von André Hönig

Den Fischen ein Hinaufschwimmen der Kleine Wiese ganz ohne Haken ermöglichen – barrierefrei sozusagen. Das war der Grundgedanke bei diesem Vorhaben. In Langenau wurde jetzt erneut ein Teilabschnitt der Kleinen Wiese renaturiert. In diesem Fall wurde aber nicht einfach das vorhandene Flussbett naturnah umgestaltet, sondern gleich ein neues angelegt und der Fluss kurzerhand umgeleitet.

Um was ging es?

Im April hatte der Gemeinderat beschlossen, dass nach einer Teil-Renaturierung der Kleinen Wiese bei Langenau vor sieben Jahren jetzt ein weiterer Abschnitt der Kleinen Wiese bei Langenau naturnah umgebaut werden soll – in diesem Fall soll damit die Flächenversiegelung im Gewerbegebiet Lus VII (Gündenhausen) ökologisch ausgeglichen werden.

Freuen sich über die Renaturierung eines weiteren Abschnitts der Kleinen Wiese in Langenau: Ortsvorsteher Walter Würger, Remko Brouwer (Tiefbauamt) und Bürgermeister Dirk Harscher (von links). | Bild: André Hönig

Ursprünglich war vorgesehen, die Wiese hier in diesem Bereich zwischen Fabrikstraße und Schule/Fritz-Reimold-Straße in ihrem Flussbett zu lassen, aber die alte Wehranlage nördlich der Fabrikstraße teilweise rückzubauen und mit einer rauen Rampe für Fische und andere Lebewesen durchgängig zu machen. „Doch das hätte dort zu Rückstauungen geführt“, erläuterte Remko Brouwer (Tiefbauamt) bei einem Pressegespräch vor Ort. Ziel aber sollte sein, dass die Kleine Wiese künftig so naturnah wie möglich fließt. Und so kamen die Planer zu dem Schluss, dass es sinnvoller wäre, ein rund 300 Meter langes Umgehungsgewässer anzulegen, das bereits die geforderten Bedingungen erfüllt.

Zwar hat sich das Vorhaben dadurch etwas verteuert – auf rund 400.000 Euro. Dafür aber fließen weitere Ökopunkte auf das Konto der Stadt.

Fisch-Durchgängigkeit

Das Projekt dient allerdings nicht nur dazu, den vorgeschriebenen ökologischen Ausgleich für das Gewerbegebiet zu erbringen. Hintergrund ist auch eine andere Verpflichtung, der die Stadt nachkommen muss – die europäische Wasserrahmenrichtline. Diese verlangt, dass ausgewiesene Gewässer – darunter eben auch die Kleine Wiese – bis 2027 in einen „guten ökologischen Zustand“ zu bringen seien. Dazu gehört auch eine Durchgängigkeit für wandernde Fische.

Erfolgreich abgeschlossen

Diesem Ziel ist die Stadt auf Schopfheimer Gemarkung einen Schritt näher gekommen – wenn auch noch andere Hindernisse anstehen wie das Hammerwehr und das Bauhofwehr an der Großen Wiese. In diesem Abschnitt aber jedenfalls hakt es nicht länger bei der Durchgängigkeit. Bürgermeister Dirk Harscher und Langenaus Ortsvorsteher Walter Würger machten sich vor Ort ein Bild. Die Kleine Wiese ist näher ans Dorf gerückt, plätschert munter in leichten Kurven in einem mit Steinen und Gehölz natürlich gestalteten Bett wenige Meter vom Löwenzahnstadion entfernt talabwärts. Das östliche Ufer ist flach, das westliche zum Kanal hin stellenweise mit Steinblöcken und Krainerwänden – Stützwände aus Holzstämme – so naturnah wie möglich stabilisiert. Wobei: Richtig stabil wird das Ganze erst sein, wenn die geplante Bepflanzung angewachsen ist. Vorgesehen sind 600 Sträucher, so Brouwer. Das alte Flussbett indes wurde weitgehend mit dem Aushub für das neue aufgefüllt. Ins Spiel gebrachte Überlegungen, das alte Bett für den Hochwasserschutz offen zu halten, habe die Stadt geprüft, aber verworfen, weil der Nutzen zu begrenzt gewesen wäre. Wichtiger sei ein echter Hochwasserschutz am Nadelöhr Fabrikstraße, so Brouwer.

Bürgermeister Dirk Harscher freut sich über den gelungenen Abschluss des Projekts. Von dem Vorhaben würden nicht nur die Fische profitieren, sondern auch die Langenauer, die jetzt eine einladende Uferzone hier vorfinden, die sicher im Sommer gut besucht werden wird. „Gerade für Familien mit Kindern ist das attraktiv.“ Walter Würger ist ebenfalls zufrieden. „Für uns als Ortschaftsrat war es wichtig, dass es keine Verschlechterung gibt.“ Diese Forderung sei erfüllt. Wichtig sei jetzt aber, dass Langenau in kommenden Winter und Frühling von Hochwasser verschont bleibe, damit die Uferbepflanzung auch anwachsen kann. „Hoffentlich haben wir da Glück.“