von Monika Weber

„Der Eiemer See ist wieder da.“ Am Freitagnachmittag meldete sich Naturschutzwart Hartmut Heise in der Redaktion und berichtete über den in den frühen Morgenstunden erschienenen See oberhalb des Schopfheimer Ortsteils Eichen. Diesmal sei er sogar besonders groß und reicht sogar über den Plattenweg, der als Rundweg um den See angelegt wurde, hinüber. Das sei in den vergangenen trockenen Jahren – wenn der See dann mal da war – nicht mehr der Fall gewesen.

Zusätzlich zum unterirdischen Grundwasser, das bei einem Pegelstand von 39 Metern aus der unterirdischen Karstwanne überläuft und den Seeboden dann füllt, kommt im Moment auch noch das Regenwasser, sowie das Schmelzwasser vom Schnee, das sowohl unterirdisch als auch am Hang entlang oberirdisch in die Seewanne läuft. Der Pegelmesser in der Mitte des Sees zeigte am Freitagnachmittag einen Stand von fast einem Meter an.

Oberhalb der Grillhütte wurde von der Firma Endress und Hauser eine Messstelle in 48 Metern Tiefe installiert, die unter anderem den Pegelstand des Grundwassers festhält (wir berichteten). Dieser kann im Internet verfolgt werden. Bei einem Stand von 39 Metern läuft die Karstwanne über und der See tritt zutage. Am Sonntagnachmittag wurde ein Grundwasserpegelstand von 43,51 Metern angezeigt. Zur installierten Messtechnik folge laut Heise noch eine offizielle Stellungnahme von Endress und Hauser, man könne aber schon sagen, dass die gemessenen Werte mit dem Pegelstand des Sees gut übereinstimmen.

Schon auf dem Feld beim Parkplatz etwas unterhalb des Hügels zeigte sich am Freitagnachmittag ebenfalls eine kleinere Wasseransammlung – sozusagen als Vorbote. Diese Wasseransammlung sei schon am Vortag zu sehen gewesen, sagte Heise, sodass das Erscheinen des Sees bereits erwartet werden konnte. Diesmal sei der See ziemlich zügig ausgetreten, berichtete der Naturschutzwart.