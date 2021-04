von Gerald Nill

Der Schwarzwald, weltweit ein Inbegriff für intakte Natur, leidet wie noch nie. Er vertrocknet in heißen Dürresommern, wird heimgesucht von Parasiten, wird abgeholzt und verwertet, er muss weichen wie zuletzt beim Kahlschlag für eine Leitungstrasse am Maienberg. 80 Prozent der Wälder gelten inzwischen als geschädigt. Vielleicht gerade deshalb merken die Menschen, wie viel der Wald ihnen bedeutet und reagieren empfindlich auf jeden Eingriff.

Vorbei sind die Zeiten, in denen der Wald als „Sparkasse“ seiner Eigentümer und der Gemeinden galt. Todtnau konnte in den vergangenen Jahren 500.000 Euro jährlich aus dem Erlös der Holzvermarktung verbuchen. Im Kleinen Wiesental mit schwierigen topografischen Verhältnissen und stärker durchmischter Waldstruktur waren es zuletzt immerhin rund 50.000 Euro. Doch das ist vorbei. Todtnau rechnet 2021 mit 230.000 Euro Verlust, Tegernau mit 50.000 bis 100.000 Euro Defizit, weil kranke Fichten als Billigprodukt oft nicht einmal zum Selbstkostenpreis nach China verschifft werden.

„Die Fichte funktioniert nicht mehr“, konstatierte Marco Sellenmerten, Leiter des Forstreviers Todtnau, kürzlich bei seiner Abschiedsvorstellung vor dem Gemeinderat. Die Fichte sei weder trocken-, noch hitzebeständig und knicke im Sturm. „Und die Tanne funktioniert auch nicht“, schickte er gleich hinterher. Aber was funktioniert dann? „Wir befinden uns in einem Experiment der Natur“, befand der Förster aus dem Kleinen Wiesental, Joachim Trautwein, als er im vergangenen Herbst die exotische Libanon-Zeder pflanzte. „Die Zeiten, in denen es hier noch 1800 Milliliter Niederschlag gab, scheinen vorbei zu sein“, schätzt Trautwein. „Die Libanon-Zeder kommt auch mit 600 bis 1200 Milliliter Regen aus“, sagt er.

Die Dimension der dauerhaften Dürre scheint noch nicht richtig im Bewusstsein angekommen zu sein, dabei sprechen Experten von einer Jahrtausend-Dürre. Nie in den vergangenen 2100 Jahren habe es so viele trockene Jahre in Folge gegeben wie aktuell. Das zeigen Auswertungen von Baumringen. Jetzt schwächelt selbst der am meisten verbreitete Baum Mitteleuropas, die Buche, und Förster wie Stefan Niefenthaler aus Schopfheim verfolgen gebannt, ob sie dieses Frühjahr wieder ausschlägt. Ein Dürrejahr kann der Wald verkraften, aber gleich vier in Folge?

Die andere fiese Seite des Klimawandels sah man Ende Januar. Ein halber Meter Nassschnee ließ das Holz wie Streichhölzer brechen, es folgten Tauwetter und Regen, die Schlammlawinen und Erdrutsche mit sich brachten. Wieder mussten die Förster und alle verfügbaren Kräfte Sonderschichten leisten, um Straßen und Wege frei zu räumen. Sturmholz, Käferholz, Schneebruchholz: „Zu 70 bis 90 Prozent besteht unsere Arbeit inzwischen im Aufarbeiten von geschädigten Holz“, sagt Niefenthaler. Er hätte gerne mal wieder einen planmäßigen profitablen Hieb, stattdessen muss er Schadholz beseitigen, das nichts einbringt.

Eine ketzerische Frage an den Bürgermeister des Kleinen Wiesentales: Warum hat eine klamme Gemeinde überhaupt einen defizitären Forst? Gerd Schönbett hat sofort die passenden Antworten parat: „Weil der Wald zu Umwelt und Natur gehört. Weil er Sauerstoff produziert und Wasser im Boden speichert.“ Für den Klimaschutz, die Naherholung und als Bauholzlieferant sei er unersetzbar. Nach Jahren des Profits müsse man nun eine Durststrecke durchhalten, eine Periode, in der der Wald umgestaltet und an den Klimawandel angepasst werden müsse. „Ob wir jetzt die richtige Baumart wählen, wird sich erst in 50 Jahren zeigen“, sagte Schönbett. Ein Trostpflaster sei immerhin, dass das Land eine Nachhaltigkeitsprämie von 100 Euro je Hektar zahle. Finanziell sei der Wald ein Glücksspiel. Keiner könne vorhersagen, ob die Holzpreise nachhaltig steigen und die benötigte Regenmenge vorhersagen. Dass der Pegel der Wiese schon im April wieder erschreckend früh stark gefallen sei, deutet Schönbett nicht als gutes Omen. Und dass Anfang April zwei Tage lang auffallend große Schwärme von Borkenkäfern unterwegs waren, beunruhigt auch.

Das Beispiel Kleines Wiesental zeigt auch, dass Umweltverbände mit Argusaugen alle Aktivitäten im Wald betrachten. Sei es der Wegebau, bei dem ausgebaggertes wie auch abgefrästes Asphaltmaterial verwertet wurde – der Bund für Umwelt und Naturschutz ist schon zur Stelle. Im vergangenen Jahr war er ein kritischer Begleiter beim Einrichten von Nassholzlagern und spürte einen illegalen Steinbruch auf. Dem Patienten Wald dürfe nicht mehr zugemutet werden, forderte BUND-Sprecher Markus Wursthorn.