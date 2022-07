von hjh/hö

Die alte Buchenbrandhalle in Fröhnd wird abgerissen. Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) beauftragte das Büro Fritz Planung in Freiburg mit der Planung des Abrisses für 30.160 Euro. Zuvor hatte es eine Initiative in Fröhnd gegeben, die Halle nicht abzureißen, sondern umzunutzen. Fröhnds Bürgermeister Michael Engesser stellte den Antrag, das Thema von der Tagesordnung abzusetzen, eine Bedarfsanalyse in Auftrag zu geben und prüfen zu lassen, ob eine Umnutzung der alten Halle in Parkflächen und – nach Einbau einer Zwischendecke – Räume in der oberen Etage unter anderem für Kindergarten und Schule infrage kommen könnten.

Er stellte den Abrissbeschluss des GVV von 2017 infrage, weil damals der nun erkennbare Raumbedarf nicht abzusehen gewesen sei. Gehe man auf den Vorschlag aus Fröhnd ein, könne man möglicherweise eine Menge Geld sparen, meinte er. Engessers Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Bis auf Schönenberg folgten die Vertreter der Verbandsgemeinden dem Vorsitzenden Peter Schelshorn, der daran erinnerte, dass der Abriss der alten Halle Bedingung für die Genehmigung der neuen Halle gewesen sei, um die nötigen Parkplätzen nachweisen zu können. 147 Stellplätze müssten vorgehalten werden, 60 fehlen noch. Diese würden nach dem Abriss geschaffen, so Peter Schelshorn.

Er glaube nicht, dass Regierungspräsidium und Landratsamt zu Kompromissen bereit wären. „Die werden auf den Stellplatznachweis aus verschiedensten Gründen pochen“, sagte Schelshorn und widmete sich dem zweiten Vorschlag aus Fröhnd, die alte Halle umzunutzen und mit einer Zwischendecke auszustatten. Dazu zitierte er Norbert Barbisch vom Büro für Tragwerksplanung, von dem Helmut Wunderle eine Stellungnahme erbeten hatte.

Nach Barbischs Meinung spreche gegen eine Umnutzung der Halle aus den 70er Jahren einiges: „Die Stahlbetonteile entsprechen in Bezug auf die Betongüte sowie der erforderlichen Betonüberdeckung nicht den Richtlinien für ein Parkdeck.“ Ein Zwischendeck sei aus statischer Sicht „nicht oder nur mit einem erhöhten Aufwand zu bewerkstelligen. Tragende Stützen müssten eingebaut und mit zusätzlichen Fundamenten unter der Bodenplatte gegründet werden. Außerdem gelte es, die neuen Erdbebenvorschriften (Zone 2) sowie Brandschutzauflagen einzubeziehen. Barbischs Fazit: „Eine wirtschaftlich vertretbare Umnutzung der alten Buchenbrandhalle ist [...] mehr als fraglich.“

Engesser sagte, dass man sich mit einer Machbarkeitsanalyse nichts vergebe. „Damit ist aber das Parkplatzproblem noch immer nicht aus der Welt. Und ich sehe keine Möglichkeit, wo wir die fehlenden 60 bis 70 Parkplätze herzaubern könnten“, sagte Schelshorn. Engesser spielte seinen letzten Trumpf: „Wir reden da von ziemlich viel Geld und laufen Gefahr, uns zu übernehmen. Wer soll denn das alles bezahlen?“ Aber er stach nicht: „Mit dieser Einstellung hätten wir sicherlich noch immer keine neue Halle“, so Schelshorn. Er verwies auf Fördermittel, die für mehr Räume und die Mensa der Schule wieder fließen werden.

Wann ein Abriss erfolgen kann, ist nach wie vor offen. Zwar sind die Flüchtlinge mittlerweile ausgezogen. Jedoch hatte das Landratsamt Lörrach kürzlich mitgeteilt, dass die Halle vorerst als Notfallreserve weiter vorgehalten werden soll – und zwar ohne zeitliche Befristung. Torben Pahl, Pressesprecher des Landratsamts, teilt auf Nachfrage mit, dass es „keinen konkreten Zeitrahmen gibt“. Da die weitere Entwicklung der Fluchtbewegung aus der Ukraine weiterhin nicht absehbar sei, „halten wir es aktuell für sinnvoll, die Buchenbrandhalle bis auf Weiteres als Reserve vorzuhalten.“ In einer Mitteilung hatte sich zuvor das Landratsamt bei Schelshorn, Schönau, dem Gemeindeverwaltungsverband und allen Ehrenamtlichen dafür bedankt, dass die Buchenbrandhalle für die Geflüchteten genutzt werden konnte.