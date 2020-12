von Gerald Nill

Die katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schönau – der verkannte Schatz im Wiesental? Dieser Eindruck drängt sich förmlich auf, wenn man die jetzt erschienene Broschüre von Professor Hans-Otto Mühleisen aus St. Peter studiert. Der Politikwissenschaftler und Kunstexperte schwärmt beim Beschreiben einiger Details in den höchsten Tönen. Wie unternahmen mit dem 79-jährigen Kenner einen Rundgang im Gotteshaus.

Der Architekt der Kirche, Raimund Jeblinger, damals frisch bestellter Chef des Erzbischöflichen Bauamtes in Freiburg, habe mit dem Bauplan der Kirche 1904 einen genialen Wurf gelandet, urteilt Mühleisen, der schon in seiner Dissertation Architektur und Zeitgeist betrachtet hatte. Für Mühleisen ist Jeblinger „ein völlig verrückter Baumeister“ gewesen. „Genial im Entwurf, aber in der Bauaufsicht eine Katastrophe“, urteilt der 79-jährige.

Die katholische Kirche in Schönau wurde 1904 im frühgotischen Stil mit romanischen Elementen gebaut und ersetzte zwei sakrale Vorgängerbauten. | Bild: Gerald Nill

Dass für die Umsetzung des Jeblinger-Bauplans ein Gegenentwurf, für den bereits das Fundament angelegt worden war, ausgestochen werden musste – abgehakt. Dass die Baukosten sich praktisch verdoppelten – abgehakt, ebenso wie die Tatsache, dass die Finessen des „Prachtbaus“ im Widerspruch zum rauen Schwarzwald-Klima standen und es immer wieder Probleme mit Schneemengen auf dem Dach und mit Feuchtigkeit im Baukörper gab. Mühleisen lenkt den Blick auf die Besonderheiten. Schließlich war seine Recherche in Mariä Himmelfahrt „eine Entdeckungsreise“, auf die der Autor von 15 Kunst- und Architekturführern letztlich auf Betreiben des Pfarrers Helmut Löffler gebracht wurde.

Mühleisen geht zu den Grundmauern aus dem Mittelalter am Kirchturm. Während die erste Kirche Schönaus von 1164 datierte, stammt das Untergeschoss des Turms aus dem frühen 13. Jahrhundert. Die mittelalterliche Kirche wurde 1727 abgebrochen und durch einen Barockbau ersetzt, der 1902 dem Neubauprojekt weichen musste. Was einzig blieb, war der Kirchturm, den Jeblinger zu einem weithin sichtbaren, 96 Meter hohen Wahrzeichen aufstockte.

„Dazu musste im Turm die Armierung deutlich verstärkt werden“, verweist der Experte auf die nunmehr drei Meter dicken Mauern, die die Turmkapelle auf ein bescheidenes Innenmaß zusammenschrumpfen ließen. Die Kapelle birgt nach Mühleisens Ansicht ein kostbares Kleinod, das Sakramentshäuschen. „Die Hostien wurden darin aufbewahrt, gestaltet wie ein Grab, bewacht von zwei Wächtern“, schildert Mühleisen und zeigt nach oben, wo eine der faustdicken Überraschungen steht: „Ein Schmerzensmann, der in der einen Hand einen Kelch hält und mit der anderen Hand nach seiner Wunde durch den Lanzenstich greift.“ Der Kirchenexperte kennt nur einen weiteren Schmerzensmann, und der stehe in einer Prager Kirche. Wie ist er um 1500 in den Schwarzwald gekommen? Eine Frage, auf die es vorläufig keine Antwort gibt.

Mühleisen geht weiter zum Altar aus dem frühen 16. Jahrhundert. Die Mehrkosten beim Bau der Kirche, die Schuldenlast und die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre waren auch ein Glücksfall für Mariä Himmelfahrt. Sie verhinderten nämlich, dass der alte Altar durch einen neuen ersetzt wurde, was die Schönauer eigentlich wollten. Erst später erkannte man, dass ein unbekannter Meister unter anderem eine lupenreine Replik der Weihnachtsvorlage von Albrecht Dürer mit Josef am Brunnen geschaffen hatte. „Im Schwarzwald eine Riesen-Entdeckung“, urteilt der Kenner. „In der Qualität ist das etwas ganz Seltenes!“

Etwas ganz Besonderes seien auch die farbenprächtigen Fenster aus einer Konstanzer Manufaktur. Sie zeigen zum Beispiel die Geburt Jesu mit den Heiligen drei Königen. „Die großartigen Fenster wie auch die Orgel wurden von Schönauer Bürgern unglaublich großzügig gespendet“, zeigt Mühleisen auf entsprechende Widmungen. „Das zeigt die Verbundenheit der Schönauer mit ihrer Kirche.“

Die Südtiroler Schnitzarbeiten des Kreuzwegs, die Raumwirkung der unterschiedlich gestalteten Säulen, die gläsernen Wappen mit historischen Motiven – Mühleisen weiß viel zu erzählen. Doch eines liegt ihm am Ende noch wirklich am Herzen: Dass der Pfarrer bei der Einweihung einer hölzernen Statue des mildtätigen Bruders Konrad 1940 eindeutig Stellung gegen die Nazis bezogen habe. Denn das ist sein Thema: der Zusammenhang von Architektur und Politik.

Die Broschüre „Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Schönau“ von Hans-Otto Mühleisen ist im Kunstverlag Josef Fink erschienen, ISBN 978-3-95976-308-0. Sie liegt auch in der Kirche zum Verkauf aus. Preis: vier Euro.