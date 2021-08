von Sarah Trinler

Den Beschluss des Gemeinderats, den Seitenkanal im Bifig zuschütten zu lassen, wollen die Anwohner im Bifig nicht einfach hinnehmen. Eine Unterschriftenaktion soll zeigen, dass die Schopfheimer am Kanal hängen und ihn nicht so einfach hergeben wollen. Mehr als 80 Unterschriften sind bereits zusammengekommen.

Der Gemeinderat hat im Juli beschlossen, den rund 90 Meter langen Stichkanal, der beim Ronneby-Brunnen vom Gewerbekanal abzweigt, stillzulegen und mit Erdaushub aufzufüllen. „Wir sind empört“, sagt Manuela Heitzmann, die seit 2017 im Quartier „Im Bifig“ wohnt. Nicht nur, weil vorab niemand mit den Anwohnern gesprochen habe, sondern auch, weil die genannten Argumente nicht nachvollziehbar seien.

Auf Dauer sollen Kosten für die Kanalreinigung gespart werden. „Der Kanal ist nicht verdreckt – ich würde auch eine jährliche Bachputzete organisieren“, sagt Heitzmann. Indes seien die Kosten für die Aufschüttung und geplante Bepflanzung höher, als den Bach so zu lassen wie er ist.

Hauptargument der Stadt war, dass sich ein massenhaftes Fischsterben im Seitenkanal im Bifig nicht wiederholen soll. Ende Januar waren mehr als 1000 Fische in dem leergelaufenen Seitenkanal verendet (wir berichteten). Wegen des Hochwassers wurde der Gewerbekanal auf Mindestwasser runtergefahren – dabei konnte aber kein Wasser mehr in den etwas höher gelegenen Seitenkanal einlaufen.

Heitzmann und ihre Mitstreiter argumentieren, dass dies eine Ausnahmesituation gewesen sei. Indes sehe man so gut wie nie Fische im Kanal, sagt Gisela Kittelmann. Im Gemeinderat im Juli hieß es jedoch, dass das Problem öfter auftrete – sei es wegen Hochwasser, Niedrigwasser oder technischer Störungen. Auch der Angelsportverein Schopfheim sprach sich damals für eine Zuschüttung aus, um weiteres Fischsterben zu vermeiden.

Eine Zuschüttung des Kanals könne nicht die Lösung der Probleme sein, meinen die Unterschriftensammler. „Schopfheim wird doch Klein-Venedig des Wiesentals genannt“, sagt Thomas Heitzmann, der Kanal mit seinem Metallgeländer sei ein wichtiges Gestaltungselement im Viertel. Das Wasserrauschen sei gut für die Seele, ergänzt Anwohner Wolfgang Strecker.

Unterstützung bekommen die Anwohner von Stadtrat Jeannot Weißenberger (CDU), der bereits in der Gemeinderatssitzung sein Bedauern über die Entscheidung geäußert hatte. „Es wäre schade, wenn der Kanal verschwindet. Auch für die Kinder, die ihre Freude daran haben“, sagt Weißenberger, der seit 30 Jahren in nächster Nähe wohnt. Indes widerspreche die Aktion der Diskussion um das städtische Mikroklima – ein Wasserlauf sei gerade in heißen Sommern wichtig. Darüber hinaus befürchtet Weißenberger, dass auf kurz oder lang auch das Geländer entfernt werde, um die Pflege der geplanten Bepflanzung zu vereinfachen.

Die Heitzmanns haben bereits 80 Unterschriften für den Erhalt des Kanals gesammelt, im Oktober soll es ein Gespräch mit Bürgermeister Dirk Harscher geben. Unterschrieben hätten auch Senioren des im Bifig ansässigen Pflegeheims. Auch mit der Boule-Spielgemeinschaft soll noch gesprochen werden.