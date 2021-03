von sk

Das Natura-2000 Gebiet „Belchen“ zeichnet sich durch vielseitige Lebensräume aus: Weitläufige Allmendweiden mit einem Mosaik aus Borstgrasrasen, Bergmähwiesen und trockenen Heiden. Gebirgsbäche, in denen die Groppe zu Hause ist. Großflächige, artenreiche Buchenwälder, wo die Bechsteinfledermaus vorkommt. Um diese natürlichen Schätze für die Zukunft zu sichern, erarbeitet das Regierungspräsidium Freiburg (RP) derzeit einen Managementplan. Der Entwurf des Plans liegt seit Montag öffentlich aus. Bis Sonntag, 25. April, haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, dazu Stellungnahmen abzugeben. Die vollständigen Unterlagen sind über die Internetseite des Regierungspräsidiums Freiburg unter www.rp-freiburg.de (Rubrik „Aktuelles“) abrufbar.

Beim Natura 2000-Gebiet „Belchen“ handelt es sich um ein Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet mit einer Gesamtfläche von 2907 Hektar. Es erstreckt sich über Wieden, Schönenberg, Aitern, Münstertal, Kleines Wiesental, Utzenfeld, Böllen, Todtnau, Fröhnd und Schönau in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald. Der Entwurf des Managementplans stellt die Ergebnisse der Kartierungen der geschützten FFH-Lebensraumtypen und -Arten dar. Er enthält Ziele und Empfehlungen für deren Erhaltung und Entwicklung. So sollen beispielsweise durch die Fortführung der Beweidung und das Zurückdrängen aufkommender Gehölzsukzession die Weideflächen erhalten werden. In den Wäldern steht die Förderung der standorttypischen Waldgesellschaften im Fokus. In Baden-Württemberg gibt es 212 FFH-Gebiete, die mit den Vogelschutzgebieten Teil des europäischen Natura 2000-Netzes sind. Für jedes Natura 2000-Gebiet erarbeiten die Regierungspräsidien in Abstimmung mit Landnutzern, Verbänden und Behörden einen Managementplan.

Stellungnahmen können bis zum 25. April an Charlotte Müller im Regierungspräsidium Freiburg gerichtet werden: Referat 56, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg oder per E-Mail: Abt5.Verfahrensmanagement@rpf.bwl.de.