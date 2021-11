von sk

Nun auch Todtnau: Die Stadt hat ihren für den 27. November im Rathausgarten geplanten Weihnachtsmarkt abgesagt. Wie anderorts sind die in den vergangenen Tagen besorgniserregend gestiegenen Coronafallzahlen und die Alarmstufe Hintergrund dieser Kurskorrektur. Aus Sicht der Stadt sei „es moralisch nicht vertretbar, einerseits Normalität zu simulieren und zu feiern, wo andernorts medizinische Einrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Verwaltung nehme die immer eindringlicheren Appelle aus den Kliniken nicht nur wahr, sondern wolle diese auch verantwortungsbewusst beachten, erklärten Vertreter des Bürgermeisteramts und die Vorsitzenden aller drei Gemeinderatsfraktionen unisono.

Es bedürfe nun des sorgsamen Handelns jeder einzelnen Institution und jedes einzelnen Bürgers, um die vierte Welle der Corona-Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Nur wenn persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert und Menschenansammlungen vermieden werden, lassen sich eine Vielzahl von Infektionen vermeiden. Wie neueste Erkenntnisse zeigen, schützen Impfungen zwar vor schweren Krankheitsverläufen, eine Virusaufnahme und -weitergabe wird aber durch diese keineswegs kategorisch ausgeschlossen. Die Hoffnung aller gehe nun ins Jahr 2022. Der lange Samstag der Geschäfte mit Öffnungszeiten bis 16 Uhr findet am 27. November ebenfalls nicht statt.