von André Hönig

Auch in Schopfheim soll über das Schicksal von NS-Opfern „gestolpert“ werden. Darin sind sich die Stadt und die „Initiative Stolpersteine Wiesental“ einig. Und dennoch droht ein holpriger Projekt-Start: Die Stadt will die Verantwortung dafür einem Arbeitskreis übertragen – zur Überraschung der Initiative, die die Stolperstein-Aktion selbst in die Hand nehmen will. Ihre Sprecherin Marianne Merschhemke reagiert „mit Unverständnis“ auf diese Wendung. Die Initiative fühle sich „wie ausgebremst.“

Der Antrag: Eigentlich wollte die Initiative – gegründet von Grünen-Stadträtin Marianne Merschhemke, Ingeborg Teipel, Renate Eichner und Susanne Kiefer und unterstützt von Markus Hofmann aus Lörrach – von der Stadt nur die Erlaubnis, Stolpersteine verlegen zu dürfen. Den Anfang sollen neun Steine vor dem Auerbach‘schen Haus in der Altstadt machen – zur Erinnerung an die neun jüdische Bewohner, die entweder nach Gurs deportiert, oder aber gezwungen wurden, zu emigrieren. Den Antrag dazu stellte sie über die Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen. Wie es im Antragstext weiter heißt, sollen danach weitere Steine folgen. Gehe es doch darum, „vor Ort dauerhaft Zeichen zu setzen gegen Hass, Antisemitismus und die kollektive Verdrängung der NS-Verbrechen“. Die Initiative sieht dabei ihre Rolle so: Sie lädt zu „Gesprächen und Veranstaltungen ein, publiziert und bereitet die Verlegung weiterer Stolpersteine vor.“ Dazu recherchiert sie selbst Schicksale von NS-Opfern im Wiesental, die „Auswahl und Priorisierung“ erfolgt „in Zusammenarbeit mit Stadtarchiv, Schulen und Lokalhistorikern.“ Die Initiative will es aber nicht bei Steinen belassen, sondern diese „Erinnerungskultur auf verschiedene Lebensbereiche ausdehnen“ wie Ausstellungen, Online-Präsenz, Konzerte, Lesungen, Stadtführungen, Schulen. Finanziert werden sollen die Stolpersteine – einer kostet 120 Euro – durch Spenden. Bei der Stadt blieben nur die Kosten für die Verlegearbeit sowie je nach Fall Kosten für Studien und Reisen von Angehörigen von NS-Opfern.

Eigentlich wollte die Initiative – gegründet von Grünen-Stadträtin Marianne Merschhemke, Ingeborg Teipel, Renate Eichner und Susanne Kiefer und unterstützt von Markus Hofmann aus Lörrach – von der Stadt nur die Erlaubnis, Stolpersteine verlegen zu dürfen. Den Anfang sollen neun Steine vor dem Auerbach‘schen Haus in der Altstadt machen – zur Erinnerung an die neun jüdische Bewohner, die entweder nach Gurs deportiert, oder aber gezwungen wurden, zu emigrieren. Den Antrag dazu stellte sie über die Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen. Wie es im Antragstext weiter heißt, sollen danach weitere Steine folgen. Gehe es doch darum, „vor Ort dauerhaft Zeichen zu setzen gegen Hass, Antisemitismus und die kollektive Verdrängung der NS-Verbrechen“. Die Initiative sieht dabei ihre Rolle so: Sie lädt zu „Gesprächen und Veranstaltungen ein, publiziert und bereitet die Verlegung weiterer Stolpersteine vor.“ Dazu recherchiert sie selbst Schicksale von NS-Opfern im Wiesental, die „Auswahl und Priorisierung“ erfolgt „in Zusammenarbeit mit Stadtarchiv, Schulen und Lokalhistorikern.“ Die Initiative will es aber nicht bei Steinen belassen, sondern diese „Erinnerungskultur auf verschiedene Lebensbereiche ausdehnen“ wie Ausstellungen, Online-Präsenz, Konzerte, Lesungen, Stadtführungen, Schulen. Finanziert werden sollen die Stolpersteine – einer kostet 120 Euro – durch Spenden. Bei der Stadt blieben nur die Kosten für die Verlegearbeit sowie je nach Fall Kosten für Studien und Reisen von Angehörigen von NS-Opfern. Abweichende Pläne der Stadt: „Die Stadt Schopfheim begrüßt die Initiative Stolpersteine ausdrücklich“, heißt es nun in der Vorlage der Gemeinderatssitzung am 22. Februar. Allerdings halte es die Stadtverwaltung „im Rahmen einer verantwortungsbewussten Erinnerungskultur für unerlässlich, dass vor einer möglichen Stolperstein-Verlegung eine sehr sorgfältige Prüfung jedes einzelnen Falles vorgenommen wird.“ Auch sollte das Verlegen von Stolpersteinen als „ein dynamischer Prozess angegangen werden, der die Stadt in den kommenden Jahren begleiten wird.“ Daher schlägt sie vor, einen Arbeitskreis einzurichten, „der sehr gewissenhaft“ prüft, wo und für wen Stolpersteine verlegt werden. Wäre es doch „nicht sinnvoll, mit zu vielen Steinen im Stadtbild den Wert jedes einzelnen Steins und damit die Würdigung jedes einzelnen Schicksals zu mindern.“ Diese Überprüfung soll „in gutem Miteinander von bürgerschaftlichem Engagement, politischen Vertretern und fachlicher Expertise erfolgen.“ Vorbild könnte der seit Januar 2020 existierende Beirat in Lörrach sein. In Schopfheim könnte der Arbeitskreis vom neuen Kulturbeauftragten Dominik Baiker geführt werden. Angehören sollten ihm je ein Mitglied der Fraktionen des Gemeinderates, ein Mitglied des Stadtarchivs, ein Mitglied der Fachgruppe Bildung, Kultur und Touristik, ein externer Sachkundiger und ein Mitglied einer Schopfheim Jugendorganisation. Ferner sollte „dieser Arbeitskreis eine möglichst große Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Opfergruppierungen finden. Die Stolpersteine sollen nicht nur an Juden, Sinti, und Roma, sondern auch an Menschen aus dem politischen oder religiös motivierten Widerstand, Homosexuelle, Opfer der Euthanasie-Morde und Menschen die als vermeintlich „Asoziale“ verfolgt wurden, erinnern.“ Daher schlägt die Stadt dem Gemeinderat vor, zwar dem Verlegen von Stolpersteinen zuzustimmen, die Aktion vor dem Auerbach‘schen Haus aber zurückzustellen, bis der Arbeitskreis gegründet ist.

„Die Stadt Schopfheim begrüßt die Initiative Stolpersteine ausdrücklich“, heißt es nun in der Vorlage der Gemeinderatssitzung am 22. Februar. Allerdings halte es die Stadtverwaltung „im Rahmen einer verantwortungsbewussten Erinnerungskultur für unerlässlich, dass vor einer möglichen Stolperstein-Verlegung eine sehr sorgfältige Prüfung jedes einzelnen Falles vorgenommen wird.“ Auch sollte das Verlegen von Stolpersteinen als „ein dynamischer Prozess angegangen werden, der die Stadt in den kommenden Jahren begleiten wird.“ Daher schlägt sie vor, einen Arbeitskreis einzurichten, „der sehr gewissenhaft“ prüft, wo und für wen Stolpersteine verlegt werden. Wäre es doch „nicht sinnvoll, mit zu vielen Steinen im Stadtbild den Wert jedes einzelnen Steins und damit die Würdigung jedes einzelnen Schicksals zu mindern.“ Diese Überprüfung soll „in gutem Miteinander von bürgerschaftlichem Engagement, politischen Vertretern und fachlicher Expertise erfolgen.“ Vorbild könnte der seit Januar 2020 existierende Beirat in Lörrach sein. In Schopfheim könnte der Arbeitskreis vom neuen Kulturbeauftragten Dominik Baiker geführt werden. Angehören sollten ihm je ein Mitglied der Fraktionen des Gemeinderates, ein Mitglied des Stadtarchivs, ein Mitglied der Fachgruppe Bildung, Kultur und Touristik, ein externer Sachkundiger und ein Mitglied einer Schopfheim Jugendorganisation. Ferner sollte „dieser Arbeitskreis eine möglichst große Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Opfergruppierungen finden. Die Stolpersteine sollen nicht nur an Juden, Sinti, und Roma, sondern auch an Menschen aus dem politischen oder religiös motivierten Widerstand, Homosexuelle, Opfer der Euthanasie-Morde und Menschen die als vermeintlich „Asoziale“ verfolgt wurden, erinnern.“ Daher schlägt die Stadt dem Gemeinderat vor, zwar dem Verlegen von Stolpersteinen zuzustimmen, die Aktion vor dem Auerbach‘schen Haus aber zurückzustellen, bis der Arbeitskreis gegründet ist. Reaktion: Die Beweggründe, warum die Stadt jetzt ein Vorgehen vorschlägt, das sich so liest, als wäre die Initiative mindestens teilweise außen vor, sind unklar. Die Stadtverwaltung konnte dazu am Freitag auf Nachfrage keine Auskünfte geben. Auf die Antwort ist auch Initiativ-Sprecherin und Stadträtin Marianne Merschhemke „sehr gespannt“. Sie wurde von der Gemeinderatsvorlage auch deshalb überrascht, weil bei einer Online-Infoveranstaltung Ende Januar auch Vertreter der Stadtverwaltung teilgenommen und die Idee begrüßt hatten. Umso weniger nun kann sie „diese Wendung“ nachvollziehen. Es wirke wie ein Ausbremsen. „Wir wollten das Ganze bewusst nicht auf die politische Ebene heben. Sondern wir wollen, dass das ein Projekt für bürgerliches Engagement von interessierten und aktiven Bürgern der Stadt wird. Die Stolpersteine sollen Teil einer aktiven Erinnerungskultur in der Stadt werden und die Bürger einbinden. Hätten wir das nicht bewusst auf die bürgerschaftliche Ebene heben wollen, hätten wir keine Initiative gründen müssen, sondern wären an die Stadt herangetreten und hätten gesagt; Mach Du das bitte! Ein Arbeitskreis aber ist definitiv die falsche Ebene.“ Ihr sei es ein Rätsel, warum die Stadt hier so vorgehe. „Da ist für mich ein großes nebulöses Fragezeichen. Die Stadt sollte froh sein über Menschen, die sich engagieren und Initiative zeigen und ihr diese Arbeit abnehmen.“ Merschhemke hat auch kein Verständnis für die anklingende Befürchtung, dass zu viele oder unberechtigte Steine gesetzt werden könnten. Jeder Stolperstein-Antrag werde vom Künstler Gunter Demnig, der die Aktion ins Leben gerufen hat, genau geprüft. „Man kann nicht einfach sagen, ich will da einen Stein hinlegen.“ Als Nächstes will sie Kontakt mit anderen Fraktionen und dem Rathaus aufnehmen – und warten ansonsten ab, „was die Verwaltung bewegt hat, unseren Antrag jetzt so umzusetzen“.

Der Gemeinderat tagt am Montag, 22. Februar, 19 Uhr, öffentlich in der Stadthalle.