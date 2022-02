von sk

Die Omikron-Welle setzt Teilen der Wirtschaft stark zu. Dieses Fazit zieht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee auf Basis ihrer aktuellen Konjunkturumfrage. Vor allem Handel und Dienstleistungen litten unter den Einschränkungen. Das produzierende Gewerbe melde dagegen eine gute Auslastung, heißt es in einer Mitteilung der IHK.

Rund 150 Unternehmen haben sich im Dezember laut der Kammer an der regelmäßigen Abfrage beteiligt. Die Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung seien im Vergleich dazu über alle Branchen im IHK-Bezirk gegenüber dem Herbst 2021 zurückgegangen. „Der konjunkturelle Lichtblick“ sei derzeit vor allem das produzierende Gewerbe, hält der bei der Kammer für die Konjunkturumfrage zuständige Alexander Graf fest. Zwar seien sämtliche Branchen auch von den globalen Lieferkettenproblemen, gestiegenen Energiepreisen und dem Fachkräftemangel betroffen. Dennoch komme das produzierende Gewerbe am Standort bisher am besten durch den Winter.

Der von der IHK errechnete Index des regionalen Konjunkturklimas sinkt von 122 Punkten im Herbst auf 120 Punkte zum Jahreswechsel. Damit liegt die Region klar unter dem Landesschnitt von 134 Punkten. Auch die Geschäftslage zeige sich mit einem Wert von 124 Punkten gegenüber Herbst (127 Punkte) leicht rückläufig. Gleichwohl setze sich in der Industrie die Erholung fort. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen melde aktuell eine gute Geschäftslage. Auch die Auslastung der Kapazitäten habe sich verbessert. Mit rund 88 Prozent liege diese wieder über dem langjährigen Mittel. Diese Entwicklung decke sich mit der Tendenz bei den Auftragseingängen, die bei jedem zweiten Betrieb steigend sei. Andererseits kämpften die regionalen Betriebe weiter mit anhaltend gestörten Lieferketten. Dies wirke teilweise auch zurück auf die Ertragslage. Diese bezeichneten 15 Prozent der Betriebe als schlecht.

Deutlich eingetrübt hat sich das Bild dagegen im Handel. Hatten im Herbst noch 29 Prozent der Betriebsinhaber von einer guten Geschäftslage gesprochen, seien es aktuell noch 19 Prozent. Gleichzeitig habe sich der Anteil der Händler, die sich in einer schlechten Lage befinden, von 13 auf 22 Prozent erhöht. Weiter berichteten gegenüber dem Vorjahresquartal 57 Prozent von gefallenen Umsätzen. Auch die Ertragslage beurteilten 35 Prozent der Händler als schlecht und das Kaufverhalten bewerten gar 72 Prozent der Befragten als zurückhaltend.

Schopfheim „Wir betreiben mit Begeisterung dieses schöne Hobby“ Das könnte Sie auch interessieren

Im Dienstleistungsbereich schließlich zeige sich ein ambivalentes Bild. Unter dem Strich sei die Zahl negativer Einschätzungen aber gestiegen. So habe sich der Anteil der Dienstleister, die ihre Lage als schlecht einschätzten, seit Herbst auf 22 Prozent verdoppelt. Beim Umsatz verzeichnen 28 Prozent einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Das sei aber nicht verwunderlich, da Teilbereiche wie die Veranstaltungsbranche seit fast zwei Jahren mehr oder weniger im Lockdown sind und die Gastronomie mit dem Anschwellen der „Omikron-Welle“ verschärfte Auflagen verkraften musste.

Auch die Erwartungen für die kommenden Monate zeigten ein heterogenes Bild. Im Produktionsbereich breite sich Optimismus aus. So ginge ein Drittel von Umsatzsteigerungen aus. Im Handel erwarteten dagegen 30 Prozent mehr Händler als im Herbst schlechtere Geschäfte, unter den Dienstleistern noch 22 Prozent. Der weitere Konjunkturverlauf hänge nicht zuletzt an der Entwicklung der Pandemie. Die Sorgen hätten da gegenüber Herbst noch deutlich zugenommen. Im Handel sei diese mit Abstand das meistgenannte Risiko (80 Prozent). Im Produktionsbereich bereiten 83 Prozent der Betriebe die Energie- und Rohstoffpreise, aber auch der Fachkräftemangel (66 Prozent) zunehmend Probleme. Auch die Lieferprobleme blieben akut: Das Gros der Betriebe erwarte da bis zum Sommer keine deutliche Verbesserung.