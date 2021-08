von Susanne Filz

Schopfheim (sfi) Johann Löwen ist der neue Leiter des Stadtarchivs Schopfheim. Als Nachfolger von Ulla Schmid, die gerade in den Ruhestand gewechselt ist, hatte Löwen seine neue Stelle bereits am 1. Juli angetreten. Am Mittwoch hat sich der 37-jährige Archivar anlässlich eines Pressetermins im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Einen sehr weiten Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz muss er nicht zurücklegen, wohnt er doch auch in Schopfheim.

Mit ihm wird das Schopfheimer Stadtarchiv wohl zukünftig digitaler werden. „Es wird von unseren Kunden heute verlangt, dass wir Dokumente in digitalen Formaten ausliefern“, sagt er. Diese Formate, in aller Regel PDFs, werden auf Nachfrage angefertigt. Den gesamten Bestand digital zu erfassen, sei schlichtweg unmöglich, schon wegen der Kosten, erklärt Johann Löwen. Grundsätzlich werde es in Schopfheim sowohl eine digitale als auch eine analoge Aktenverwaltung geben.

Die neuen Formate werden, um zukünftig rechtsgültig zu sein, neue Datenschutzvorkehrungen und eine amtliche Autorisierung brauchen, etwa per E-Signatur, denn die aktuellen Vorschriften dazu sind rettungslos veraltet. „Die jüngste, bis heute gültige Dienstanweisung zur Schriftenverwaltung stammt aus dem Jahr 1984“, so Johannes Löwen. Wer habe da schon das digitale Zeitalter im Blick gehabt?

Wie gut das Stadtarchiv sortiert ist, hat vor einiger Zeit Bürgermeister Dirk Harscher erfahren. Wie er beim Pressetermin berichtet, habe ein Statiker nach dem Erdrutsch auf dem Altig Baupläne einsehen müssen. „Innerhalb einer halben Stunde waren die da“, erzählt Dirk Harscher.

Die wichtigsten Kunden des Stadtarchivs seien Unternehmen aus dem Immobilienbereich und solche, die Erben ermitteln. Entsprechend seien die am häufigsten nachgefragten Dokumente Baudokumente und Sterbeurkunden. Wurden etwa Bauakten früher an Kunden noch ausgeliehen, könne man den Kunden schon seit einiger Zeit Scans im professionellen Großformat anbieten – frisch vom Scanner im städtischen Bauamt. Der zweite große Bereich neben den Anfragen von Unternehmen und Behörden sind die Dokumente aus privater Hand: „Das, was Vereine, Firmen oder private Besitzer hinterlassen haben“, erklärt Johannes Löwen.

So mancher Schatz schlafe noch unentdeckt im städtischen Archiv. Erst kürzlich hat Johann Löwen einen größeren Fundus von Gemälden von Künstlern aus der Region entdeckt. Einige schmücken jetzt sein Büro und den Raum, wo Tausende von Akten griffbereit aufbewahrt werden. Ihm schwebt eine Wechselausstellung der Bilder im halbjährigen Turnus vor.