von Nicolai Ernesto Kapitz

Fast 70 Jahre lang war es die Heimat der SVS-Fußballer, Treffpunkt der Fans, der Jugendspieler und Aktiven: das Sportheim des SV Schopfheim im Oberfeld, gebaut im Jahr 1951. Nun ist damit Schluss. Wegen Corona fast etwas unbemerkt hatte das Sportheim am vergangenen Samstag zum letzten Mal geöffnet. Und zahlreiche junge wie alte SVSler nutzten die Möglichkeit, die urige Sportgaststätte vor dem Umzug in den Neubau noch einmal zu besuchen und alte Geschichten auszutauschen.

Es ist noch einmal laut an diesem Samstag im Sportheim. An der Leinwand läuft die Bundesliga-Übertragung und im Gastraum sitzen – coronabedingt zwar ausgedünnt, aber trotzdem recht zahlreich – die Fußballbegeisterten. Spieler der ersten wie zweiten Mannschaft sind dabei, dazu die Trainer, Mitglieder aus dem Vorstand und viele frühere Aktive. Es wird gejubelt, angefeuert und diskutiert. „Hier ist eigentlich nie etwas verändert worden. Das sah schon immer so aus.“

Hanspeter Oßwald (links) und Manfred Schäuble kennen viele alte Geschichten aus dem Sportheim. | Bild: Nicolai Kapitz

Manfred Schäuble muss es wissen, der Senior ist seit Jahrzehnten Stammgast und Fußballfan im Oberfeld. Er hat Mannschaften entstehen und auseinandergehen, Trainer kommen und gehen sehen, Erfolge und Misserfolge. Das Sportheim blieb all die Jahrzehnte dasselbe. Hier und da mal ein neuer Anstrich, neue Technik, um die Spiele der Bundesliga weiter live zeigen zu können. Und im Untergeschoss hatten sich SVS und Förderverein mit viel Eigenleistung mehrfach an die Sanierung des Kabinentrakts gemacht – sonst ist das Gebäude im Zustand der 50er Jahre.

Inklusive der Schiedsrichterkabine und des Sitzungsraums für Trainer und Mannschaften. Hier stehen genauso noch alte Stuhl- und Tischgarnituren wie im Gastraum. In beiden Räumen zeugen alte Mannschaftsfotos und Pokale von früheren Erfolgen. „Da drüben sind noch einige auf dem Foto, die ich hier noch erlebt habe“, sagt Manfred Schäuble und deutet auf eine Fotografie an der Wand. Sie zeigt eine Mannschaft aus den 50er Jahren. „Damals war der SVS in der ersten Amateurliga“, erzählt Schäuble. Es waren die erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte.

„Es sind hier verrückte Geschichten passiert“, berichtet sein Tischnachbar Hanspeter Oßwald, früher lange Jahre Spieler und heute Trainer der ersten Mannschaft. Sein Grinsen beim Erzählen verrät, dass das Sportheim viele Anekdoten erlebt hat. Da geht es um verrückte Dinge an der Fasnacht, um rauschende Siegesfeiern, um die Zweckentfremdung einer Tischtennisplatte oder um Streitigkeiten zwischen den „Alten Herren“ beim Jassen.

Die Zwillingsschwestern Sabine Oßwald (links) und Elke Schulz standen am Samstag zum letzten Mal hinterm Tresen im SVS-Sportheim. | Bild: Nicolai Kapitz

Unter dem Gelächter der Tischgesellen serviert Sabine Oßwald eine neue Runde Getränke. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Elke Schulz ist sie seit einigen Jahren so etwas wie „Mrs. Sportheim“, denn der SVS betreibt die Gaststätte inzwischen in Eigenregie ohne Pächter.

Die beiden Damen füllen das Sportheim zusammen mit einigen Unterstützerinnen mit Leben. „Es ist schon schade“, sagt Sabine Oßwald, während ihre Schwester gerade ein Bier zapft. „Wir hängen schon an dieser Umgebung.“ Inzwischen ist die Fußballübertragung vorbei, an einem Tisch wird gewürfelt – wie schon seit Jahrzehnten.

Ob sich dieses Flair irgendwann auch im benachbarten neuen Sportheim einstellt? Die SVSler hoffen es doch sehr. Die neue Heimat der Fußballer soll eigentlich Ende November bezogen werden. Ob daraus etwas wird, kann angesichts der Pandemie zwar keiner sagen.

Aber über den nagelneuen, großen Kabinentrakt freuen sich vor allem die jugendlichen und aktiven Spieler. Mit der Wirtschaft sieht es etwas anders aus. Förderauflagen des Sportbunds verhindern zum Beispiel, dass hier eine richtige Gastwirtschaft betrieben wird – Bier vom Fass ist also etwas, das es an diesem Samstag vorerst zum letzten Mal beim SVS gab. An alles Weitere, da sind sich die SVSler sicher, wird man sich im Verein schnell gewöhnen.