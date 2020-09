von André Hönig

Still war es seit mehr als einem halben Jahr ums Thema Langzeit-Lärmmessungen für den Windpark Rohrenkopf. Doch jetzt gibt es eine neue Wendung: Die Behörde will doch nochmals einen neuen Anlauf nehmen – sucht aber noch nach dem richtigen Dreh, um nicht Gefahr zu laufen, erneut vor Gericht zu scheitern. Deshalb holt sie sich jetzt fachliche Rückendeckung.

Sie sind seit Inbetriebnahme der fünf Windräder auf dem Rohrenkopf nie verstummt: Klagen von Gersbacher Bürgern wegen Lärm, der ihrer Meinung nach von den Windrädern herrührt. Das mit den Klagen ist dabei buchstäblich zu verstehen – einige haben Rechtsanwälte eingeschaltet. Konkret dreht sich der Streit um die Frage: Liegen die Geräusche, die am Dorf ankommen, über oder unter den gesetzlichen Vorgaben? Vor allem geht es um die Grenzwerte in der Nacht. Da sollten die Werte im Dorf 40 Dezibel, im Mischgebiet 45 Dezibel nicht überschreiten.

Die Gersbacher Windkraftgegner und in der Folge auch der Ortschaftsrat drängen seit geraumer Zeit auf eine Langzeit-Lärmmessung. Das Landratsamt Lörrach als Genehmigungsbehörde hatte dies indes lange abgelehnt. Zum einen, weil weder eigene punktuelle Messungen, noch die Auswertung von Lärmtagebüchern Erkenntnisse auf eine Überschreitung ergeben hatten. Zum anderen, weil die Behörde an einer verlässlichen Messmethode zweifelte. Im Frühsommer 2019 jedoch kam es bei der Behörde zu einem Umdenken, nachdem diese von einem Büro erfahren hatte, dass in der Lage sei, verwertbare Ergebnissen zu liefern. Daraufhin ordnete die Behörde eine Langzeit-Messung für den Herbst/Winter 2019 an – jene Jahreszeit, in der sich die Lärmbeschwerden stets häuften.

Der Windpark-Betreiber allerdings, die Elektrizitätswerke Schönau (EWS), lehnt eine Langzeitmessung ab – mit der Begründung, dass er mangels konkreter Anhaltspunkte dafür schlicht keine Notwendigkeit sehe. Als Beleg dafür dienen den EWS nicht zuletzt besagte Messungen des Landratsamts und die Gersbacher Lärmtagbücher. Die EWS, die die Kosten eines Gutachtens tragen müssten, sind davon überzeugt, dass ihre Anlagen die rechtlichen Vorgaben einhalten, und legten deshalb gegen die Anordnung beim Verwaltungsgericht Einspruch ein. Im November entschieden die Richter, dass die Messung „zunächst nicht durchgeführt werden muss“. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Anordnung zu unpräzise formuliert sei, etwa mit Blick auf Messorte und Messzeiträume. Ob und wie es weitergeht, war seitdem offen.

Abstimmung mit Lärm-Experten

Zuletzt hatte das Landratsamt im Dezember mitgeteilt, sich Gedanken zu machen. Mehr war seitdem nicht zu hören. Doch nun will die Behörde offenbar einen neuen Anlauf nehmen. Wie Behördensprecher Thorsten Wrobel auf Nachfrage mitteilt, habe die Behörde nach wie vor Kontakt zu dem zugelassenen Messinstitut aus Nordrhein-Westfalen, das Langzeitimmissionsmessungen durchführen könne. Aktuell sei das Landratsamt in Abstimmung mit Lärm-Experten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW). Dabei gehe es um die Frage, „inwieweit das Verfahren und somit die Ergebnisse des Instituts in Baden-Württemberg anerkannt werden.“ Verfahrensfragen sollen im Laufe des Septembers zwischen dem Messinstitut und der LUBW besprochen werden. Sofern die LUBW dem Verfahren des Instituts zustimme, werde das Landratsamt „eine entsprechend präzisierte Anordnung erlassen“. Ob diesen Herbst/Winter dann Messungen erfolgen können, hänge aber von mehreren Faktoren ab. Zum einen von der Möglichkeit, dass wiederum Rechtsmittel eingelegt werden können. Zum anderen aber auch davon, ob die für aussagefähige Ergebnisse notwendigen meteorologischen Bedingungen vorliegen werden.