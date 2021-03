von André Hönig

Weil sie auszuufern drohte, wurde Debatte um Einsparungen bei den Brunnenkosten vertagt. Ein wahrer Ideenfluss brach sich in der Sitzung des Gemeinderats am Montag Bahn. So schlagen etwa die Grünen vor, Brunnen, die trocken bleiben, zu bepflanzen. Aus den Ortsteilen gab es Angebote, sich selber um die Brunnen zu kümmern. Auch Sponsoring wurde angeregt. Jetzt sollen vor einem Beschluss erst einmal Ideen gesammelt werden.

„Ich könnte auch gleich sagen: Alle“: Es war gar nicht einfach für Bürgermeister Dirk Harscher, den Überblick über die Flut an Wortmeldungen zu behalten. Wie berichtet, ging es in der Sitzung des Gemeinderats um Kosteneinsparungen bei den städtischen Brunnen. Nachdem der Gemeinderat in der Haushaltsberatung beschlossen hatte, dieses Jahr das Budget um die Hälfte auf rund 40.000 Euro zu kürzen (für den Betrieb, also Wasser und Strom), hatte die Stadt einen Vorschlag vorgelegt, wie dies umsetzbar wäre – indem etwa die Hälfte der 45 Brunnen trocken bleiben. Wohlgemerkt nur in diesem Jahr. Allerdings finden sich auf der Liste mehrere Brunnen, denen ohnehin das Wasser abgestellt ist, weil sie erst saniert werden müssen – also auch noch länger trocken bleiben.

Gleich mehrere Stadträte forderten denn auch ein über dieses Jahr hinausreichendes Gesamtkonzept. Überhaupt sprudelte es nur so an Gedanken, Anregungen, Meinungen und Vorschlägen. Heidi Malnati (CDU) etwa machte sich dafür stark, die Brunnen vor der Stadthalle und den Pflughofbrunnen entgegen der Verwaltungsvorlage in Betrieb zu halten – beziehungsweise den Pflughofbrunnen, „der schon seit Jahren nicht funktioniert“, wieder in Fluss zu bringen. Beides seien „Aushängeschilder“ der Stadt. Auch gab sie dem Eichener Ortschaftsrat Wolfgang Bühler Recht, der in der Bürgerfragestunde darauf hingewiesen hatte, dass Brunnen „alte Kulturträger und Denkmäler sind“. Auch wenn gespart werden müsse, sei es wichtig, diese zu erhalten. Er bat darum, die Ortsteile zu unterstützen, wenn diese machbare Lösungen finden. Abgesehen davon hätte man eher beim Campus sparen können.

Mark Leimgruber (CDU) erwiderte darauf, dass der Campus nichts daran ändere, dass die Stadt an die laufenden Kosten ran müsse. Es wäre aus „idyllischen Gründen“ schön, wenn alle Brunnen laufen würden, „aber wir müssen von den laufenden Kosten runterkommen“. Daher sei er „froh, dass wir das jetzt auch machen“. Widerspruch erntete er prompt von Marianne Merschhemke (Grüne): „Ich bin total dagegen.“ Brunnen seien für Schopfheim „sehr, sehr wichtig“. Sie erinnerte daran, dass sie im Januar schon Brunnenpatenschaften ins Spiel gebracht habe. Die Stadt könnte „offensiv auf Firmen und Anwohner zugehen“. Einige Brunnen könnten perspektivisch auch so umgeplant werden, dass die Verbrauchskosten sinken. Felix Straub (Grüne) brachte noch eine andere Idee ins Spiel: Bepflanzung von trockengelegten Brunnen, wie etwa in Bad Säckingen bereits praktiziert. „Gerade historische Brunnen sind oft überdimensionierte große Blumentöpfe.“ Insbesondere dort, wo sehr viel „Steinwüste“ drumherum sei wie vor der Stadthalle, wäre eine Brunnenbegrünung „optimal“. Eine Bepflanzung könne ein „Mehrgewinn für das Ambiente“ sein. Abgesehen davon gebe er Bühler recht: Brunnen könnten auch in die Obhut der Ortsteile übergebene werden – sofern diese das wollen. Der Brunnen im Pflughof aber sollte auf jeden Fall instandgesetzt werden.

Das Thema Ortsteile griff auch Peter Ulrich (SPD), nicht nur Stadtrat, sondern auch Kürnberger Ortsvorsteher, auf. Abgesehen davon, dass mitunter auch ein technischer Defekt wie beim Kürnberger Husarenbrunnen Grund für zu hohe Verbräuchen sein könnte, sei zu überlegen, ob manche Brunnen nicht so umgebaut werden sollten, dass sie nur dann angestellt werden, „wenn man es braucht“.

Pflughofbrunnen hat viele Fürsprecher

Gersbachs Ortsvorsteherin Ann-Bernadette Bezzel bat darum, die Ortsteile bei solchen Themen vorab zu befragen. Der in der Einsparliste aufgeführte Brunnen in der Bergkopfstraße sei längst mit einem Magnetventil ausgerüstet, der Wasserverbrauch wäre eigentlich geringer – nur warte er seit 2019 auf einen Stromanschluss. Umgekehrt sei für den Brunnen in der Rauschbachstraße eigens eine Trinkwasserleitung gelegt worden, obwohl früher der Überlauf des Löschteichs gereicht habe. Auch könnte der Brunnen vor dem Rathaus nachts abgestellt werden. Bezzel bat darum, Ortsteilen, die Vorschläge zum Wassersparen haben, „auch die Möglichkeit zu geben, diese umzusetzen“. Thomas Kuri (CDU) betonte die Wichtigkeit von Brunnen für das innerstädtische Kleinklima. „Gerade dort, wo wir versiegelte Flächen haben, spielt Wasser eine wichtige Rolle.“ Im Pflughof etwa sei es im Sommer ohne laufenden Brunnen „nicht mehr schön“. Auch für den Stadthallenbrunnen müsse man sich etwas überlegen. Teresa Bühler (SPD) wies dann allerdings mit Blick auf Corona und die Sitzungsdauer darauf hin, dass die Debatte ausufere, woraufhin Ernes Barnet (Grüne) einen Vertagungsantrag stellte. „Wir sind uns nicht einig“, so Barnet. Da sei es sinnvoller, erst einmal die Ideen zu sammeln – auch die der Ortsteile.

Dass die Vertagung dann aber ohne Möglichkeit einer Aussprache zum Antrag mit 13 Ja Stimmen bei neun Gegenstimmen beschlossen wurde, stieß wiederum bei den Freien Wählern auf Kritik. Hildegard Pfeifer-Zäh sah eigentlich gar keine wirkliche Meinungsverschiedenheit. Im Beschlussvorschlag sei es darum gegangen, einigen Brunnen jetzt erst einmal nur dieses Jahr das Wasser abzustellen. Dass es darüber hinaus ein langfristiges Sanierungskonzept brauche, „da sind wir uns eigentlich alle einig“. Bürgermeister Harscher erklärte, die Verwaltung werde die Ideen sammeln. Dass der Pflughofbrunnen wieder laufen sollte, sehe auch er so. „Das ist Aufenthaltsqualität.“ Jedoch werde eine Lösung – der Brunnen wird aus dem Gewerbekanal gespeist, was bei Trockenheit Probleme macht – auch Geld kosten.