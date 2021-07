von Gerald Nill

Fräsmaterial aus dem Straßenbau wird im Wegebau eingesetzt, hier bei Wies. Bürgermeister Gerd Schönbett hat es „schwarz auf weiß“, dass zulässige Grenzwerte bei Schadstoffen nicht überschritten werden. | Bild: Gerald Nill

Nach einer Strafanzeige im Februar musste sich die Gemeindeverwaltung Kleines Wiesental im März kritische Fragen gefallen lassen. Vorausgegangen waren das Ausbringen von Straßenfräsmaterial und Bodenaushub im Wegebau in Feld und Wald. Es waren turbulente Tage im Kleinen Wiesental. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor.

„Ich habe es schwarz auf weiß“, sagt Bürgermeister Gerd Schönbett. Sowohl der geschredderte Asphalt, der unter anderem auf einem langen Wegstück oberhalb von Wies in Richtung Lipple ausgebracht wurde, als auch der Boden unterhalb des Abraum-Zwischenlagers von Neuenweg, wo bis vor kurzem Bitumenbrocken aus dem Straßenbau aufgehäuft wurden, seien unbedenklich, weil die Grenzwerte eingehalten wurden. Weder in Wies noch in Neuenweg auf dem Gelände des Zwischenlagers müsse abgegraben oder ausgekoffert werden. Es lohne sich, genauer hinzuschauen, worum es geht.

Kleines Wiesental „Es geht nicht um harmlosen Aushub“ Das könnte Sie auch interessieren

Es ist viel gebuddelt worden in den vergangenen Jahren im Kleinen Wiesental: Breitbandausbau und Nahwärme, Stromkabel und Wasserleitungen kamen in die Erde. Dabei fiel jede Menge Bodenaushub und Straßenbelag an, Tausende Tonnen, die irgendwohin mussten. Laut Schönbett war es Tradition, in Absprache mit den Ortsvorstehern und dem Förster, geringe Mengen von Bodenaushub im Wald, zum Beispiel für Holzlagerplätze einzubauen. So auch 2018, als Wies grünes Licht gegeben habe, zerkleinerte Asphaltstücke auf Wegen zwischen den Weiden hinauf zum Feriendorf und in Richtung Lipple auszubringen. „Nur Fischenberg wollte das Fräsmaterial nicht“, erinnert sich Schönbett. Das Material sei beprobt worden, weil im Asphalt kritische Stoffe stecken, aber die Belastung beim krebserregenden PAK blieb unter dem Grenzwert. Das habe in diesem Jahr eine erneute Beprobung des Materials bestätigt. Folglich dürfe das recycelte Material auf den Wegen bleiben, wodurch die Gemeinde viel Geld spare, weil sie keinen Schotter aus dem Steinbruch kaufen müsse.

Kleines Wiesental BUND: „Bauschutt hat im Wald nichts verloren“ Das könnte Sie auch interessieren

Doch die Anzeige habe sich auch auf die Baustelle in Neuenweg und Bürchau bezogen. Dort wurde die Infrastruktur in den vergangenen Jahren komplett erneuert, zudem entstand ein Neubaugebiet. Entsprechend viel Bodenaushub fiel dort an. Schönbett erklärt, er habe mit der Genehmigung, dieses Material im Wald auszubringen, nichts zu tun. Rein rechtlich sei es Sache des Bauunternehmers, sich um den Abtransport des Bodens zu kümmern. Mit dem Forst sei es offenbar zu einer Absprache gekommen, das Material auf Waldwegen und Holzlagerplätzen oberhalb von Neuenweg abzukippen, um Kosten für Schotter zu sparen. Nach Auskunft des Bürgermeisters liegen ihm die Laborbefunde des Erdaushubs nach der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen noch nicht vor. Nur vom Augenschein her lasse sich vermuten, dass das Material des Holzlagerplatzes am Vordergrundbach unbedenklich ist. Es handele sich wohl um reines Bodenmaterial. Anders könnte es weiter oben aussehen, von wo Starkregen das Material weitgehend weggespült hat, darunter Beton- und Asphaltbrocken, die nichts im Wald verloren hätten. Inzwischen liegen Ergebnisse der Analysen über das Gefährdungspotenzial vor, die das Landratsamt Lörrach beauftragte.

Keine auffälligen PAK-Werte

Das Landratsamt teilt auf Anfrage dieser Zeitung mit: „Auf Grundlage bisheriger Analyseergebnisse der Probennahmen vom Straßenfräsmaterial des zwischenzeitlich geräumten Zwischenlagers und der betroffenen Wald- und Feldwege in Wies deutet nichts daraufhin, dass das Material als chemisch bedenklich einzustufen ist.“ Alle Analysen hätten keine auffälligen PAK-Werte ergeben. Die Verwendung dieses Materials für ländlichen und forstlichen Wegebau sei zulässig. Im Bereich Neuenweg wurde zwar mit Baustoffen verunreinigtes Bodenaushubmaterial für die Anlage von Holzlagerplätzen und die Instandsetzung eines Rückewegs verwendet, „doch ist das Material auf Grund bisheriger Analyseergebnisse ebenfalls als chemisch unbedenklich anzusehen“, so das Landratsamt.

Kritisch anzumerken sei, „dass die Materialqualität nur in Teilen den hierfür vorgegebenen bautechnischen Anforderungen“ entspreche. Unerlaubt wurde Bodenaushub in einem Biotop und einem Naturschutzgebiet ausgebracht, merkt das Landratsamt an: „Eine Genehmigung lag in beiden Fällen nicht vor.“ Die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Biotopflächen werden aktuell zwischen den betroffenen Fachbehördenvertretern Wasser und Naturschutz abgestimmt.

Durch Schneeschmelze und Starkregenereignisse im Winter seien im Wald auch alte Wege abgerutscht. „Das nunmehr sichtbar gewordene verunreinigte Material ist in Teilen nicht den aktuell diskutierten Maßnahmen zuzuordnen“, ergänzt das Landratsamt. Derzeit würden die Vorgänge in Wies und Neuenweg „in einem geordneten Verfahren aufgearbeitet“, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Aufgrund der Komplexität und weiterer Anzeigen tatsächlicher oder vermeintlicher problematischer Flächen sei die Fallaufarbeitung noch nicht abgeschlossen.

Mögliche Umweltbeeinträchtigungen würden permanent geprüft, sollten sich Hinweise ergeben, würden kurzfristig, auch vor Ende der vollständigen Aufarbeitung, Maßnahmen angeordnet, teilt das Landratsamt mit. Wie berichtet, hat die Polizei laut der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen die Akten und eine Stellungnahme der Umweltbehörde der Staatsanwaltschaft vorgelegt. „Das umfangreiche Material wird derzeit geprüft“, so der Staatsanwalt. Danach werde über das weitere Vorgehen entschieden.