von André Hönig

Wegen des Virus grassieren derzeit zahlreiche Corona-Verordnungen: Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienevorschriften – es gibt vieles, auf das die Ordnungshüter ein Auge haben sollten. Und das wird gemacht, betont Cornelia Claßen, Leiterin des Ordnungsamtes. Aber Gemeindevollzugsdienst und Polizei können „nicht überall gleichzeitig sein“. Hintergrund ist, dass ein Mann Verstöße gegen die Maskenpflicht in einem Supermarkt reklamiert hat.

Inwiefern wird in Schopfheim ausreichend kontrolliert, ob gegen die Maskenpflicht verstoßen wird? Diese Frage wirft ein Leser auf, der ein Erlebnis in einem Supermarkt zu späterer Abendstunde schildert und darüber unter anderem das Gesundheitsamt in Kenntnis gesetzt hat. Eigentlich habe er eine Überprüfung am Eingang und stichprobenartig im Laden erwartet. „Die gab es erstmal gar nicht.“ Dabei ist er der Meinung, wenn Läden bis 24 Uhr geöffnet haben dürfen, „müssen auch dann noch Kontrollen durchgeführt werden“. Er selber sei am Samstag gegen 22 Uhr dort gewesen. Ein erheblicher Anteil der Kunden hätte keine Maske getragen, sondern sich höchstens den Pulli behelfsmäßig über den Mund gezogen. Mehrere Kunden hätten eine Maske dabei gehabt, diese aber abgezogen beim Gang durch die Regale. Die Krönung seien Jugendliche gewesen, die als Gruppe auftraten und keine Masken hatten – und von der Security-Dame nur den Kommentar bekommen hätten, dass ihr dies egal sei, solange es das Ordnungsamt nicht sehe. Die Presseabteilung der Supermarktkette bestreitet den Vorgang und teilt auf Nachfrage mit, dass intern recherchiert wurde und es keine Hinweise gebe, dass die Aussagen des Mannes zutreffen würden. Grundsätzlich nehme der Markt die Umsetzung der Regelungen sehr ernst. Im Hinblick auf das Tragen von Mund-Nasen-Schutz „beachten wir die jeweiligen Regelungen/Ausnahmen genau“. So kläre man die Kunden umfassend über die Tragepflicht auf und appelliere mit Nachdruck, die Vorschriften einzuhalten.

Bei zu großem Kundenzulauf werde notfalls auch der Zugang beschränkt. Einlasskontrollen seien aber nicht grundsätzlich für den gesamten Zeitraum der Öffnung vorgeschrieben, sondern können situativ angepasst werden. Über die Einhaltung der Regeln würden im Übrigen die Ordnungsämter wachen – und das werde in Schopfheim sehr wohl gemacht, teilt Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen mit. „Wir überwachen die Einhaltung der Verordnungen so gut es mit unserer Personalstärke geht.“ So seien etwa vergangene Woche bei dem schönen Wetter Abstandsregeln und Kontaktbeschränkung „intensiv kontrolliert worden und es hat auch einige Anzeigen geben“. Auch sei der Gemeindevollzugsdienst vergangene Woche im Einzelhandel unterwegs gewesen, um auf etwaige Verstöße aufmerksam zu machen, die ab dieser Woche bußgeldbehaftet sind. Jetzt in dieser Woche schaue man zudem auch bei Frisören und Fußpflegeanbietern vorbei – und natürlich habe das Ordnungsamt, wie auch der Polizeivollzugsdienst, nebst vielem anderen die Maskenpflicht in Geschäften im Blick. Eines aber sei auch klar: „Rund um die Uhr alles überwachen – das ist nicht möglich. Wir können nicht überall gleichzeitig sein“, sagt Claßen – auch wenn sie verstehe, dass jetzt mancher nervös sei und entsprechende Erwartungen hätten. Wenn jetzt die Spielplätze öffnen – gefordert ist dann ein Mindestabstand von 1,50 Metern, die zulässige Höchstzahl ist auf maximal ein Kind pro zehn Quadratmeter begrenzt – „wird sicher auch die Frage kommen, warum ist das Ordnungsamt nicht rund um die Uhr da?“ Doch eine lückenlose Präsenz sei nicht leistbar. Das sei vor Corona schon so gewesen und jetzt angesichts einer Corona-Verordnungsflut erst recht. „Wir gehen aber solchen Hinweisen – wenn wir sie bekommen – nach und schauen uns die Sache an. Es war schon immer so, dass wir auch auf Hinweise angewiesen sind. Das hat sich nicht verändert. Wenn also jemandem etwas auffällt: Gerne melden.“