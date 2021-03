von Andrè Hönig

Rüffel mit Ansage: Wenig überraschend hat das Landratsamt Lörrach dem Schopfheimer Haushalt nur unter Auflagen zugestimmt. So verlangt die Kommunalaufsicht von die Stadt bis Ende September ein Konzept, wie sie ihre Finanzen strukturell in den Griff zu bekommen gedenkt. Zwar genehmigt die Behörde eine Kreditaufnahme in Höhe von elf Millionen Euro und Verpflichtungsermächtigungen (Ausgaben, die 2022 und 2033 zu Buche schlagen) über 10,8 Millionen Euro – aber nur insofern, als es sich um begonnene Projekte oder Pflichtaufgaben handelt, die nicht verschoben werden können wie den Schulcampus und die Aufstockung der Kita Langenau. „Alle weiteren Projekte sind vor der Realisierung jeweils intensiv auf generelle Notwendigkeit und eine Durchführung zu einem späteren Zeitraum zu überprüfen“, schreibt die Behörde.

Verstoß gegen das Prinzip nachhaltiger Finanzwirtschaft

Dass der Haushalt nicht einfach abgenickt wird, war bereits bei der Haushaltsberatung Ende 2020 erwartet worden. Bürgermeister Dirk Harscher hatte damals angekündigt, dass im ersten Halbjahr 2021 Einsparbeschlüsse folgen müssten. Das Landratsamt macht da jetzt zusätzlich Druck. Die Behörde moniert, dass der Gesamtergebnishaushalt weder in diesem noch in den kommenden Jahren ausgeglichen ist und damit gegen das Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft verstoße. Nicht nur, dass bis 2024 sämtliche Rücklagen aufgebraucht und kaum Abschreibungen erwirtschaften würden. Auch sehe die mehrjährige Schopfheimer Finanzplanung 25 Millionen Euro neue Schulden vor. Kritisch wird auch angemerkt, dass für den Schulcampus Fördergelder eingeplant sind, deren Bewilligung nicht gesichert sei.

Den Kreditaufnahmen für die Versorgungs-/Eigenbetriebe (rund 2,85 Millionen Euro) stimmt die Aufsicht zwar zu, aber ebenfalls mit Anmerkungen, etwa zu den dauerhaften Verlusten durch den Schwimmbadbetrieb. Diese sollten durch Gewinnvorträge aus dem Vorjahr, aus Gewinnen der Wasserversorgung oder durch Geld aus dem Haushalt abgedeckt werden. Erklärungsbedürftig sei auch, wie die Verluste der VHS, die „durchgehend“ über dem Zuschuss von 100.000 Euro liegen, finanziert werden sollen.