, das kann doch nicht sein.“ Aus einigem davon seien Szenen entwickelt und diese dann zu einem Ganzen zusammengefügt worden. „Unsere Intention ist es, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben.“ Die Zuschauer sollen lachen, sagte sie, aber das Lachen darf ihnen auch gern mal im Halse stecken bleiben.

Am Ende der Vorstellung verabschiedeten sich die vier Darstellerinnen Tina Enz, Heike Johannsen, Linda Schneeweiß und Julia Johannsen mit dem erhellenden Satz: „Alles, was ihr heute hier gesehen habt, gibt es irgendwo auf dieser Welt wirklich.“ Zurück blieb ein begeistertes Publikum, das nicht mit Applaus geizte und noch lange im Zirkuszelt blieb, um sich über das Erlebte auszutauschen.