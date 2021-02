von Paul Eischet

Seit nunmehr 137 Jahren bietet der Turnverein Hausen Menschen ein sportliches und geselliges Betätigungsfeld im Hebeldorf. Der florierende und finanziell gesunde Sportverein kann sich über mangelnde Mitgliederzahlen nicht beklagen. Sorgen plagen ihn an ganz anderer Stelle: Seit geraumer Zeit werden händeringend Übungsleiter und Vorstandsmitglieder gesucht. Die erste Vorsitzende Romina Eichin und Vorstandsmitglied Kristina Städele sprachen mit uns über die Vereinsarbeit und bestehende Personalprobleme.

Es war im Jahr 1883, als im damaligen Gasthaus Linde eine illustre Männerrunde um den Werkswirt Maurer den Turnverein Hausen ins Leben rief. Mittlerweile ist er, bezogen auf die Anzahl der aktiven Mitglieder, der größte Verein im Hebeldorf. Aktuell zählt er 518 Mitglieder (373 weibliche und 145 männliche), darunter 160 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre.

Die Angebote sind vielgestaltig: Insgesamt 14 Gruppen bieten altersgerechte und abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt. Neben Gymnastik, Leichtathletik für Erwachsene, Turnen, Aerobic, die Senioren-Gruppe „Stark und standhaft“ und Nordic Walking, gibt es Gruppen für Kleinkinder und Mutter-Kind-Turnen. Zwei speziell für Männer abgestimmte Angebote tragen die vielsagenden Namen „Jedermänner“ und „Mann bleib fit!“. Zwar befinden sich aufgrund des coronabedingten Lockdowns derzeit alle Trainingsgruppen in der Warteschleife, doch Romina Eichin verspricht: „Sobald es Lockerungen gibt, starten wir wieder alle Gruppen. Ein entsprechendes Hygienekonzept haben wir bereits erarbeitet.“

Ein so vielgestaltiges und ambitioniertes Angebot bedarf einer entsprechenden Zahl an Übungsleitern. Von den ursprünglich 14 aktiven Trainern haben zwei bereits aufgehört, und von den verbliebenen zwölf Leitern haben weitere drei ihr Ausscheiden angekündigt. Für Eichin eine nachvollziehbare Entscheidung: „Die meisten Übungsleiter sind nun schon seit 20 Jahren und länger dabei und wollen sich jetzt zur Ruhe setzen. Seit Jahren suchen wir nach Ersatz – bislang leider vergeblich.“ Persönliche Ansprachen und Veröffentlichungen im Gemeindeblatt brachten keinen Erfolg.

Dringend gesucht werden zwei Hauptübungsleiter für die Turngruppe mit Kindern ab fünf Jahren und die Gruppe mit Kindern ab der dritten Klasse. Drei zweite Übungsleiter (Helfer) werden benötigt für das Kinderturnen der Zweit- und Viertklässler sowie für die Leichtathletikgruppe für Kinder und Jugendliche. Laut Eichin könnten auch Mütter oder Väter ohne sportlichen Hintergrund die Aufgabe übernehmen und dabei ihre eigenen Kinder mit zu den Übungsstunden nehmen. Für Hauptübungsleiter ist eine Ausbildung wünschenswert, die vom Turnverein organisiert und finanziert wird. Auf Schulungen, die vom Badischen Turnerbund und dem Markgräfler-Hochrhein-Turngau angebotenen werden, können Ausbildungslizenzen erworben werden. Auch Online-Schulungen sind möglich. Romina Eichin stellt klar: „Wir wünschen uns zwar, dass zukünftige Übungsleiter eine Ausbildung machen, aber es ist bei uns keine Grundvoraussetzung. Sportliche und turnerische Erfahrungen reichen völlig aus.“

Übungsleiter arbeiten ehrenamtlich, erhalten aber eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Der Aufwand ist überschaubar: Jede Gruppe trainiert einmal in der Woche für 60 Minuten. Brisanter als der Mangel an Übungsleitern erweist sich für den Verein ein anderes personelles Problem: Aus dem fünfköpfigen Vorstandsteam werden sich bei der nächsten Vorstandswahl am 30. April drei Mitglieder nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Noch ist kein Ersatz gefunden. „Schon seit vier Jahren suchen wir nach Ersatz“, sagte Eichin. Kristina Städele bringt die Situation auf den Punkt: „Wenn im April die frei werdenden Vorstandsämter nicht besetzt werden können, bedeutet das die Auflösung des Vereins.“

Kontakt: Personen aus Hausen und Umgebung, die den TV am Leben erhalten und sich im Vorstand oder als Übungsleiter einbringen wollen, können sich an Romina Eichin wenden unter Tel. 07622/6 97 77 35 oder an: vorstand@turnverein-hausen.de.