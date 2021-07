von Edgar Steinfelder

Mit einem spektakulären Beckensprung eröffneten am Samstag die beiden Raitbacher Ortschaftsräte Thomas Jost und Björn Keller die neue Saison im Höhenschwimmbad Schweigmatt.

Schon einige Male hatte die Stadt versucht, diesem schmucken kleinen Bad für immer das Wasser abzulassen. Und so gab sich Thomas Jost, der technische Leiter, bei seiner Eröffnungsansprache betont kämpferisch. Weil die Stadt den jährlichen Zuschuss auf 24.000 Euro begrenzen und im Falle einer größeren Reparatur das Höhenschwimmbad schließen wolle, werde man zeitnah einen Förderverein gründen, der den Fortbestand dieser beliebten Einrichtung garantieren soll. Dieser Schritt sei erforderlich, weil dem Schweigmattverein als Träger des Bades vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit verwehrt wurde und er deshalb auch keine Spendenquittung ausstellen kann. Björn Keller, Silvia Glatt und Sebastian Bach vom Raitbacher Ortschaftsrat haben bereits eine Satzung ausgearbeitet und werden die Gründungsversammlung vorbereiten. Angedacht ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 20 Euro, dem auf freiwilliger Basis nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Fast alle Eröffnungsgäste haben am Samstagnachmittag bereits spontan ihre Mitgliedschaft zugesagt.

Thomas Jost machte deutlich, dass das Becken des Höhenschwimmbads in einem Brandfall in Schweigmatt der Feuerwehr auch als Löschteich zur Verfügung stehen würde, zumal es gerade hier oben zu Engpässen bei der Löschwasserversorgung kommen könne. Dies sei auf drastische Weise deutlich geworden, als Anfang Mai beim Einlassen von sieben Kubikmetern Wasser in das Schwimmbadbecken innerhalb von drei Stunden in mehreren Häusern in Schweigmatt die Wasserversorgung ausfiel.

Ein Grund mehr, neben dem hohen Wert für Freizeit und Tourismus, für den Erhalt des Schweigmatter Bades einzustehen, meinte Thomas Jost. Froh ist er, dass mit Stephanie Schaerer eine erfahrene Bademeisterin in Festanstellung sowie mehrere Badeaufsichten mit dem DLRG-Silberschein im Schichtbetrieb gewonnen werden konnten. Im Schwimmbadkiosk, der jetzt unter dem Namen „Beates Stüble“ von Beate Höller aus Wehr geführt wird, stehe den Badegästen oder auch Radlern, Bikern und Wanderern während der Öffnungszeiten ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot zur Verfügung. Coronabedingt seien derzeit noch die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregelungen für Badegäste im Becken, beim Umkleiden und auf den Liegewiesen zu beachten. Wegen der verkürzten Badesaison sind die Preise für Saisonkarten dem Niveau des Jahres 2019 angepasst.

Nach diesen Infos und einem großen Dank an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich bei den Vorbereitungsarbeiten ehrenamtlich engagiert hatten, war es für den technischen Leiter dann an der Zeit, traditionsgemäß die badische Fahne zu hissen und zusammen mit den Gästen das Badnerlied anzustimmen.

Auch Raitbachs Ortsvorsteher Wilhelm Tholen unterstrich noch einmal die Wichtigkeit des 86 Jahre alten Schwimmbads. Er hofft, dass in 14 Jahren das 100-jährige Bestehen gefeiert werden kann.

Infos im Internet:

http://schwimmbad-schweigmatt.raitbach.de