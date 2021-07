von Monika Weber

Seit fünf Jahren gibt es die Kooperation des Zeller Wildgeheges mit dem Markus-Pflüger-Heim in Wiechs. Die Bilanz fällt für beide Seiten positiv aus. Somit ist das Lebenswerk von Gustav Strohmeier, der sich 35 Jahre bis 2016 um das Gehege gekümmert hat, in guten Händen. Rotwild, Schwarzwild und Damwild werden von einem engagierten Team betreut.

Für die Betreuung eines solchen Geheges gibt es einiges zu beachten. So muss jemand mit Jagdschein die Verantwortung übernehmen. Da Andreas Mikat diesen besitzt, fiel die Wahl auf ihn, auch die weiteren Voraussetzungen, wie den Schein für die Gehegehaltung zu erwerben. Damit auch an Wochenenden und Feiertagen für die Tiere gesorgt werden kann, unterstützen ihn Sonja Schmidt, Alltagsbetreuerin für psychisch, geistig, körperlich und Suchtkranke, und Christine Böhler. Sie sind somit Betreuer für Mensch und Tier. Jürgen Steinebrunner, Genrich Frank und Max Kluge haben hier eine sinnvolle Beschäftigung gefunden und fühlen sich wohl bei den Tieren.

Mehrere Tausend Euro verschlingt jährlich allein das Futter. Zusätzlich kümmert sich der Bauhof der Stadt Zell um die Zaunanlagen und Reparaturen. Zwar gebe es einen kleinen Erlös durch den Wildverkauf, doch Gewinn wird das Gehege nie abwerfen. So musste kürzlich auch der Zaun beim Rotwild von zwei auf drei Meter erhöht werden und bei den Wildschweinen ein Doppelzaun errichtet werden, um Kontakt mit Wildtieren zu unterbinden. Da die Afrikanische Schweinepest derzeit eine große Gefahr darstellt, müssten die Tiere beim Auftreten in freier Wildbahn ohne den Doppelzaun ebenfalls getötet werden.

Einen dringenden Appell richtet deshalb Andreas Mikat an die Besucher, die nur in Absprache mit dem Team des Wildgeheges die Tiere füttern sollten. Wenn die Schweine beispielsweise mit Salami gefüttert würden, könnte aus infizierter Wurst die Schweinepest im Gehege ausbrechen. „Das wäre für uns der Super-GAU“. Brot könne man bringen, allerdings ist dies auch nicht unbedingt gesund für die Tiere, so dass es nur in kleinen Mengen gefüttert wird.

Unterstützung erhält das Wildgehege auch durch den Bürgerverein Zell, der nun richtig einsteigen möchte. Von 2011 bis heute gab es bereits einen finanziellen Zustupf von insgesamt 5000 Euro. Zuletzt wurden vom Bürgerverein einheitliche grüne Poloshirts angeschafft. Gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein soll künftig im Rahmen eines Spazierwegekonzepts auch ein Naturlehrpfad entstehen und eine bessere Ausschilderung angelehnt an das neue Zeller Corporate Design erarbeitet werden, berichtet Uli Merkle.

Jeanette Weiligmann, stellvertretende Heimleiterin, zeigte sich begeistert über die tollen Kollegen, die für das Projekt leben. So sei die Kooperation ein wichtiges Standbein der therapeutischen Möglichkeiten. Sie kündigte auch eine Fotopostkartenedition mit tollen Fotos der Tiere an. Die Zusammenarbeit mit Kindergärten soll verstärkt werden. Hier sind Führungen zu verschiedenen Themen im Gespräch, auch um den Besucherstrom etwas zu steuern. Bürgermeister Peter Palme wünscht sich die Erweiterung auf Grundschulen.

Das Wildgehege hat in den vergangenen Jahren an Bekanntheit gewonnen, auch über einen Facebook-Kanal mit vielen Videos. Derzeit gibt es einigen Nachwuchs zu bestaunen. Die Frischlinge im Wildschweingehege sind gut zu beobachten, während sich das Damwild bei zu viel Störung zurückzieht, insbesondere, wenn Autos zum Gehege fahren, was deshalb auch nicht gemacht werden sollte.

Ein größeres Grundstück nebenan könnte noch ein potentielles Erweiterungsgehege werden. Deshalb wird es nicht verkauft, so Palme. Für Wolf oder Luchs wären finanzkräftige Sponsoren nötig, aber im Bereich des Möglichen wären Gämsen, die Bürgermeister Palme besonders am Herzen liegen.