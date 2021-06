von sk

Das neue Zuhause von Schopfheims Fußballern ist endlich bezogen: Bedingt durch die Corona-Krise ohne große Einweihung, dafür mit großem Stolz haben die Kicker des Sportvereins Schopfheim das neue Vereinsheim in Betrieb genommen. Seit vergangener Woche können die beiden Aktivmannschaften und die Jugend den Kabinentrakt im neuen SVS-Sportheim beim Training nutzen – vorerst nur, wenn die Sportler negativ auf Corona getestet wurden, genesen oder vollständig geimpft sind. Die ursprünglich geplante öffentliche Einweihung gibt es allerdings wohl erst im Spätsommer.

„Unser Prunkstück, auf das wir wirklich stolz sind“, sagt Andreas Gsell, designierter SVS-Fußball-Abteilungsleiter, über den Gymnastikraum im Obergeschoss. | Bild: Mirko Bähr

Inzwischen läuft der Trainingsbetrieb auf vollen Touren, dank der Lockerungen der vergangenen Woche auf den Plätzen auch ohne Testpflicht. Die beengte Situation im alten Vereinsheim mit seinen vier kleinen Kabinen und den zwei über die Jahrzehnte nur notdürftig sanierten Duschbereichen ist Vergangenheit. Das alte Sportheim ist weitestgehend geräumt. Zwar hatten die Kicker ihre alte Sportgaststätte lieb gewonnen, aber die Freude über das neue Domizil überwiegt: „Natürlich sieht man das Ganze mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, zitiert der SVS Florian Strauch, Kapitän der Ersten Mannschaft. „Auf der einen Seite stimmt es einen wehmütig, das altehrwürdige Sportheim zu verlassen, mit dem man viele schöne Geschichten und Momente verbindet. Aber auf der anderen Seite waren wir gespannt, das neue Sportheim zu sehen. Dass das jetzt möglich ist, ist eine super Sache. Jetzt freuen wir uns darauf, das neue Sportheim mit schönen Momenten und Geschichten zu füllen.“

Den Sportlern stehen jetzt großzügig geschnittene Duschen, sechs geräumige Kabinen und mehrere Funktionsräume im Erdgeschoss zur Verfügung. Zudem gibt es zwei eigene Kabinen für die Schiedsrichter.

Die Verhältnisse bieten genug Platz, um alle derzeit noch nötigen Abstände einzuhalten, obwohl die Fußballer natürlich hoffen, das Sportheim irgendwann in näherer Zukunft auch ohne die inzwischen fast Routine gewordenen Corona-Abstands- und Hygieneregeln nutzen zu können und damit zum Fußball-Alltag überzugehen. „Es ist eine tolle Sache, dass wir das neue Vereinsheim jetzt nutzen können“, wird der designierte Vorsitzende der Fußball-Abteilung, Andreas Gsell zitiert. „Wir haben lange darauf gewartet.“

Einen Schritt hin zur Normalität soll laut SVS-Mitteilung auch die Öffnung des Sportheims für Besucher werden. Der SVS wird den Betrieb des Sportheims im Obergeschoss an Heimspieltagen – wie zuletzt im Vorgängerbau nebenan – vorerst mit eigenem Personal in die Hand nehmen und hofft, dass die bisherigen Stammgäste dem Verein treu bleiben und neue Gäste dazukommen. Die Aufenthaltsräume im Obergeschoss werden demnächst auch über einen Lift barrierefrei zugänglich sein. Der große Gymnastikraum – „unser Prunkstück, auf das wir wirklich stolz sind“, sagt Andreas Gsell – wurde bereits im vergangenen Herbst bis zum neuerlichen Lockdown und demnächst wieder für Kurse der Volkshochschule genutzt. Derzeit ist an eine größere Einweihungsfeier mit Gästen noch nicht zu denken, sie soll aber folgen, sobald die Voraussetzungen gegeben sind; womöglich also zu Beginn der Fußball-Saison 2021/2022 im Spätsommer.

Die Trainingszeiten: Die Aktivmannschaften des SVS trainieren dienstags und donnerstags jeweils um 19.30 Uhr, die A-Jugend mittwochs um 18.30 und freitags um 19 Uhr, die B-Jugend montags und mittwochs um 18.30 Uhr, die C-Jugend dienstags und donnerstags um 18 Uhr, die D1-Jugend dienstags und freitags um 17 Uhr.

Infos im Internet:

http://www.svsfussball.de