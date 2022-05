von Roswitha Frey

Als Fundgrube für spannende Geschichten aus der Geschichte und dem städtischen Geschehen präsentiert sich das Jahrbuch 2021 der Stadt Schopfheim. Von den archäologischen Ausgrabungen eines Stücks der inneren Stadtmauer bis zur Gedenkkultur in Form von Stolpersteinen reichen die facettenreichen Beiträge auf 310 Seiten. Klaus Strütt stellte ausführlich den Inhalt des Jahrbuchs vor, das noch vom zweiten Corona-Jahr geprägt ist. Strütt warf einen Blick 100 Jahre zurück ins Jahr 1921, als „der Unfug mit den Feuerwerkskörpern behördlich unterbunden“ und alle „karnevalistischen Aufzüge“ verboten waren – interessante Parallelen zu 2021.

Das Jahrbuch Als „wichtiges Nachschlagewerk“ mit „tollem Namens- und Themenregister“, in dem man sofort alles finde, würdigte Bürgermeister Dirk Harscher das Jahrbuch bei der Vorstellung im Roggenbachsaal des städtischen Museums. Inzwischen füllten die nun 37 Ausgaben im Regal eine Länge von 70 Zentimetern, immerhin sei jeder Band gut 300 Seiten stark. Harschers Dank galt dem „Vater und Macher des Jahrbuchs“, Klaus Strütt, der diese Publikation redaktionell und konzeptionell betreut und Autoren für die Themen gewinnt. „Ich hoffe, dass er das noch lange machen kann“, so Harscher. Das Jahrbuch 2021 der Stadt Schopfheim ist bei der Regio-Buchhandlung und der Tourist-Information erhältlich.

Professor Klaus Schubring beleuchtete in einem Vortrag mit Bildprojektionen seinen Beitrag „Die verschwundene südliche Altstadt“. Darin beschäftigt er sich mit einem Stück der inneren Stadtmauer, das im Oktober 2021 bei Tiefbauarbeiten an der städtischen Kindertagesstätte zum Vorschein kam und von einem Grabungsteam vom Landesdenkmalamt freigelegt wurde. Solche archäologischen Ausgrabungen seien immer etwas Besonderes, sagt Schubring. Der Autor nahm den archäologischen Fund des Mauerrestes zum Anlass, ein Bild der früheren Altstadt entstehen zu lassen. Anhand von alten Fotografien, Plänen und Abbildungen zeichnet er nach, wie die Altstadt besiedelt war und wie es hinter und vor der „Ringmauer“ einst aussah.

Näher befasst sich Schubring mit dem Areal der Herren von Roggenbach und dem ehemaligen Diakonat, in dem ein Gespenst gespukt haben soll. Historisch fundiert weist der Autor nach, welche Gebäude unverändert und welche verschwunden sind, abgerissen wurden und wie der innere Graben aufgefüllt wurde.

Bürgermeister Dirk Harscher geht in seinem subjektiven Rückblick auf das herausfordernde Corona-Jahr 2021 ein, auf die Impfaktionen, aber auch auf den Schulcampus und die Stadtentwicklung. Tageszeitungs-Redakteur Nicolai Kapitz schildert die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die den Alltag nachhaltig radikal geändert hat: vom Silvester im kleinen Kreis über die abgesagte Fasnacht, den Rückschlagen für Einzelhandel, Kultur und Gastronomie bis zu den Corona-Protesten auf der Straße.

Die Grabungsleiter vom Landesdenkmalamt, Andreas Haasis-Berner und Benjamin Hamm, berichten über die historische Stadtbefestigung und die Grabungen in der Altstadt. Wie die Hanf-Union nach Schopfheim kam und welcher Standortpoker um diese Firma entstand, schildert der Regionalhistoriker Reinhard Valenta. Packend wie ein Wirtschaftskrimi liest sich dieses besondere Kapitel der Industriegeschichte um die textile Ersatzstoff-Produktion nach dem Ersten Weltkrieg. Der damalige Schopfheimer Bürgermeister Franz Heeg ging als Sieger aus dem Poker um die Ansiedlung der Fabrik hervor, in der 300 bis 400 Menschen Arbeit fanden. Johann Löwen vom Stadtarchiv stellt in Interview-Form den Ehrenbürger Franz Heeg vor, der von 1909 bis 1931 Bürgermeister war, und beschreibt dessen Herkunft, Militärkarriere und Verwaltungslaufbahn.

Mit den Folgen der Deutschen Reichsgründung 1871 befasst sich Ulla K. Schmid in ihrem Aufsatz „Vivat Kaiser Wilhelm!“. Die frühere Museumsleiterin hat recherchiert, welche politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen die Gründung des Deutschen Kaiserreichs auf Schopfheim hatte. Und sie hat herausgefunden, dass der damalige Prinz Wilhelm von Preußen 1849 auf dem Feldzug gegen die Badischen Revolutionäre nach Schopfheim kam und im „Pflug“ eine Ansprache vor den Honoratioren hielt. Über die Gedenkkultur und die ersten Stolpersteine in der Altstadt schreiben Andrea Menne und Ingeborg Teipel. Sie erinnern an das Schicksal der jüdischen Familie Auerbacher, an Bella und Klara Auerbacher, die 1940 ins Internierungslager Gurs deportiert und 1942 in Auschwitz ermordet wurden, und an Wilhelm Auerbacher, der mit seiner Frau in die USA emigrierte.

Klaus Strütt folgt außerdem den Spuren des Arztes und Nazi-Gegners Otto Weber, der in Notwehr einen SA-Mann erschoss, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, in Schopfheim 1938 kurzzeitig eine Praxis eröffnete und 1940 im Konzentrationslager Buchenwald starb. In einem weiteren Beitrag würdigt Strütt den 80. Geburtstag und die bemerkenswerte Karriere des „umjubelten Fußballers“ Helmut Hauser. Nicolai Kapitz porträtiert Werner Müller, der 40 Jahre am Fahrkartenschalter des Bahnhofs saß. Ein Bericht von Mark Leimgruber über 100 Jahre FV Fahrnau und eine ausführliche Jahreschronik ergänzen den reichhaltigen Lesestoff über Schopfheim.