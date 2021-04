von André Hönig

Sie ist zwar irgendwie erhört worden, die Verkehrslärm-Resolution, die der Gemeinderat im Januar beschlossen hat. Allerdings hält sich bei Bürgermeister Dirk Harscher und den Stadträten die Euphorie über die Rückmeldung in Grenzen.

Wie Harscher im Gemeinderat am Montag mitteilte, habe er von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landrätin Marion Dammann Rückmeldungen erhalten. So soll in Langenau und Enkenstein bis spätestens im Jahr 2025 Flüsterasphalt eingebaut werden – durchgängig allerdings nur in Enkenstein. In Langenau indes soll der Flüsterasphalt nur in den Abschnitten der Landstraße 139 eingebaut werden, wo nicht Tempo 30 gilt – also am Ortseingang und Ortsende. Zudem appelliert Dammann in einen Brief ans Bundesverkehrsministerium und alle Bundes- und Landtagsabgeordneten, auf europäischer Ebene eine Regelungen zu finden, wie die Lautstärke von Motorrädern gedrosselt werden können. Hintergrund der Schopfheimer Resolution war zum einen die Lärmproblematik in Langenau und Enkenstein – diese wird insbesondere von Lkws verursacht. Zum anderen ging es um Motorradfahrerlärm auf den Strecken nach Gersbach.

Harscher teilte mit, dass er sich für die Antworten bedankt habe und für die Aussicht auf Flüsterasphalt. Allerdings erscheine ihm der Zeitraum „bis 2025 viel zu lang. Die Menschen kämpfen jetzt mit der Lärmproblematik.“ Es könne nicht sein, dass das Thema jetzt „vier Jahre auf die lange Bank geschoben werde.“ Zwar gehe es deshalb nicht schneller, weil im Zuge des Hochwasserschutzes an der Straße Bauarbeiten stattfinden werden werden. Doch setze sich dafür ein, dass in der Überbrückungszeit in beiden Ortschaften durchgängig das Tempo auf 30 km/h reduziert wird. „Da muss man nur ein paar Schilder aufhängen.“ Eigentlich wollte Harscher den Gemeinderat in der nächsten Sitzung umfassend informieren. Ernes Barnet (Grüne) allerdings fragte in der Sitzung nach, was denn nun aus der Resolution geworden sei. Barnet hatte diese für den Gemeinderat verfasst und sich geärgert, bis jetzt nichts vom Landratsamt gehört zu haben.