von sk

Das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bietet im November mehrere Informationsveranstaltungen zum Wolf im Schwarzwald an – darunter auch in Schopfheim am Donnerstag, 26. November. In Kooperation mit dem Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg wollen Expertinnen und Experten im neu ausgewiesenen Fördergebiet Schwarzwald die Bürger vor Ort informieren, mit ihnen ins Gespräch kommen und sich austauschen. Themenfelder sind Wolf und Mensch, Biologie des Wolfs, Monitoring, Herdenschutz, Förderung und Jagd. „Uns ist es sehr wichtig, dass wir den Menschen vor Ort die Möglichkeit geben, mit uns über die Herausforderungen rund um den Wolf zu sprechen“, wird Umweltminister Franz Untersteller in der Pressemitteilung zitiert. Vorbehaltlich der weiteren Pandemie-Entwicklung sind an sechs Orten im Fördergebiet je zwei zweistündige Veranstaltungen geplant. Sie beginnen jeweils um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Die Termine im Einzelnen: 12. November, St. Märgen; 13. November, Häusern; 17. November, Gengenbach; 18. November, Pforzheim-Büchenbronn; 25. November, Elzach und am Donnerstag, 26. November schließlich Schopfheim.

Wegen der Corona-Pandemie ist das Platzkontingent begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Bitte Mund-Nase-Bedeckung mitbringen. Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist der 5. November. Anmeldung und weitere Infos unter um.baden-wuerttemberg.de/infoveranstaltung-wolf.