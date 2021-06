von Sarah Trinler

Die Stadt Zell wird völlig unerwartet zur Kasse gebeten: Für den Bau des Regenwasserkanals mit Pufferbecken in Gresgen – der 2018 abgeschlossen wurde – gingen nun Nachforderungen in Höhe von 360.000 Euro von der ausführenden Firma ein. Die Stadtverwaltung kann sich die noch offenen Rechnungen nicht erklären, möchte diese aber schnellstmöglich begleichen. Der Gemeinderat wehrte sich am Montag dagegen. Zunächst müsse geprüft werden, inwieweit das Planungsbüro eine Mitschuld daran trage.

Dem Bau des Regenwasserkanals mit Pufferbecken in Gresgen war eine aufwendige Planungsphase vorangegangen. Ziel sollte sein, Gresgen künftig vor Überschwemmungen zu schützen. Für die geordnete Ableitung von Regenwasser aus dem Ortsteil Wicke und in der L 140 wurde im Gehweg ein Regenwasserkanal verlegt. Und um die Wassermassen unter Kontrolle zu haben, wurde in der Ortsmitte ein Pufferbecken mit einem Volumen von etwa 400 Kubikmetern errichtet. Die Baumaßnahmen wurden 2015/16 beauftragt und bis Mitte 2018 abgewickelt. Die Gesamtkosten lagen bei rund 1,2 Millionen Euro.

Im März sind bei der Stadtverwaltung Zell eine Schlussrechnung und im April noch Nachforderungen von der ausführenden Baufirma eingegangen: Insgesamt stünden noch Forderungen in Höhe von knapp 360.000 Euro aus. „Wir wurden von der Rechnung überrascht, davon hat niemand etwas gewusst“, sagte Rechnungsamtsleiterin Daniela Burger am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Die Stadtverwaltung habe versucht, die Sache hausintern aufzuarbeiten, allerdings sei dies nicht so einfach möglich, da es sowohl im Fachbereich Eigenbetriebe als auch im Tiefbauamt seither personelle Wechsel gegeben habe und die damit betrauten Mitarbeiter nicht mehr im Rathaus seien. Auch habe man beim Planungsbüro Südwest, das mit dem Projekt betraut war, nachgefragt. Auch dort könne man sich die Nachforderungen nicht erklären. Fakt sei, so Burger, dass die Forderungen in keinem Wirtschaftsplan auftauchten. Es bliebe daher keine andere Möglichkeit, als die Forderungen in Form einer außerplanmäßigen Ausgabe zu begleichen. Die Liquidität der Stadt Zell werde dann um 360.000 Euro reduziert, für die ohnehin schon verschuldete Wiesental-Gemeinde bedeute dies „ein großes Loch“, so die Rechnungsamtsleiterin. Da die Baumaßnahme bereits längst erledigt sei, bedürfe es hierfür indes keine Zustimmung des Gemeinderats. „Sie können das lediglich zur Kenntnis nehmen“, sagte Burger in Richtung der Gemeinderäte.

Doch das Zeller Gremium wäre nicht das Zeller Gremium, wenn es diese schlechten Nachrichten einfach so hinnehmen würde. „Da ist offensichtlich einiges schief gegangen“, sagte SPD-Fraktionssprecher Thomas Kaiser. Man müsse zunächst klären, ob es sich bei den Nachforderungen um zusätzliche Kosten handele oder diese in der Kostenschätzung berücksichtigt worden waren. „Niemand im Haus steckt in der Thematik drin“, entgegnete Daniela Burger. Sie gehe allerdings davon aus, dass die Kosten in der Schätzung lagen, jedoch nie beglichen wurden, sicher könne sie dies aber nicht sagen.

Deutliche Worte fand denn auch Klaus Wetzel (CDU): „Ich sehe ein massives Versäumnis beim damaligen Fachbereichsleiter, aber auch beim Planungsbüro – das hätte doch auffallen müssen.“ Wetzel fragte, ob der damalige Fachbereichsleiter rechtlich belangt werden könnte. Hauptamtsleiter Karlheinz Keller verneinte, da kein Schaden entstanden sei.

Seinem Ärger Luft machte Erwin Vollmer (SPD). Es stelle sich doch auch die Frage, warum die Schlussrechnung der Baufirma erst drei Jahre nach Abschluss der Maßnahme eingereicht wurde. Das Planungsbüro hätte darauf drängen müssen, „die haben geschlafen“. „Wir müssen nun 360.000 Euro aufbringen und wissen nicht woher“, so Vollmer. Er schlug vor, das Planungsbüro in eine Sitzung einzuladen und ein „ernstes Wort“ mit den Verantwortlichen zu sprechen. Diese hätten schließlich ein Honorar bekommen, mit dem auch die Überprüfung der Rechnungen abgedeckt sei. Werner Ganter (CDU) stimmte dem zu: „Warum sind die heute nicht da?“, fragte er. Schließlich gehe es um viel Geld, das könne man nicht einfach abnicken. „Mit denen muss man reden“, meinte denn auch Bernhard Klauser, Fraktionssprecher des Bürgerforums.

Bürgermeister Peter Palme versuchte, die erhitzte Gemüter zu beruhigen. Er sah ein, dass der Gemeinderat die Sache aufgearbeitet haben möchte, wenn die Stadt die Nachforderungen allerdings nun nicht begleiche, komme man „in einen Zahlungsverzug mit allen Konsequenzen“. Er schlug daher vor, die noch offenen Posten „unter Vorbehalt“ zu bezahlen. Doch diese Rechnung hatte das Stadtoberhaupt ohne den Gemeinderat gemacht. Das Gremium blieb standhaft: Es sollte nichts bezahlt werden, solange die Sache nicht geklärt sei. In der Sitzung wurde nun vereinbart, dass das Planungsbüro Südwest in den Technischen Ausschuss eingeladen werden sollte, um sich dort den Fragen des Gremiums zu stellen.