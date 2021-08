von Susanne Filz

Gerade sind wieder die Mähtrupps der Straßenmeistereien unterwegs, damit Verkehrszeichen sichtbar bleiben und Fahrer den Überblick behalten. Wie oft, wie breit und wie tief gemäht werden muss, ist aber umstritten. Die Gemeinde Kleines Wiesental mäht derzeit eher spärlich. Was hier als Ausgleichsmaßnahme betrieben wird, wäre auch andernorts eine gute Sache, sagt Klaus Böttger von der BUND-Ortsgruppe Schopfheim, denn: „Randstreifen haben sich zum Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzenarten entwickelt.“

Was geschieht

Einen eigenen Bericht hatte die Gemeinde Kleines Wiesental der Restnatur am Straßenrand in einer der zurückliegenden Ausgaben ihres Mitteilungsblattes gewidmet. Darin wird erläutert, wie und warum das sogenannte Begleitgrün ein wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere sei und dass aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen nahelegen, die Randstreifen erst spät im Jahr oder gar nur alle zwei Jahre zu mähen. Den Bürgerinnen und Bürgern wird mitgeteilt, dass diesen Erkenntnissen entsprechend die Mäharbeiten des Bauhofs für Teilflächen auf Gemeindegemarkung auf einen später im Jahr liegenden Zeitraum terminiert worden sind.

Klaus Böttger vom BUND. | Bild: Marlies Jung-Knoblich

Der angekündigte späte Schnitt entlang der Gemeindeverbindungsstraßen hat auch einen konkreten Hintergrund. Wie Bürgermeister Gerd Schönbett auf Nachfrage erläutert, handelt es sich hier um eine ökologische Ausgleichsmaßnahme. Sie wird geleistet im Gegenzug für die Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für Senioren des Kleinen Wiesentals, das die Gemeinde bei einer Agentur in Auftrag gegeben hat. Die Konzeptentwicklung für mehr mobile Angebote an die Bevölkerung – zum Beispiel durch Ruftaxis – werde vom Biosphärengebiet mit rund 12.000 Euro gefördert – vorausgesetzt, es findet ein ökologischer Ausgleich statt. Dieser Ausgleich geschehe gerade durch die späte Mahd entlang der Gemeindeverbindungsstraßen, erläutert Bürgermeister Schönbett.

Doch die schonendere Pflegepraxis an den Straßenrändern ist im Kleinen Wiesental eigentlich schon seit mehreren Jahren üblich. So berichtet Bauhofleiter Günter Zimmermann, dass zum Beispiel Wald- und Wiesenstreifen entlang von Gemeindefeldwegen und Gemeindewaldwegen erst ab dem 1. September gemäht werden.

Das Ergebnis sei bereits jetzt sichtbar: „Wir beobachten, dass es an den Wegesrändern vermehrt blüht“, sagt er. Beschwerden aus der Bevölkerung, etwa über unzureichende Sicht im Straßenverkehr oder darüber, dass es nicht ordentlich genug aussehe, seien ihm nicht bekannt.

Was der BUND empfiehlt

„Der BUND hat das Thema schon seit Jahren auf der Agenda“, sagt Klaus Böttger, der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Schopfheim. Auch er findet, dass es in diesem Jahr an den Randstreifen mehr Leben gibt als in früheren Jahren. „Viel mehr Pflanzen konnten blühen und sich versamen“, sagt er und nennt einige Arten, die ihm besonders aufgefallen sind, etwa die Wegwarte, die in den letzten Jahren fast verschwunden gewesen sei. Oder das Mädesüß, eine typische Uferrandpflanze, die sich jetzt auch am Straßenrand zeige. Oder gelbe Königskerzen und sehr oft Malven mit ihren rosa-violetten Blüten.

Neben der Tatsache, dass die Vielfalt am Straßenrand für Autofahrer optisch eine Wohltat sei, sei sie vor allem für Insekten ein Glücksfall: „Was hier wächst, sind alles Pflanzen, die Insekten anziehen, und die wiederum locken Vögel und Fledermäuse an“, erklärt er.

Verglichen mit früheren Jahren seien die für die Mahd verantwortlichen Stellen heute umsichtiger. „Wir haben viele Jahre lang mitverfolgt, wie die Straßenmeistereien früher vorgegangen sind. Da wurde tief hineingemäht auch in die weiter von der Straße entfernten Naturstücke. Seit einigen Jahren könne man auch beobachten, dass entlang der Straßen beim Mähen auffallend schön blühende oder besondere Pflanze stehen gelassen werden. „Das waren vor einigen Jahren die ersten Lichtblicke“, so Böttger. Doch er findet, dass insbesondere die Städte und Gemeinden mehr tun könnten, auch jenseits der Grünstreifen. „Man könnte mehr gemeindeeigene Flächen artenreicher bepflanzen oder einfach wachsen lassen, was da kommt“, sagt er. Auch sollte seiner Meinung nach an allen Gewässern unterhalb der Wiese nichts verbaut werden dürfen, auf diesen Uferstreifen sollte dann auch nicht gedüngt werden dürfen.Beim Heuen landwirtschaftlich genutzter Wiesen empfiehlt er, das Mähgut nicht länger als zwei oder drei Tage lang liegen zu lassen: „Heu hat einen Düngeeffekt und das ist für Pflanzen, die einen mageren Boden brauchen, ein Hindernis.“

Die Arbeit der Straßenmeisterei

Die in Schopfheim und im Kleinen Wiesental zuständige Straßenmeisterei Schönau betreut 300 Straßen, mit denen der Mähtrupp je nach Lage acht bis zwölf Wochen im Jahr mit Mäharbeiten beschäftigt ist. Der sogenannte Intensivbereich direkt an der Straße werde aus Verkehrssicherheitsgründen mehrfach im Jahr gemäht, das teilt Torben Pahl, Pressesprecher des Landratsamtes Lörrach, auf Nachfrage schriftlich mit. Im dahinterliegenden sogenannten Extensivbereich werde nur einmal pro Jahr gemäht, und zwar jetzt, zu dieser Zeit, so Torben Pahl weiter.

Was die Landesregierung will

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hatte 2017 ein auf zwei Jahre angelegtes Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt aufgelegt, es wurde für die Jahre 2020 und 2021 fortschrieben. Für das Programm, an dem eine Reihe von Modellgemeinden teilnehmen, stehen 2,7 Millionen Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Auf der Homepage des Ministeriums ist zu lesen, dass es dabei eines der Ziele sei, die Artenvielfalt in den straßenbegleitenden Grünflächen zu erhöhen und die Wiedervernetzung von Lebensräumen zu fördern.