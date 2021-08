von Sarah Trinler

Viel Arbeit haben ehrenamtliche Helfer rund um den Pfarrgemeinderat Todtnau in den Schöpfungsweg oberhalb der katholischen Kirche gesteckt. Im Jahr 2013 wurde der Weg eingeweiht. Er besteht aus neun Stationen, jede ist ein Kunstwerk für sich. Die Stationen wurden nun runderneuert – leider waren nicht nur Abnutzungsschäden zu beseitigen, sondern auch Schäden durch Vandalismus.

Die Station 4, „Schlange mit Apfel“, soll das doppeldeutige Leben und Zusammenleben symbolisieren. Künstler dieser Station ist Urban Schelb aus Todtnau. | Bild: Gerhard Kaiser

Der Schöpfungsweg soll Menschen die Schönheit der Schöpfung und die Komplexität der Schöpfungsordnung nahe bringen. „Die Menschen sollen durch Staunen über die Schöpfung zu Ehrfurcht und Achtung vor der Natur kommen“, hieß es bei der feierlichen Einweihung im Jahre 2013 im Rahmen des 725-Jahr- Jubiläums der Pfarrei St. Johannes Baptist.

Ideengeberin des Weges war die Todtnauer Bürgerin Sophia Bauer, die Umsetzung übernahm der Pfarrgemeinderat, dessen Vorsitzender damals Gerhard Kaiser war. „Die Bibel ist für mich ein Buch, das auf keinen Fall den Theologen vorbehalten bleiben sollte und ansonsten im Bücherregal verstaubt. So kam mir die Idee, Spuren von Gottes Wirken in den Lebewesen, in den Bergen und Meeren aufzuzeigen und in einem Weg sichtbar zu machen“, so Sophia Bauer über ihre Idee. Eine der Stationen ist zum Beispiel die Arche Noah – ein Zufluchtsort als Sinnbild für Heimat, Schutz und Hoffnung. Eine weitere Station ist die Erdkugel, bei der unter anderem das Thema Vielfalt zum Tragen kommt.

Jede Station wurde künstlerisch gestaltet und betextet. Wenn man all die Arbeit bedenkt, die in dem Projekt steckt, sei es mehr als traurig, dass Unbekannte einige Stationen mutwillig zerstört haben, sagt Gerhard Kaiser im Gespräch mit dieser Zeitung . Vor etwa drei Jahren habe man erste Spuren von Vandalismus am Weg entdeckt. Freilich habe man sich, bevor der Weg gebaut wurde, mit dem Thema Vandalismus auseinandergesetzt. Es habe „große Diskussionen im Pfarrgemeinderat“ gegeben, so Gerhard Kaiser. Man habe sich also darauf eingestellt, dass so etwas passieren könne. Das Ausmaß der „Zerstörungswut“ sei dann aber doch erschreckend gewesen.

„Ganz schlimm“ sei es bei der Station der Erdkugel gewesen. Unbekannte hätten mit einem Hammer oder einem großen Stein ein Loch von etwa 20 auf 20 Zentimeter in die Kugel geschlagen. Bei einem Kunstwerk wie diesem sei dies nicht so einfach zu beheben. Kaiser spricht von einem „großen Aufwand“, für den das entsprechende Know-how sowie das Material benötigt wurde. Er gesteht, dass man die Arbeiten daher etwas vor sich hergeschoben habe – und dann sei die Corona-Pandemie dazwischengekommen.

Doch nun, da Treffen in kleineren Gruppen wieder erlaubt seien, haben mehre Ehrenamtliche der Pfarrgemeinde sich der Sanierung des Weges angenommen. Im Zuge dessen wurden nicht nur die Zerstörungen behoben, sondern auch die Abnutzungsschäden. So wurden etwa alle Stelen neu lackiert – zwei mussten komplett erneuert werden – und die Erdkugel „geflickt“. Nun sind die Stationen – annähernd – wie neu und der Schöpfungsweg lädt wieder ein zum Innehalten.

Hat der Pfarrgemeinderat auch Sorge, dass die Instandsetzung nicht lange anhalten und die nächste Zerstörung bald wieder folgen könnte? „Klar, die Sorge ist groß“, sagt Kaiser. Dennoch bedeute der Weg dem Todtnauer Pfarrgemeinderat viel und man wolle ihn nicht so ohne weiteres aufgeben. Vielmehr gebe es im Pfarrgemeinderat Überlegungen, wie Zerstörungswillige künftig abgeschreckt werden könnten. Derzeit werde etwa über eine Videoüberwachung nachgedacht.

Weitere Informationen im Internet:

http://www.schoepfungsweg-todtnau.de