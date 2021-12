von Nicolai Ernesto Kapitz

Es wird vielen Schopfheimern vorkommen wie ein Déjà vu: Vor rund einem Jahr befand sich die Stadt gefühlt in derselben Stimmung, derselben Lage: Die Corona-Zahlen waren im Herbst sprunghaft gestiegen, das öffentliche Leben wieder auf ein Minimum heruntergefahren, Veranstaltungen abgesagt und die Zukunft äußerst ungewiss. Nun, zum Jahreswechsel ins Jahr 2022, bleibt der Rückblick auf ein Jahr, in dem vieles leichter zu werden schien, das aber ganz ähnlich endet wie das Vorjahr: Die Corona-Zahlen sind hoch, die Zukunft ungewiss.

Vorweg: Ganz so drastisch wie noch 2020 waren die Einschnitte im späteren Jahresverlauf 2021 nicht. Ein kompletter Lockdown, das blieb der Stadt und ihren Gewerbetreibenden und Gastronomen im aktuellen Winter trotz sehr hoher Infektionszahlen bislang erspart. 2021 indes hatte genau damit begonnen: Dem Teil-Lockdown mit erneuter Schließung der Gastronomie folgt im Dezember 2020 der fast vollständige Lockdown mit Schließung des Einzelhandels und sogar Ausgangssperre. Das Silvester müssen die Schopfheimer im kleinen Kreise feiern, an Festivitäten ist nicht zu denken. Die Corona-Zahlen schnellen zu Beginn des neuen Jahres weiter in die Höhe, am 12. Januar vermeldet die Stadt via Zeitung 519 Infizierte in Schopfheim – so viele wie nie zuvor. Bürgermeister Harscher bleibt damit seiner Linie treu, als einzige Kommune im Kreis regelmäßig die Corona-Zahlen öffentlich zu machen. „Das erste Quartal wird richtig hart“, prophezeit Dirk Harscher im Interview Anfang Januar. Er erwarte „Normalität frühestens im Herbst“, bis mindestens April fordert der Rathauschef ein „Durchhalten“.

Die Fasnacht, die normalerweise spätestens an Dreikönig auf ihre heiße Phase zusteuert, ist zu dem Zeitpunkt längst abgesagt. Keine Zunftabende, kein Umzug, keine Bälle. Nur eines lassen sich die Narren nicht nehmen: Sie nehmen die Säge zur Hand und gestalten den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz kurzerhand zum Narrenbaum um. Ähnlich kreativ müssen auch andere Vereine und Gruppen sein, deren Aktivitäten durch die Pandemie völlig eingefroren sind: So bietet zum Beispiel das Repair-Café ab Januar einen corona-konformen Reparatur-Service per Telefon und E-Mail an. Die VHS weicht auf Online-Unterricht aus. Und das Ordnungsamt stellt das Verteilen von Hinweiszetteln bei Parkverstößen ein – aus „Hygienegründen“. Parksünder werden nur noch per Post benachrichtigt.

Gleichzeitig wird immer wieder Kritik am Ordnungsamt laut, die Corona-Verordnungen würden zu lasch kontrolliert. Die Stadt weist die Kritik zurück und verweist auf „Augenmaß und Fingerspitzengefühl“ bei den Kontrollen. Genau jenes lassen die Kontrolleure allerdings aus Sicht vieler Schopfheimer wenig später vermissen: Ein Vorfall Anfang März um eine Strafe für einen beliebten Marktbeschicker wegen Nichttragens der Maske erhitzt die Gemüter. Stadtverwaltung und Ordnungsamt wird nun Kleinkariertheit vorgeworfen – teilweise sind die Anwürfe vor allem in Sozialen Medien unterhalb der Gürtellinie, weswegen sich Bürgermeister Harscher auch via Presse vehement gegen die Vorwürfe wehrt.

Neuer Ärger macht sich im Frühjahr bei einigen Einzelhändlern breit: Weil größere Märkte – zum Beispiel der Müller-Markt – zur Grundversorgung dienen, dürfen dort Abteilungen wie etwa Parfümerie oder Spielwarenbereich geöffnet bleiben, während die kleinen Geschäfte geschlossen bleiben beziehungsweise auf Abhol- und Lieferservice zurückgreifen müssen. Viele fassen das als Ungleichbehandlung auf.

Corona-Proteste, die es im Vorjahr noch regelmäßig auf dem Marktplatz gegeben hatte, spielen 2021 keine große Rolle mehr. Allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen in Raitbach lebenden Arzt wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“. Der Mediziner soll in vielen Fällen sogenannte Gefälligkeitsatteste ausgestellt haben, um Menschen auf diese Weise von der Pflicht des Maskentragens zu befreien. Atteste des Arztes waren unter anderem an der Waldorfschule aufgetaucht. Später im Jahr ermittelt dann der Staatsschutz gegen Mitglieder der in Schopfheim gegründeten „Bürgerinitiative Grundrechte Dreyeckland“ wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Hintergrund ist ein als antisemitisch eingestufter Post im Messenger-Dienst Telegram. Erst gegen Ende des Jahres formiert sich auch wieder Protest auf den Straßen: Montags gibt es sogenannte „Spaziergänge“ von Gegnern der Corona-Auflagen und auch von Gegnern einer Impfpflicht.

Ab Frühjahr dürfen viele Dienstleistungen nur mit einem negativen Corona-Test in Anspruch genommen werden. Bereits im Februar startet das Deutsche Rote Kreuz mit kostenlosen Corona-Tests im Lusring. Später erweitert die Stadt dann ihre Test-Strategie: Ab dem 11. März gibt es kostenlose Tests für alle Bürger. Im Lauf des Frühlings werden in der ganzen Stadt zahlreiche Corona-Testzentren entstehen. Im Vergleich zu Nachbarkommunen reichlich spät organisiert auch die Stadt im Verlauf des Jahres dann Impfaktionen in der Stadthalle, die erste am 9. Juli vorrangig für jüngere Einwohner.

Schopfheim Jahresrückblick: Wie Corona 2020 bestimmte Das könnte Sie auch interessieren

Im März präpariert sich die Stadtverwaltung noch für die Landtagswahl. Unter Corona-Bedingungen ist das eine besondere Herausforderung: Zum Beispiel wird die Zahl der Briefwahlbezirke verdoppelt, um den Andrang in den Lokalen, wo Maskenpflicht herrscht, zu verringern. Die Wahl am 14. März verläuft ohne Zwischenfälle, das Konzept dient als Blaupause für die Bundestagswahl im September, auch diese sollte ohne Probleme verlaufen.

Mit dem Beginn des Frühlings lässt sich an den Infektionszahlen ablesen, was wir im April vermelden: Die Menschen drängen ins Freie, das Infektionsgeschehen flaut langsam ab. Mitte Mai dürfen – nachdem der Einzelhandel unter Auflagen schon wieder offen ist – auch die Gastwirtschaften öffnen. Der Skaterpark darf wieder benutzt werden. Aber es wird Ende April auch klar: Das Schopfheimer Freibad kann auch 2021 nicht zum geplanten Termin im Mai öffnen. Es sind zu viele Fragen hinsichtlich der Verordnungen ungeklärt. Das Bad öffnet schließlich Ende Mai – mit genau 17 Besuchern am ersten Öffnungstag. Ab Mitte Juni entfällt im Bad auch die Testpflicht. Nachdem bereits die Grundschulen wieder Schüler vor Ort unterrichten konnten, kehren nach Pfingsten auch die weiterführenden Schulen zum Präsenzunterricht zurück. Anfang Juli entfällt die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt, gleichzeitig öffnet das Höhenschwimmbad in Schweigmatt für den Badebetrieb.

So richtig Feierstimmung kommt allerdings nicht auf: Die liebgewonnenen Schopfheimer Veranstaltungen – vom Sommersound über das Städtlifest und verschiedene verkaufsoffene Sonntage bis hin zur Live-Night – werden von den Veranstaltern abgesagt beziehungsweise erneut auf 2022 verschoben. Lichtblicke sind der Kultursommer, das Holzrock-Festival und das Dreyland-Blues-Festival, die trotz Auflagen im Sommer stattfinden.

Im Spätsommer deutet sich dann das eingangs erwähnte Déjà vu bereits an: „Im Hinterstübchen ist die Angst“, betitelt diese Zeitung eine Umfrage in den Sommerferien unter Besuchern auf dem Wochenmarkt, die zu den inzwischen wieder steigenden Inzidenzwerten befragt werden. Und während die Stadt weitestgehend in Normalität vor sich hinlebt – Sport- und Kulturvereine spulen ihre Spiele und ihr Programm oft ganz problemlos ab –, bäumt sich im Hintergrund bereits die vierte Corona-Welle auf und sorgt für Falten auf der Stirn des Bürgermeisters: Er befürchte wegen der steigenden Infektionszahlen erneut „finanzielle Rückschläge für den Einzelhandel und die Gastronomie“, so Harscher Anfang August in dieser Zeitung. Mitte August werden dann auch in Schopfheim die sogenannten „G-Regeln“ per Verordnung gültig: Für öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen braucht es nun einen 3G-Nachweis – Besucher müssen genesen, geimpft oder getestet sein. Anfang September vermeldet das Rathaus wieder stark steigende Infektionszahlen.

Optimistisch verkündet die Stadt Ende September, dass der „Kalte Markt“ stattfinden soll. Auch als im Oktober das Lichterfest des Gewerbevereins und der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, hält die Stadt an ihrem Vorhaben fest. In Fahrnau wird am „Ölfte Ölfte“ tatsächlich im etwas kleineren Rahmen die Fasnacht eröffnet, die Schopfheimer Proklamation fällt wegen Corona-Auflagen dagegen aus. Die Stadt präsentiert Anfang November ein umstrittenes Konzept für den Kalten Markt, der immer noch geplant ist, bevor der Markt am 16. November dann doch abgesagt werden muss – inzwischen gilt nämlich landesweit die sogenannte Corona-Alarmstufe mit noch strikteren Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte.

Das Scala-Kino am Bahnhof überstand das zweite Corona-Jahr nicht. | Bild: Nicolai Kapitz

Kino schließt, Zunftabend abgesagt

Es ist die Zeit, in der die Pandemie ihre ersten prominenten „Opfer“ in Schopfheim fordert: Wegen ausbleibender Besucher schließen die Betreiber das altehrwürdige Scala-Kino in der Bahnhofstraße. Ob es je wieder öffnet, ist äußerst ungewiss. Einige Tage später verkündet die Narrenzunft, dass die Zunftabende 2022 abgesagt sind – inklusive der Nachricht, dass der langjährige Zunftabend-Macher Jeannot Weißenberger sein Amt aufgibt. Ob es je wieder Zunftabende geben wird, weiß niemand. Mitte Dezember werden dann auch die übrigen Fasnachts-Aktivitäten abgesehen von den Freiluft-Umzügen im Frühjahr 2022 abgesagt.

Allerdings bleibt der grundsätzliche Lockdown vorerst noch aus. Gastronomen und Einzelhändler klagen zwar über die Auflagen, ausbleibende Gäste und Kunden sowie Umsatzeinbrüche – aber für Geimpfte und Genesene bleiben die Einrichtungen geöffnet. Ebenso finden weiterhin in kleinerem Rahmen Kulturveranstaltungen statt. Für Ungeimpfte gelten strenge Regeln, in Wirtshäusern gilt eine Sperrstunde ab 22.30 Uhr. Aber von einer Ausgangssperre für alle wie im Vorjahr wähnt sich Schopfheim zum Jahresende 2021 weit entfernt.