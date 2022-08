von Nicolai Ernesto Kapitz

Hat das Scala-Kino in Schopfheim eine Zukunft? Das ist derzeit ungewisser denn je. Das Betreiber-Ehepaar Wursthorn hört definitiv auf, das Gebäude in bester Lage am Bahnhof soll verkauft werden. Ob sich neue Eigentümer einen Kino-Betrieb vorstellen können, ist völlig unklar.

Klar dagegen ist, dass die im Winter formierte, lose Bürger-Initiative zum Erhalt des Kinos ihr Engagement angesichts dieser Unsicherheiten momentan ruhen lässt. Und auch die Stadt verharrt in Untätigkeit – eine finanzielle Beteiligung am Erhalt des Kinos ist unrealistisch.

Letzter Film im November

Im November vergangenen Jahres flimmerte der letzte Film über die Leinwand im altehrwürdigen Kino. Seither ist der Saal mit den grünen und braunen Sofasesseln verwaist, die Türen geschlossen, der Popcornautomat kalt.

Das Kino – es gilt als erstes und größtes Opfer der Corona-Pandemie in Schopfheim. Das Betreiberehepaar Marion und Klaus Wursthorn – ohnehin bereits längst im Rentenalter – beklagte einen drastischen Besucherrückgang durch die Pandemie.

Das Kino Das Scala in Schopfheim ist seit November 2021 geschlossen. Das 1960 errichtete Filmtheater mit 150 Plätzen ist das einzige Kino im Wiesental. Das Betreiberehepaar Wursthorn muss den Betrieb privat querfinanzieren, ein größerer Betreiber-Konzern ist hier nicht beteiligt. Das Scala hatte seine Nische gefunden in der Kino-Landschaft im Dreiländereck. Während in den Großkinos in Lörrach, Weil am Rhein oder Rheinfelden alle Blockbuster sofort gezeigt werden, hatten sich die Kino-Betreiber in Schopfheim für einen anderen Weg entschieden. Sie zeigten zwar auch die ganz großen Filme, aber im Scala liefen auch viele Streifen, die es andernorts nicht zu sehen gibt.

Das Ehepaar hatte das Kino zuvor seit 1994 betrieben, war an fast jedem Tag im Scala anwesend, sie im Kiosk, er entwertete die Tickets und steuerte den Projektor. Das kleine Kino hatte sich den Charme der 60er Jahre bewahrt und zog Fans aus der ganzen Region an – bis Corona kam. Die Kosten für Pacht, Heizung und Strom ließen sich kaum noch decken und so schloss das Scala im vergangenen November seine Tore.

Die Fans des kleinen Filmtheaters nahmen das bestürzt zur Kenntnis und so formierte sich im Winter eine stetig wachsende Gruppe von Bürgern um den Schopfheimer Albert Kiefer, die nach Möglichkeiten suchte, das Kino zu erhalten. Die zwischenzeitlich auf rund 40 Personen angewachsene Gruppe suchte Kontakt zum Betreiberehepaar, zu den Eigentümern und zur Stadtverwaltung.

Bei den Gesprächen wurde recht schnell klar, dass es eine Verkaufsabsicht für das Gebäude gibt. Allerdings stellt sich das als recht kompliziert heraus: In dem verwinkelten Areal zwischen Bahnhofstraße und dem hinter den Häusern liegenden Stadtwuhr gibt es verschiedene Verträge, die Dritten Überfahrts- und Parkrechte einräumen.

Wer also auch immer die Immobilie kauft, wird auf diese Regelungen Rücksicht nehmen müssen, auch bei eventuellen Plänen, das Haus abzureißen oder im großen Stil umzubauen. Auf Nachfrage wollen sich die Eigentümer nicht äußern – nur so viel: „Es ist alles in der Schwebe.“

Das sagt der Bürgermeister

Die Stadtverwaltung ihrerseits lehnt es ab, sich in größerem Maße als bisher – es gab einen städtischen Zuschuss von 7700 Euro pro Jahr – finanziell zu engagieren. Bereits im Februar hatte Bürgermeister Dirk Harscher im Gemeinderat klargestellt, dass die Stadt nicht für die Kinorettung in die Bresche springen kann. Er werde sich „das Kino nicht ans Bein binden“. Harscher verweist im Gespräch auf viele andere städtische Leistungen im Kulturbereich.

Zur Idee, den Kinosaal außer für Filme auch für Kleinkunst oder Konzerte zu nutzen, hat Harscher eine klare Haltung: Die Stadt unterhalte mit dem Museumskeller bereits einen Veranstaltungsraum, der – nach der Corona-Zwangspause – erst einmal wieder zu neuem Leben erweckt werden müsse.

Und das, so Harscher, sei schwierig genug. „Ich möchte lieber einen Saal, der in gutem Zustand ist und der bespielt wird. Einen zweiten Raum können wir uns nicht leisten.“ Den Kino-Zuschuss würde die Stadt dennoch weiter gewähren, wenn sich ein privater Betreiber oder ein Verein fände.

Dass ein solcher das Gebäude kaufen könne, hält Harscher für unwahrscheinlich: „Wir sprechen von bester Lage am Bahnhof. Da sind Preise im Spiel, die sich keiner leisten kann.“ Er würde sich wünschen, so der Rathauschef, dass es weitergeht, aber schlussendlich sei es fraglich, ob ein Einraum-Kino in Zeiten von Netflix anderen Streaming-Diensten überhaupt rentabel zu betreiben ist.

Das sagen die Betreiber

Das Betreiberehepaar Wursthorn jedenfalls wird den am Jahresende auslaufenden Pachtvertrag nicht verlängern. Das bestätigen beide erneut im Gespräch. Es hänge nun alles vom künftigen Besitzer ab. Er selbst, so Klaus Wursthorn, werde einen etwaigen künftigen Kinobetreiber nach Kräften unterstützen und an den technischen Einrichtungen anlernen – allerdings werde er sich nicht selbst auf die Suche nach einem Nachfolger machen.

Und in einer wichtigen Sache drängt wohl die Zeit: Der 2012 beschaffte digitale Projektor im Scala-Kino ist nach Angaben der Betreiber auf eine Internetverbindung angewiesen, damit die Zeit- und Codeerfassung im Innern funktionsfähig bleibt.

Wird – was ohne Nachfolge-Regelung unumgänglich ist – am Jahresende der Strom abgestellt, verliert die Maschine diese Daten und ist für den Kinobetrieb nicht mehr zugelassen. Sie müsste ersetzt werden. Eine solche Investition läge bei einer höheren fünfstelligen Summe, so Klaus Wursthorn.

Es darf bezweifelt werden, dass das Kino dann noch eine Chance hat. Ob und wie es mit dem Scala-Kino weitergeht – es entscheidet sich also bis zum Winter. Immerhin hat der Kinounterstützerkreis die Hoffnung nach eigener Aussage noch nicht ganz aufgegeben, dass sich das Filmtheater, mit dem viele Schopfheimer schöne Erinnerungen verbinden, doch noch retten lässt.