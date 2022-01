von Nicolai Ernesto Kapitz

Der Automobilzulieferer Mahle Ventiltrieb will seine Gießerei am Standort in Zell zum ersten Quartal 2023 schließen. Über entsprechende Pläne der Geschäftsführung hat die IG Metall am Donnerstag die Badische Zeitung informiert, das Unternehmen bestätigte das Vorhaben. Von der Schließung der Abteilung wären in Zell bis zu 45 Arbeitsplätze betroffen. Die Beschäftigten sollen nicht entlassen, sondern auf andere Bereiche verteilt werden. Der Betriebsrat bezweifelt allerdings, dass der Zeitplan zur Schließung gehalten wird.

In der Mahle-Gießerei in der Schopfheimer Straße sind derzeit etwa 45 Mitarbeiter beschäftigt, sie liefert Gussteil-Rohlinge für Verbrennungsmotoren – nun soll sie 2023 geschlossen werden. Die Metallbau-Gewerkschaft IG Metall hat diese Pläne der Geschäftsleitung am Donnerstag weitergegeben. Die Beschäftigten wurden ebenfalls am Donnerstag informiert. Die Mahle-Geschäftsleitung bestätigt die Pläne auf Nachfrage. Die Stilllegung der Gießerei sei eine „Reaktion auf die stark sinkende Auslastung“, so Unternehmenssprecher Ingo Schnaitmann. „Rückläufige Abrufzahlen aus dem Markt lasten die Öfen in Zukunft nur einschichtig aus, was wirtschaftlich in den vorhandenen Strukturen nicht rentabel ist.“ Zudem seien schärfere Umweltauflagen und stetig steigende Energiekosten eine Belastung für den Betrieb der Gießerei.

Die Stilllegung könne laut Mahle wegen der zu erwartenden Einsparungen „zu einer Verbesserung der Profitabilität des Standortes und somit zur langfristigen Stabilisierung und Sicherung des Standortes Zell beitragen“. Das Unternehmen werde „zeitnah mit dem Betriebsrat Gespräche aufnehmen, um eine sozialverträgliche und eine einvernehmliche Lösung beziehungsweise alternative Beschäftigungsmöglichkeiten am Standort zu finden“.

Der Betriebsrat allerdings möchte diese Begründung erst einmal durchleuchten: „Grundsätzlich wollen wir die Wirtschaftlichkeit, die von der Geschäftsführung als Argument vorgebracht wird, mit externen Beratern, mit der IG Metall und dem Wirtschaftsausschuss prüfen“, so der Betriebsratsvorsitzende am Standort Zell, Fabian Lanza. „Kampflos werden wir das nicht hinnehmen.“ Die Gewerkschaft will sich vor allem auch dafür einsetzen, dass alle Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind, am Standort in Zell weiterbeschäftigt werden. „Wir werden uns die Kennzahlen genau ansehen“, erklärt Thomas Bittner, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Lörrach. „Wir müssen vernünftige Regelungen für die Beschäftigten schaffen, damit sie langfristig Sicherheit haben. Uns schwebt vor, dass auch eine Um- und Weiterbildung von Mitarbeitern stattfindet“, so Bittner. Dadurch könnten die betroffenen Mitarbeiter in anderen Bereichen eingesetzt werden, „aber dafür muss das Unternehmen auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen“. Sondiert werden soll auch, wie groß der Anteil derjenigen Arbeitnehmer ist, die sich vorstellen können, in die Altersteilzeit zu gehen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen so weit wie möglich vermieden werden. Der Bedarf an Arbeitskräften sei „auf jeden Fall da“, so Bittner. „Unser primäres Ziel ist, dass alle Beschäftigten hier eine Zukunft haben. Das halten wir auch für realistisch.“

Zells Bürgermeister Peter Palme zeigte sich von der Nachricht am Donnerstag wenig erfreut. „Es ist natürlich erst einmal ein Schock“, so Palme. Er werde umgehend das Gespräch mit der Geschäfts- und Werksleitung suchen, um Möglichkeiten zu sondieren. Die drängendste Frage für Palme sei die nach der Zukunft der Mitarbeiter und der Arbeitsplätze, in einem weiteren Schritt wolle er Möglichkeiten zur Zukunft des Geländes an der Schopfheimer Straße erörtern.

Was die Zukunft des Standorts in Zell angeht, herrscht Einigkeit: „Wir sollten in den nächsten Jahren alternative Produkte nach Zell bekommen“, so Fabian Lanza. „Am besten außerhalb vom Verbrennungsmotor.“ Die Zukunft sei die E-Mobilität und wenn in Zell der Verbrenner im Mittelpunkt der Produktion bleibe, „wird es schwer, die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen zu halten“, so der Betriebsratsvorsitzende. Von der Transformation der gesamten Zulieferer-Branche in der Automobilindustrie dürfe der Standort Zell nicht abgehängt werden.

In diese Richtung denkt auch Werksleiter Hubert Philipp. Aus wirtschaftlicher Sicht sei der Schritt logisch, „wir arbeiten intensiv an Produkten für die Zeit nach dem Verbrenner“, so Philipp. „Was hier passiert, ist Transformation.“ In zukünftigen Prozessen seien Gießereiprodukte weitaus weniger gefragt. Was die Zukunft der Mitarbeiter angeht, ist Philipp „guter Dinge, dass sich eine sozialverträgliche Lösung finden lässt“.

Die Produktion soll an den Mahle-Standort im polnischen Krotoszyn verlagert werden, die Endverarbeitung der Gussteile soll weiter am Hauptwerk in Zell stattfinden. Ob sich dieser Wechsel allerdings in der anvisierten Zeit bis Anfang 2023 umsetzen lässt, zieht der Betriebsrat in Zweifel: „Die Schließung im ersten Quartal 2023 ist utopisch“, so Fabian Lanza. Die Mitarbeiter in Polen müssten zunächst angelernt werden, um die Produktion verlagern und hochfahren zu können.