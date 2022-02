von Nicolai Kapitz

Das Gestüt Sengelen plant den Bau eines Gasthofs und mehrerer Ferienwohnungen oberhalb von Schopfheim. Im Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik (BUT) hat das Vorhaben am Montag eine erste wichtige Hürde genommen: Die Räte hießen die Erweiterungspläne rundweg gut und empfahlen dem Gemeinderat, das Bebauungsplanverfahren in die Wege zu leiten.

Die Geschäftsleitung des Betriebs um Volker Trefzer und seine Tochter Rebecca Hotz, deren Familie das Gestüt Sengelen aufgebaut hat und seit 40 Jahren führt, suchte im vergangenen Dezember den Kontakt zur Stadt, um die Pläne in der Bauverwaltung vorzustellen. Die nächste Generation des Betriebs will das Gestüt zukunftsfähig machen „und der Reiterhof muss sich weiterentwickeln können“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den BUT. Konkret will die Gestüt Sengelen GmbH Ferienwohnungen, eine Gaststätte und einen Wellnessbereich einrichten, außerdem soll es Wohnungen für die Angestellten geben.

Die Verwaltung pries den Räten das Vorhaben als Investition in die touristische Infrastruktur an: Das Gestüt sei „ein wichtiger Baustein des Tourismus in Schopfheim, insbesondere durch die mehrfach im Jahr durchgeführten internationalen Reit- und Springturniere“. Mit Platz für mehr als 80 Pferde sei es auch „ein fester Bestandteil des Angebots für Sport und Naherholung der Bevölkerung“ in Schopfheim und darüber hinaus. Und nicht zuletzt spiele der Reiterhof als Arbeitgeber eine Rolle.

Zu einem neuen Betriebskonzept, das gerade in Arbeit ist, gehören die genannten Ausbauten. Die kosten eine Menge Geld – und so wollte die Betreiberfamilie vor den ersten Investitionen vorfühlen, ob sich die gewählten Volksvertreter mit den Plänen auf dem Dinkelberg anfreunden können. Können sie – das zumindest ist der Eindruck, den die BUT-Sitzung hinterließ. Thomas Gsell (SPD) lobte die Vorgehensweise: „Das ist genau so, wie es laufen sollte.“ Ernes Barnet (Grüne) fragte nach, wie die Erweiterungspläne mit dem anderen möglichen Großprojekt in der Nähe in Einklang zu bringen seien – schließlich möchte der Bio-Bauernhof Dinkelberg von Wiechs in die Nachbarschaft des Gestüts ziehen. Kai Horschig (Freie Wähler) fragte nach der Erschließung und ob sich der dann sicher zunehmende Verkehr zum Gestüt mit dem Fahrradverkehr (darunter viele Schüler) auf dem Mättlenweg von Wiechs her vertrage. All das bejahte Stadtplaner Peter Egi: „Das Konzept wird im Laufe des Planverfahrens entwickelt und kann in aller Ruhe anlaufen.“ Wünsche und Anregungen – vor allem auch was die Verkehrsströme angehe – können einfließen. Die Räte im BUT stimmten den Planungen zu und empfehlen dem Gemeinderat damit, einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, parallel dazu wird der Flächennutzungsplan geändert.

Nun kann sich die Betreiberfamilie an die konkreten Planungen machen. Als Nächstes werden Fachbüros Pläne für das Betriebskonzept und die für die Erweiterungen nötigen Bauten ausarbeiten. Dazu müssen Fachgutachten zu verschiedenen Themenfeldern erstellt werden – allen voran Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit. Erste Ergebnisse sollen laut BUT-Vorlage Ende 2022 vorliegen.