von Hans-Jürgen Hege

Die Kuh ist vom Eis, es ist geschafft: Die Markgrafenstadt hat ein neues Jugendparlament. 174 von insgesamt rund 1700 wahlberechtigten Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 20 Jahren haben sich innerhalb einer Woche online für zwölf der 16 Kandidaten und Kandidatinnen entschieden.

Deren Ziel ist es in den kommenden Monaten nun, „in der Stadt im Sinne junger Menschen einiges zu verändern.“ Versuchen werden das die Neu-Jugendparlamentarier Lena Ruhnau (193 Stimmen), Leo Wasmer (174), Matthes Schubnell (167), Ellen Siebold (152), Ylva Neubauer (146), Rudy Mindja (144), Abd el Rahman Latigui (123), Rodrigue Asseng (107), Justin Mettner (102), Tizia Graf (95), Brajan Ramaj (93) und Alessandro Henrich (91). Letzter hatte bei gleicher Stimmenzahl wie Simon Kupferschmidt das Losglück und komplettiert nun als Zwölfter die Runde. Am 15. Dezember findet die konstituierende Sitzung der Jugendvertretung statt. Und für das Wochenende 28./29. Januar 2022 ist in Fröhnd ein Kurzseminar der Landeszentrale für Politische Bildung geplant, bei dem die Jung-Parlamentarier auf ihren ehrenamtlichen Job vorbereitet werden sollen. Ilir Kadrolli konnte sich nicht mehr zu Wahl aufstellen lassen, weil er im Sommer 21 Jahre alt geworden ist. Dennoch will der ehemalige erfahrene Jugendparlamentarier dem neuen Jupa als „sachkundiger Bürger“ zur Seite stehen.

Auch in Schopfheim will sich die Jugend politisch engagieren, wie hier im Symbolbild. | Bild: Hubert Gemmert

Natürlich wurde das Wahlergebnis am Freitag im Jugendzentrum so gefeiert, wie es die aktuellen Corona-Auflagen erlaubten. Ungebremster Optimismus war während der Wahlparty spürbar, auch in den Reihen der „Nachrücker“ Simon Kupferschmidt (91 Stimmen), Dilara Erdem (83), Mohammed-Ali Ajami (82) und Tabea Renk (72), die als einzige bereits im zuletzt amtierenden Gremium vertreten war. Sie alle dürfen sich der Unterstützung durch die Gemeinderatsfraktionen sicher sein. Sie wurden aber auch aufgefordert, an deren Sitzungen teilzunehmen, um schnell mit den Gepflogenheiten im Umgang mit der Verwaltung vertraut zu werden. Bei der Kandidatenkür hatte schon Bürgermeister Dirk Harscher die Jugendlichen dazu aufgefordert, „die alten Hasen am Ratstisch nicht nur mit Fragen zu löchern, sondern nicht müde zu werden, eigene Ideen und Vorschläge in die Diskussionen über eine positive Veränderung der Stadt einzubringen“.

Denn vor allem diese haben sich die Jugendlichen auf ihre Fahne geschrieben. An ihrem Vorsatz, Orte zu schaffen, an denen junge Menschen „abhängen können“, hat sich bisher noch nichts geändert. Das ist auch gut so, findet nicht zuletzt die Jugendreferentin Kaja Böhler, die das Wahlprozedere vom 22. bis 26. November begleitet hatte und auch in der Vorbereitungsphase unermüdlich aktiv war, um die Jugend für diese Aufgabe zu motivieren. „Die Gewählten sind glücklich über das Ergebnis“, sagte Böhler am Partyabend. Aber sie finde es „sehr schade, dass zwei der Kandidaten – nämlich Dilara Erdem und Muhamed-Ali Ajami – den direkten Sprung ins Jugendparlament nicht geschafft haben, sondern als Nachrücker auf ihre Chance warten müssen.

Denn beide hatten sich, gemeinsam mit Alessandro Henrich, Abd el Rahman Latigui und Justin Mettner seit Herbst 2020 engagiert und zusammen mit dem Jugendreferat die Wahl für das Jugendparlament vorbereitet.