von Nicolai Kapitz

Der Fußballverein Fahrnau wird 2021 100 Jahre alt – und trotz der Corona-Pandemie und der weitgehenden Einschränkungen ist der Vorstand optimistisch, dass im Sommer gefeiert werden kann. Neben den Festivitäten, die zurzeit in Planung sind, wird es vor allem baulich auf dem Sportplatz in der Grienmatt Neuerungen geben: Der FVF wird seinen neuen Kabinentrakt fertigstellen. Und außerdem wird am Rasenplatz in Eigenarbeit eine Sitzplatz-Tribüne für rund 80 Personen gebaut.