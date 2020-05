von André Hönig

Reaktivierung statt Rückbau: Die Asylbewerberunterkunft in Fahrnau soll doch wieder für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden – sofern der Gemeinderat am 19. Mai zustimmt. Etwa ein Jahr lang sollen hier bis zu 64 Personen untergebracht werden. Der Landkreis benötigt die Unterkunft, weil er wegen der Schließung/Sanierung der Rheinfelder Unterkünfte vorübergehend andernorts zusätzliche Plätze benötigt.

Wie diese Zeitung Anfang März berichtete, hat der Landkreis bereits im Frühjahr den Rückbau der Asylbewerberunterkunft in Fahrnau wegen der sich zuspitzenden Lage an den EU-Außengrenzen, insbesondere zwischen Griechenland und der Türkei, gestoppt. Zwar war ein Rückbau bis spätestens Sommer 2020 fester Bestandteil des Mietvertrages, als dieser 2015 zwischen der Stadt als dem Grundstückseigentümer und dem Landkreis abgeschlossen wurde.

Die Schopfheimer Stadtverwaltung zeigte aber für den Abbau-Stopp Verständnis. Bürgermeister Dirk Harscher hatte damals schon eine Vorahnung und sagte auf Nachfrage, dass es sinnvoll erscheine, „mit dem Abbau jetzt erst einmal langsam zu machen“. Es wäre der Bevölkerung schwierig zu vermitteln, „wenn wir jetzt rückbauen und im Herbst wieder aufbauen“. Jetzt zeichnet sich ab, dass es genau so kommt: Wie aus den Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am 19. Mai hervorgeht, will der Landkreis in dieser Unterkunft alle Asylbewerber unterbringen, die in nächster Zeit dem Landkreis zugewiesenen werden. Vorerst sollen maximal 64 Menschen in den noch verbliebenen Containern untergebracht werden.

Denkbar wäre zwar auch, die bereits entfernten Container wieder anzufordern, so dass bis zu 128 Menschen untergebracht werden können. Diese Option sei jedoch in der Zwischenzeit vom Landkreis verworfen worden, heißt es in der Vorlage mit Verweis auf dessen Gesamtkonzept. Zwar verfügt demnach der Kreis im Moment auf dem Papier über rund 500 Plätze in drei Unterkünften (zwei in Rheinfelden, Römergasse und Schildgasse, sowie eine in Efringen-Kirchen). Doch ist ein Großteil bereits belegt (383), zudem ist in eine der Rheinfelder Unterkünfte (Römergasse) wegen ihres Zustands nur teilweise nutzbar, das Land fordert eine baldige Schließung, die zum Ende dieses Sommers erfolgen soll.

Auch die Unterkunft Schildgasse sei abgewohnt, soll aber nicht nur modernisiert, sondern auch erweitert werden, um die Schließung der zweiten Unterkunft aufzufangen. Um diese Phase zu überbrücken – seit April werden dem Kreis 26 Personen pro Monat zugewiesen – werde die Fahrnauer Unterkunft benötigt „als wichtiger Baustein, um das Konzept umzusetzen“. Schopfheim werde im Gegenzug von der Anschlussunterbringung vorübergehend befreit (dieses Jahr wären es neun Menschen).

Auch sollen die Menschen, bevor sie aus den Landeserstaufnahmestellen nach Schopfheim kommen, auf das Cornonavirus getestet werden. Die Unterkunft soll personell wieder mit einer Heimleitung, einem Hausmeister, einer Sozialbetreuung und einem Sicherheitsdienst ausgestattet werden. Der Stadtverwaltung sei es dabei wichtig, dass alle Stellen – auch die Heimleitung – mit Inbetriebnahme der Anlage besetzt sind, heißt es in der Vorlage.