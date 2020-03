von André Hönig

Was macht der Handel in der Corona-Not? Er handelt. Auch wenn viele Geschäfte geschlossen sind, bieten sie einige Leistungen an. Damit das wahrgenommen wird, hat der Gewerbeverein Fokus Schopfheim die Aktion „Schopfheim hält zusammen“ gestartet. Zum einen, um einen Überblick über Angebote zu verschaffen. Zum anderen, „um ein Lebenszeichen zu senden: Wir sind noch da“, so die Vorsitzenden Stefan Klever und Martin Bühler. Beide stellen aber klar: Weder Zusatzangebote noch Hilfsprogramme können die Einbußen ausgleichen.

Online-Shop, Abholung, Reparaturservice, Telefonberatung, Lieferservice: Trotz angeordneter Schließung können Händler Unternehmer und Gastronomen immer noch das eine oder andere anbieten. Was genau im Einzelnen, das steht auf Plakaten, die an vielen Schaufenstern hängen. Der Gewerbeverein hatte seine Mitglieder vor einigen Tagen per Mail aufgerufen, sich zu melden, wenn sie bei der Aktion mitmachen wollen. Diese bezweckt genau das, was im Namen des Gewerbevereins als Zusatz steht – den Fokus auf Schopfheim richten. Unter dem Motto „Schopfheim hält zusammen“ sind jetzt 25 Anbieter solcher Leistungen übersichtlich aufgelistet.

Wie die beiden Gewerbevereinsvorsitzenden Stefan Klever und Martin Bühler erläutern, gehe es dem Gewerbeverein zum einen darum, Hilfestellung zu geben. Bereits am Tag der Schließungsanordnung hatte Bühler auf Nachfrage von einer „Vollkatastrophe“ für den Einzelhandel gesprochen. Auch jetzt am Freitag bei einem Pressegespräch schilderten er und Klever die Lage in drastischen Worten. „Die Situation ist extrem angespannt“, so Bühler. Stefan Klever – Inhaber eines Schuhgeschäfts – weist dabei insbesondere auf die spezielle Situation der Schuh- und Textilbranche hin. Der Modehandel müsse ein halbes Jahr im Voraus Ware einkaufen. Die Geschäfte haben nun die bezahlten Frühjahrs-/Sommer-Kollektionen im Lager und können sie nicht verkaufen. „Gerade März und April sind die wichtigsten Verkaufsmonate. Hinterher kann man es fast vergessen.“ Mehr noch: Eigentlich müsste jetzt bald auch schon wieder die Herbst-/Winterware eingekauft werden.

Das ist aber nicht das einzige Problem, das öffentlich wohl gar nicht so richtig bekannt sei, vermutet Klever. Auch die staatlichen Hilfspakete hätten Haken. In der Modebranche sei es für viele schwer, Kredite zu erhalten – selbst wenn jetzt die KfW-Bank wirklich 90 Prozent absichere. Doch selbst wenn es ein Kreditangebot gibt, „liegen die Zinsen nicht bei den oft kommunizierten 1,25 Prozent, sondern bei sieben bis zehn Prozent.“ Sowieso sei es betriebswirtschaftlicher Unsinn, entgangenen Gewinn und Umsatz durch Kredite auszugleichen. „Diese müssen zurückgezahlt werden und niemand kann die erhöhten Raten tragen, wenn man die Waren nicht verkaufen kann.“ In normalen Zeiten wäre das „Insolvenz-

verschleppung und strafbar.“ Die einmaligen Zuschüsse indes seien zwar begrüßenswert, würden aber die laufenden Kosten nicht decken, vor allem dann nicht, wenn die Schließungen länger dauern als ein, zwei Wochen. Dann gehe es um Ausfälle, „die man in keinster Weise auffangen kann.“

Prognosen sind im Moment schwierig – der verkaufsoffene Sonntag, der für den 3. Mai geplant war, ist deshalb auch schon bereits auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Sollte sich aber die Situation sogar bis zum Sommer hinziehen, rechnet Klever speziell in der Modebranche „mit einer brutalen Insolvenzwelle von bis zu 80 Prozent“. Doch auch in anderen Einzelhandelsbranchen sei die Lage dramatisch, betont Bühler, Inhaber eines Elektronikfachmarkts. In seinem Geschäft gebe es dank Onlinehandel, Telefonberatung und Handwerkerservice zwar glücklicherweise einiges zu tun. Doch könnten solche Zusatzangebote das normale Ladengeschäft nicht ausgleichen. Das sagt auch Klever, der selber ebenfalls schon länger einen Onlineshop hat. „Das kann nur einen geringen Teil ausgleichen von dem, was uns verloren geht.“ Leider gebe es noch nicht den City-Verein, von dem sich der Gewerbeverein gerade mit Blick auf die Digitalisierung einiges verspricht. Bühler: „Das hätte uns sicher etwas geholfen.“

So gesehen sei der Sinn der Aktion „Schopfheim hält zusammen“ auch der, eine Botschaft an die Menschen in und um Schopfheim zu senden: „Auch wenn die Türen zu sind – wir sind trotzdem da!“ Sprich: Es ist ein Aufruf zur Solidarität. Die Leute sollten möglichst jetzt in der Krise an die hiesigen Händler denken und nicht bei globalen Unternehmen kaufen (Klever: „Die Amazons dieser Welt zahlen keine Steuern in Deutschland“) – aber erst recht auch dann, wenn die Läden hinterher wieder aufgehen. Bühler und Klever sind deshalb auch sehr für den kürzlich von Bürgermeister Dirk Harscher veröffentlichten Appell dankbar, der genau zu dieser Solidarität aufgerufen hat.