von Thomas Winckelmann

Schopfheim – Seit eineinhalb Wochen ist der Tafelladen in Schopfheim geschlossen. Rund 70 Familien in Schopfheim, Hausen, Schönau und im Kleinen Wiesental, die jeden Cent umdrehen müssen und auf die Versorgung mit Lebensmitteln durch die Tafel angewiesen sind, wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Der Tafelladen versucht jetzt, ihnen Waren auf anderen Wegen zukommen zu lassen – benötigt dazu aber Spenden und Helfer.

Die Situation: „Gerade unsere Tafelkundschaft trifft die derzeitige Situation besonders schwer. Sie haben keine Ressourcen für Bevorratung, der normale Einkauf in den Lebensmittelgeschäften ist jetzt für sie noch eine zusätzliche Bürde“, sagt Ladenleiter Bernt Hasler. „Im Moment ist noch nicht absehbar, wann der Laden wieder geöffnet werden kann“, erklärt er auf Anfrage. Es komme darauf an, wie sich die Situation entwickle.

Vor allem hofft Hasler darauf, dass sich jüngere Helfer melden, damit der Betrieb des Tafelladens und das Einsammeln von Lebensmitteln in den Märkten der Umgebung wieder aufgenommen werden kann. Der Altersdurchschnitt der rund 65 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Laden und der Fahrer der Tafel-Lieferwagen ist im Zeichen der Corona-Pandemie das größte Problem der Einrichtung. „Viele gehören aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters zur Hochrisikogruppe und können daher nicht eingesetzt werden“, erklärt der Ladenleiter. Er beschäftigt sich im Moment damit, wie die Bedürftigen in der Karwoche einigermaßen sicher versorgt werden können. Dazu sollen in der nächsten Woche wieder Frischwaren an den Märkten abgeholt werden, „vorausgesetzt wir haben genügend Fahrer“, so Hasler. Dazu kommen die Spenden, die in den vergangenen Tagen in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Schopfheim und im Wiesental abgegeben wurden.

Die Spendenaktion: Der Spendenaufruf der Kirchengemeinden fand zwar erste Resonanz, diese reicht aber noch nicht aus für eine Ausgabe an die Bedürftigen. Weitere Spenden in Form haltbarer Lebensmittel wie Teigwaren, Mehl, Zucker, Salz, Öl, Kaffee, Tee, H-Milch, Dosen, aber auch Drogeriewaren und Tiernahrung werden weiter dringend benötigt. Die Spenden sollen jedoch nicht direkt im Tafelladen abgegeben werden, sondern sollen am katholischen Gemeindehaus in Schopfheim in einem Karton vor der Eingangstür, in der evangelischen Stadtkirche in einer Kiste zwischen Gitter und Eingangstüre, im Windfang der evangelischen Matthäuskirche in Fahrnau und in der evangelischen Kirche in Gersbach deponiert werden.

„Als Christinnen und Christen gehört es zu unserem diakonischen Grundauftrag und Selbstverständnis, Menschen in Not beizustehen“, sagt Christina Betz, die Pastoralreferentin des Seelsorgeteams Mittleres Wiesental in ihrem Aufruf.

Die Warenverteilung: Geplant ist, die Lebensmittel und Drogerieartikel in der Karwoche an die Bedürftigen abzugeben. Dazu sollen Tüten zusammengestellt werden. Ob diese dann nach Hause geliefert oder an einer zentralen Stelle „Corona-sicher“ abgegeben werden, soll noch geklärt werden.

Der Appell: Hasler appelliert an die Helfer und Unterstützer der Tafel, in ihrem privaten Netzwerk für Spenden an die Tafel zu werben. Für einen sicheren Tafelbetrieb intern und extern würden zudem Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel benötigt. Hasler: „Die derzeit vielstrapazierte Solidarität ist erst dann kein Fremdwort mehr, wenn sie tatsächlich von Menschen gelebt wird."