Der Blauregen (Glycine) verziert schon seit einigen Jahrzehnten Hausfassaden in Schopfheim. Die robuste und stark wachsende Kletterpflanze mit den hängenden leicht duftenden blauen Blütenständen ist ein Augenschmaus. Die Schönheit hat einen Preis: Alle Pflanzenteile sind giftig.

Beim Gang durch Schopfheim sind derzeit die herrlichen Blütentrauben an Hausfassaden, an Gartenmauern und einzelne Pflanzen in Hausgärten zu sehen. Besonders attraktiv zeigen sich die Kletterpflanzen am Haus von Thomas Peither in der Himmelreichstraße und von Klaus Schäfer in der Mattenleestraße. Im Garten von Tierarzt Xaver Schlipf in der Goethestraße wächst die Kletterpflanze entlang einer Garten- und Garagenmauer. Die Gesamtlänge dürfte ungefähr 15 Meter betragen.

Die meisten dieser erwähnten Gewächse haben 20 bis 40 Jahre auf dem Buckel. Die wohl älteste Kletterpflanze befindet sich in der Entegaststraße 30 an einer alten Backsteinvilla. Sie dürfte mehr als 60 Jahre alt sein. Es ist nicht immer leicht, das genaue Alter zu erfahren, weil in den Häusern Besitzer und Mieter wechselten.

Der Blütenstand des Blauregens. Die attraktive Pflanze ist giftig. | Bild: Heinz Scholz

Der Blauregen wächst oft zweimal jährlich, so im Frühjahr und nicht mehr so üppig im Juli und August. Die Blütenstände des Schmetterlingsblütlers sind traubig, groß und hängend. Während der Blüte entwickeln sich bohnenähnliche Hülsenfrüchte, die linsenähnliche Samen enthalten. Reife und trockene Hülsenfrüchte schleudern die Samen in die nähere Umgebung. Beeindruckend sind die armdicken Sprossachsen mit Borke an den Kletterpflanzen in Schopfheim zu sehen. Je dicker diese sind, umso älter der Blauregen.

Der botanische Gattungsname Wisteria ehrt den deutschamerikanischen Arzt Caspar Wistar (1761-1818). Die zehn Arten stammen aus Japan, China, Australien und den USA. Bei uns und in anderen Ländern dienen die Wisteria-Arten als Zierpflanze.

Blauregen am Haus von Karl Schäfer in der Mattenleestraße. | Bild: Heinz Scholz

In Japan gibt es auch eine ganz andere Anwendung. Im Iya-Tal werden zum Überqueren von Flüssen Brücken aus den armdicken Schlingtrieben der Japanischen Wisteria gebaut. Sobald die Lianen eine gewisse Länge erreicht haben, werden sie zusammengeflochten und mit Holzplanken belegt. Wurzel, Zweige, Rinde, Früchte (besonders die Samen) sing giftig. Der Hauptgiftstoff ist Wistarin. Vergiftungserscheinungen sind Magenbeschwerden, Erbrechen, Durchfall und Kreislaufbeschwerden. Im Buch „Giftpflanzen, Pflanzengifte“ von Roth, Daunderer und Kormann wird erwähnt, dass zwei Samenkörner bei Kindern Vergiftungserscheinungen auslösen.

Rückschnitt gegen Überwucherung

Karl Schäfer kürzt die Langtriebe seines über 40 Jahre alten prächtigen Blauregens am Haus einmal im Herbst. Mehrere kleine Rückschnitte folgen im Laufe des Jahres. Das ist notwendig, denn sonst werden die Fenster teilweise überwuchert, wusste Schäfer zu berichten. Die Arbeit ist zwar aufwändig, aber er und Passanten, die vorbeilaufen, erfreuen sich an der Pracht.