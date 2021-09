von André Hönig

Nicht recht einleuchten will manchen, warum jetzt in der Hauptstraße wegen der Baustelle an der Ecke Hebelstraße plötzlich Ampeln stehen. Verursachen sie doch Rückstau. In der Sitzung des Bauausschusses gab es jedenfalls kritische Nachfragen. Aus Sicht von Bürgermeister Dirk Harscher wiederum lässt die Reaktion der Autofahrer auf dieses Hindernis Überlegungen zur Verkehrsberuhigung in neuem Licht erscheinen.

Schopfheim hat seit einigen Tagen einen Rotlicht-Bereich. Der wirkt sich allerdings eher hemmend auf den Verkehr aus. Wegen der Baustelle in der Hauptstraße, nahe der Kreuzung Hebelstraße, sind dort jetzt zwei Ampeln aufgestellt. Seitdem ist dieser Bereich nur noch abwechselnd einspurig befahrbar. Zu einigen Uhrzeiten gibt es daher durchaus auch den einen oder anderen etwas längeren Rückstau.

Allerdings ist die Baustelle keineswegs neu. Seit rund einem Jahr ist die Fahrbahn dort schon wegen eines im Straßenbereich aufgestellten Baukrans verengt. Dieser Zustand und die ungewöhnlich lange Dauer hatte Thomas Gsell (SPD) schon in der Vergangenheit mehrfach in Ratssitzungen angesprochen. Umso mehr nun war er über die Ampellösung erstaunt, die er – das ließ er deutlich durchblicken – nicht gerade für einen geistigen Lichtblitz hält. „Warum da jetzt nach so langer Zeit jemand auf die glorreiche Idee kam, erschließt sich mir nicht“, so Gsell am Montagabend im Bau-, Umwelt- und Technikausschuss (BUT).

Gleich mehrere Personen hätten sich schon bei ihm gemeldet. Er selbst sei bei einer Durchfahrt von Osten her kommend bereits beim Viehmarktplatz gestanden. Beim Weiterfahren dann habe er beobachtet, wie der Rückstau auf der Gegenfahrbahn bis zur Adolf-Müller-Straße und sogar noch weiter reichte. Gsell: „Ich kann das nicht nachvollziehen.“ Es sei zwar vorher schon an dieser Engstelle schwierig gewesen. „Aber ein gewisser Verkehrsfluss war trotzdem da.“

Licht ins Dunkel brachte Bürgermeister Dirk Harscher. „Rotlichtsünder“ ist in diesem Fall die Stadt. Hintergrund sei, dass sich zwar nicht direkt Unfälle, aber „immer wieder gefährliche Situationen ereignet haben, gerade auch mit Fahrradfahrern“. Das Ordnungsamt habe daher jetzt die Ampelregelung veranlasst.

Dass dieser Engpass nach wie vor besteht, sei darauf zurückzuführen, dass es bei der Baustelle selbst auch Engpässe gebe. Der Bauherr habe der Stadt von mehreren Problemen berichtet, darunter auch von Materiallieferschwierigkeiten, so Harscher auf Nachfrage von Thomas Kuri (CDU). Dieser hatte sich über den langen Stillstand auf der Baustelle gewundert und darauf hingewiesen, dass „Eingriffe in den öffentlichen Verkehrsraum gering zu halten sind“.

Teilsperrung bis Jahresende verlängert

Dirk Harscher betonte, dass der Bauherr die Sache nicht absichtlich verzögere. Die Stadt habe daher auch eine beantragte Verlängerung der Baustelle und damit der Straßen-Teilsperrung bis Ende des Jahres genehmigt.

Für Thomas Gsell (SPD) ist die Ampelregelung zwar „dann nachvollziehbar, wenn es zu Beinahe-Unfällen kommt“. Doch er gab nochmals zu bedenken, dass da „jetzt Autos stehen mit laufendem Motor“. Er bleibe dabei: „Der Verkehrsfluss war vorher besser.“ Auch Ernes Barnet (Grüne) wunderte sich: Fahrradfahrer könnten problemlos absteigen und die wenigen Meter das Rad auf dem Gehweg schieben. „Wer sich dort selber gefährdet ist ein Idiot.“ Raitbachs Ortsvorsteher Wilhelm Tholen warf die Frage nach höheren Gebühren auf. In Raitbach etwa habe die Verlängerung einer Kranaufstellung jüngst 50 Euro gekostet.

Bürgermeister Dirk Harscher sagte zu, das Thema nochmals verwaltungsintern zu besprechen. Allerdings lasse die Ampelregelung aus seiner Sicht auch die städtischen Verkehrsberuhigungs-Pläne ein Stück weit in einem neuen Licht erscheinen. Sehen diese doch vor, mit Schikanen die Durchfahrt unattraktiver zu machen, um so die Zahl der Fahrzeuge in der Hauptstraße weiter zu senken. „Da haben wir jetzt eine Schikane und trotzdem fahren viele, gerade auch Einheimische, durch. Das macht mich nachdenklich.“