von André Hönig

Dem Schwimmbad Schweigmatt droht ein Untergangsszenario – auf jeden Fall aber steht es am Scheideweg. Und das bewegt die Gemüter. Das zeigte sich am Montagabend im Gemeinderat. Zwar soll dieser erst im ersten Halbjahr 2022 entscheiden, wie es ab 2023 weitergeht. Dennoch gingen schon jetzt die Wogen hoch.

Neu ist die Situation nicht. Eine Schließung des Höhenschwimmbads in Raitbach-Schweigmatt mit seiner mehr als 80-jährigen Geschichte war und ist immer wieder Thema. 2002 etwa wurde das Bad nur deshalb nicht dicht gemacht, weil sich der Schweigmatt-Verein bereiterklärte, das Bad selber und mit viel ehrenamtlichem Engagement betreiben – im Gegenzug für einen jährlichen Zuschuss durch die Stadt. 2011 stand es wieder auf der Kippe, weil über den Zuschuss hinaus immer wieder auch Kosten für Technik und Reparaturen anfallen. Jetzt ist erneut die Existenz des Bades in Frage gestellt. Grund: Der Vertrag mit der Stadt, der den jährlichen Zuschuss regelt, läuft Ende 2022 aus. Abgesehen davon stehen Investitionen in sechsstelliger Höhe in nächster Zeit an. Daher ist nächstes Jahr zu entscheiden, wie es weitergeht – und da gehen die Vorstellungen auseinander, wie sich am Montagabend zeigte. Dabei hätte es in dieser Sitzung eigentlich nur um den Zuschuss für das laufende Jahr und den für das Jahr 2022 gehen sollen. Laut Vertrag erhält der Verein jährlich 26.000 Euro. Weil das nicht reicht, hatte der Schweigmatt-Verein den Antrag gestellt, den Zuschuss für dieses Jahr um 8000 Euro und im kommenden Jahr um 14.000 Euro zu erhöhen – beidem stimmte der Gemeinderat am Montag auch zu.

CDU-Stadtrat Mark Leimgruber (CDU) stolperte jedoch darüber, dass die Zuschusserhöhung im Antragstext auch „für die darauffolgenden Jahre“ gelten soll. Bürgermeister Dirk Harscher stellte daraufhin klar, dass ab 2023, wenn der Vertrag auslaufe, „keine Bezuschussung vorgesehen ist“. Allerdings müsse vor diesem Hintergrund im ersten Halbjahr 2022 noch endgültig beschlossen werden, wie es dann mit dem Bad weitergeht.

Schopfheim-Raitbach Höhenbad Schweigmatt: Gründung eines Fördervereins ist geplatzt Das könnte Sie auch interessieren

Heidi Malnati (CDU) warnte davor, falsche Hoffnungen zu wecken. Ein Weiterbetrieb in jetziger Form sei nicht finanzierbar. Denkbar könnte allenfalls ein Naturteich sein. „Wir sind gefordert, den Haushalt in Ordnung zu bringen.“ Da könne es nicht sein, so Malnati, dass „wir einerseits kein Geld haben, die Brüstung am Rathaus zu streichen, und andererseits stecken wir Geld in ein zweites Schwimmbad.“ Eine klare Entscheidung müsse her, „auch auf die Gefahr hin, dass man uns nicht mehr lieb hat.“ Peter Ulrich (SPD) indes hielt dagegen, dass es „exemplarisch darum geht, ein Stück Infrastruktur in den Teilorten zu bewahren. Wir können nicht alles dichtmachen und runterfahren. Hinterher ist dann gar kein Leben mehr da.“ Ulrich verwies auf die Besucherzahlen: 10.000 im Jahr 2018 und fast 12.000 im Jahr 2019 (zum Vergleich Schopfheim: 79.000 und 80.000) würden belegen, dass „da ein erheblicher Zuspruch da ist“. Die Besucherzahlen des Museums etwa „sind viel weiter unten und das leisten wir uns auch.“

Ideen für einen Weiterbetrieb seien gefordert. Vielleicht als Naturbad. Auch würden schon länger angedachte Wohnmobilplätze Geld bringen und den Kiosk beleben. Andreas Kiefer (Unabhängige) war „erstaunt, wie viel 40.000 Euro auf einmal sind.“ Noch in der letzten Sitzung habe der Gemeinderat mal eben eine halbe Million Euro für Nachträge genehmigt. Raitbachs Ortsvorsteher Wilhelm Tholen fand es angesichts dessen, was der Verein auch ehrenamtlich stemme, „unfair“, dass auf den 40.000 „rumgeritten“ werde. Er sieht es wie Ulrich: „Wir dürfen auf dem Land nicht alles kaputtsparen“. Das Bad sei gerade auch für den Tourismus wichtig. Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) hingegen wunderte sich sehr. Sie sei davon ausgegangen, dass sich der Gemeinderat einig sei, dass „wir uns keine Investitionen für zwei Bäder leisten können. Daher mussten Prioritäten gesetzt werden. Und die fielen zugunsten des Schwimmbads Schopfheim aus“. Für sie sei klar gewesen, dass diese Entscheidung damit verbunden sei, dass der „Betrieb in Schweigmatt Ende 2022 eingestellt wird“. Diese zwei Jahre, die seitdem vergangen seien, hätte man verwenden sollen, um sich Gedanken über eine Nachfolgenutzung wie einen Naturbadeteich zu machen. Offenbar aber sei diese Zeit ungenutzt verstrichen. Jetzt sei es zu spät.

Harscher wies den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Geprüft worden sei etwa die Idee von Übernachtungsmöglichkeiten in kleinen Häuschen und auch ein Naturbadeteich. Doch auch ein Naturteich benötige – wenn es um einen Badebetrieb gehe – Personal und auch Technik. Ernes Barnet (Grüne) wiederum widersprach Pfeifer-Zäh. „Es ist nie gesagt worden, dass wir das Bad ganz dicht machen.“ Für ihn gehöre etwa abgeklärt, ob die Stadt das Bad wieder selbst betreiben könnte, wenn etwa ein Förderverein „die Komplementärfinanzierung hinkriegt.“ Harscher freilich hält es für illusorisch, dass ein Förderverein 40.000 Euro pro Jahr an Spenden für den Betrieb zusammenbekommen könnte, geschweige denn das Geld für die anstehenden Investitionen in sechsstelliger Höhe.