von Gerald Nill

Jede Menge Kundenanfragen und Stornierungen, Rückholaktionen und Krisenmanagement – das beschert die Corona-Pandemie den heimischen Reiseunternehmen. Sie bleiben weiterhin für ihre Kunden erreichbar, aber die Einnahmen sind auf null zurückgegangen. Wir haben uns bei den Reisebüros umgehört.

„Im Moment machen wir praktisch nichts anderes als Stornos“, seufzt Tobias Deiß, Geschäftsführer von Heizmann-Reisen in Zell. „Bis 1. Mai sind alle Reisen abgesagt.“ Für die Hälfte seiner 35 Mitarbeiter hat Deiß Kurzarbeit angemeldet. Abgemeldet sind auch 14 Busse. Zwar habe er ja noch das Liniengeschäft, aber diese Busse fahren ja nur nach dem Ferienplan. „ Das sind also auch nur acht Fahrzeuge im Einsatz, drei weniger als sonst. Das trifft uns hart.“ Schließlich liefen die Kosten für Mieten und Busse weiter. Heizmann-Reisen habe einen Antrag gestellt, um am staatlichen Hilfspaket teilzuhaben. Zumindest stecke kein Urlauber mehr irgendwo auf der Welt fest. „Der letzte ist Mittwoch zurückgekehrt“, ist Tobias Deiß erleichtert.

Busreise-Unternehmer Walter Völz hatte bereits kürzlich berichtet, dass ihn die Krise jetzt auf den Standstreifen gestellt hat. Dabei hatte er gerade erst 300.000 Euro in ein neues Fahrzeug investiert. Vier große Busse stehen bei Völz Reisen am Lusring in der Garage. Sämtliche Fahrten bis zunächst Ende April hat der Reisespezialist abgesagt. Die Chauffeure hat Walter Völz schon vor einigen Tagen in Kurzarbeit geschickt, auch hatte er angekündigt, einen Antrag auf Hilfsgelder zu stellen.

„Wir sind per Telefon und E-Mail für unsere Kunden täglich erreichbar “, erklärt Geschäftsführer Michael Seilnacht , der mit vier Reisebüro-Filialen in der Region vertreten ist, unter anderem in Schopfheim. Die Unsicherheit sei bei der Kundschaft groß, wie es mit gebuchten Reisen weitergehe. Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle kurzfristigen Fahrten und Flüge abgesagt. Daneben gibt es noch einige gestrandete Urlauber, die in Fernzielen festsitzen und noch immer auf eine Rückkehrmöglichkeit warten. „Diese Urlauber unterstützen wir mit Auskünften und Informationen“, versichert Michael Seilnacht. Er beruft sich auf Zahlen der Bundesregierung. Demnach sitzen noch immer rund 40.000 Menschen in fernen Ländern fest und warten auf ein Flugzeug. „Wir stehen mit den Urlaubern, die auf eine Heimreise warten, in Kontakt“, sagt Seilnacht.

„Wenn Reisen seitens des Veranstalters storniert werden wie in der aktuellen Situation, dann haben wir Reisebüros keinen Anspruch auf Provisionen für diese abgesagten Reisen“, sagt Anne-Claire Volz vom Reisebüro Check in in Schopfheim. „Unsere Provisionen müssen wir an den Veranstalter zurückzahlen“, klagt sie. Dann verdeutlicht Anne-Claire Volz, welchen Aufwand sie bei der Buchung hatte: „Wir haben unsere Kunden beraten, ihnen Angebote herausgesucht, Sitzplätze im Flieger reserviert, Kundenwünsche weitergeleitet, haben im Flieger Essen geordert, Privattransfers organisiert, Ausflüge gebucht und, und, und.“ Von den Einnahmen müssten Miete, Strom, Telefon und EDV bezahlt werden. „Nun haben wir nochmals viel Arbeit, weil unsere Kunden zu Recht einen Ansprechpartner in dieser schwierigen Zeit benötigen und einige Veranstalter aktuell kaum noch erreichbar sind. Wir werden also doppelt bestraft.“ Dennoch gelte es, „den Kopf nicht in den Sand zu stecken“. Das Check in werde die Situation dann aus eigener Kraft stemmen, wenn die Kundschaft das Spätsommergeschäft und den Winter wieder bei ihr bucht, hofft Anne-Claire Volz.

„Das ist eine schwierige Situation für die Kunden und für mich“, sagt Werner Hornig vom Reisebüro Hornig in Schönau. Seine Devise: „Geduld haben und kämpfen.“ Corona habe für ihn „die schwierigste Situation in 30 Jahren Erfahrung in der Reisebranche mit sich gebracht“. Werner Hornig weiter: „Nach der Pleite von Thomas Cook im vergangenen Jahr haben wir gedacht, dass keine Steigerung möglich ist, doch Corona belehrt uns dieses Jahr eines Besseren.“ Hornig berichtet, dass er sofort einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 9000 Euro aus dem Hilfspaket gestellt und die Zusage bereits erhalten habe.

Miete und Systemkosten seien damit erst einmal abgedeckt. Aktuell beschäftigt Werner Hornig noch ein Kunde, der auf einer Insel der Philippinen sitzt. „Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Der Kunde müsste zur Hauptstadt Manila kommen, um ausgeflogen werden zu können, von der Insel ist aktuell jedoch kein Wegkommen.“