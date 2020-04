von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Die Corona-Krise trifft mehr oder weniger alle Vereine – manche mehr, manche weniger. Sportvereinen bleibt der Spiel- und Trainingsbetrieb untersagt, Brauchtum und Kultur liegen brach.

Wie gehen die beiden Schopfheimer Musikvereine, die vor allem von den großen Veranstaltungen in der Stadt leben, mit der Krise um? Die Wir haben bei der Stadtmusik und beim Musikverein Fahrnau nachgefragt, welche Lücken die Absagen der Großveranstaltungen wie etwa Jahreskonzerte, Galakonzert, Sommersound und dergleichen in die Planungen reißen – und in die Kassen.

Eigentlich wollte die Stadtmusik Schopfheim in schmucken Uniformen in den Frühling starten. „Wir haben sie schon bekommen“, sagt der Vorsitzende Thomas Schulz. „Aber wann wir sie präsentieren können, ist völlig unklar.“ Was den Vorstand der Stadtmusik noch mehr umtreibt als die Präsentation der Uniformen, ist deren Finanzierung: Die Anschaffung liegt bei ungefähr 25.000 Euro – Geld, das die Stadtmusik großteils von Spendern bekommen hat, zum Teil aber auch noch selbst bezahlen muss.

Ein Bild, das es 2020 zumindest nicht in gewohnter Weise geben wird: Die Stadtmusik in roten T-Shirts bei der Bewirtung. | Bild: Hege Hans-Jürgen

„Und jetzt brechen uns auf einmal fast alle Einnahmen weg“, sagt Thomas Schulz mit Blick auf die eigentlich geplanten Einsätze seiner Musiker bei den verschiedenen Konzerten, aber natürlich auch beim Sommersound und beim Städtlifest, wo die Stadtmusik normalerweise als eingespielte Thekenmannschaft anpackt. Zudem fehlen die Einnahmen aus der Vermietung des Musikhauses in der Mattenleestraße. „Immerhin haben wir dort eine Wohnung vermietet und Solarzellen auf dem Dach“, sagt Schulz. „Da kommt wenigstens etwas Geld rein.“

Auf ein halbes Jahr gerechnet fehlen der Stadtmusik Einnahmen in der Größenordnung „um die 20.000 Euro“, berichtet der Vorsitzende. „Dankenswerterweise sind uns die Banken entgegengekommen. Die Tilgung von Krediten konnten wir erst einmal aussetzen.“ Die Stadtmusik wird, erklärt Thomas Schulz, finanziell „über die Runden kommen“. Was ihm indes Sorgen bereitet: „Es fehlt uns allen das gewohnte Vereinsleben. Dieses Jahr hätten wir einen Ausflug in die Partnerstadt Poligny gemacht. Das fällt aus, ebenso alle Proben und Anlässe.“ Schulz hofft, dass alle Aktivmusiker und Zöglinge bei der Stange bleiben. „Ich hoffe, es gewöhnt sich keiner dran, dass er nicht mehr in die Musikstunde darf.“

Beim Dirigentenhonorar sind Kompromisse gefragt

„Das wäre jetzt eigentlich die Zeit, in der wir in die Saison starten“, sagt auch Benjamin Brenzinger, Vorsitzender des Fahrnauer Musikvereins. Mit gleich zwei Großveranstaltungen wollte der Verein in den Frühling gehen – beide mussten abgesagt werden. Die Tanznacht am Ostersonntag in der Stadthalle gehört dabei bereits zu den Klassikern des Schopfheimer Kulturkalenders und ist mit die Haupteinnahmequelle des Vereins. Und vergangenen Samstag hätte an gleicher Stelle das Frühlingskonzert stattgefunden; zum ersten Mal unter der Leitung der neuen Dirigentin Céline Pellmont.

Zusätzlich fehlen noch weitere Einnahmen: Die „Villa Musica“, das vereinseigene Domizil neben dem Fahrnauer Fußballplatz, wird regelmäßig vermietet. „Aber es finden zur Zeit überhaupt keine Veranstaltungen statt“, sagt Brenzinger. „Eigentlich wäre jetzt die Zeit der Konfirmationen und Kommunionen. Das fällt alles aus.“ Auch das vergrößert das Loch in der Kasse. Die Teilnahme an Festen fällt weg, ebenso die Organisation eigener Feste. „Über die Monate hinweg kann das schnell fünfstellig werden“, sagt Brenzinger. Dabei hat auch der Fahrnauer Verein laufende Kosten zu stemmen: Die Villa Musica kostet Unterhalt und muss noch fertig finanziert werden, mit Dirigentin Céline Pellmont sind Honorare vereinbart – und die Leiterin ist hauptberuflich als Orchesterleiterin aktiv, nicht nur in Fahrnau. „Wir haben da auch eine gewisse Verpflichtung ihr gegenüber“, sagt Benjamin Brenzinger. „Da werden wir Kompromisse finden müssen.“ Der Verein habe sich zum Glück ein kleines Polster schaffen können, das nun aber zusehends dahinschrumpft.

„Wichtig ist, dass wir bald Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte und das kommende Jahr haben“, sagt der Vorsitzende. Ob Veranstaltungen – wie Stand jetzt – ab Anfang September wieder stattfinden können oder nicht, davon hängt auch ab, wie gut der Verein die Krise übersteht. Das eigentlich immer für den Herbst geplante Galakonzert ist abgesagt, womöglich wird dann das Programm des Frühlingskonzerts gespielt – „wenn das dann stattfinden kann“, zweifelt Brenzinger noch daran, dass der Veranstaltungsreigen wieder richtig Fahrt aufnehmen kann.

„Wir fühlen uns da auch vom Blasmusikverband etwas im Stich gelassen“, sagt Brenzinger. Seit Beginn der Corona-Krise seien vom Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDMV) keine Handreichungen oder Hilfsangebote gekommen – „außer der Idee, dass wir die Mitgliedsbeiträge erhöhen und auf die Suche nach Sponsoren gehen sollen“. Das sei „ausbaufähig“, sagt der Vorsitzende. Einfach die Beiträge zu erhöhen, könne nicht die Lösung sein.

Falls es wider Erwarten doch im Spätsommer wieder losgehen kann, schwebt ihm eine besondere Idee vor: „Man könnte in der Stadthalle oder auf dem Marktplatz doch einen Tag für die Musik- und Kulturvereine gestalten mit einer Stunde Spielzeit für jeden Verein, der teilnehmen möchte. Als kleine Entschädigung für alles, was ausgefallen ist.“

Auch bei der Stadtmusik gibt es Überlegungen, ausgefallene Veranstaltungen im Rahmen dessen, was möglich ist, nachzuholen. „Wir denken darüber nach, das Lindenfest in den Herbst zu verlegen“, sagt Thomas Schulz. „Wenn das klappt, können dann wir endlich unsere neuen Uniformen präsentieren.“