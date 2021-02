von Nicolai Kapitz

Werner Müller war das Gesicht des Schopfheimer Bahnhofs. Seit 1980 saß Müller hier am Schalter und in dieser Zeit hat er gefühlt jedem Schopfheimer mindestens eine Fahrkarte verkauft. Als er anfing, war die Bahn noch ein Staatsbetrieb. Nach rund 40 Jahren in Schopfheim und 49 Dienstjahren als Eisenbahner ist Werner Müller nun in den Ruhestand gegangen – und er hat aus seiner Laufbahn viel zu erzählen.

Dieser Mann war mit einer Engelsgeduld gesegnet: Da steht ein 13-Jähriger am Schalter und will mit seinem Schülerferienticket einmal per Bahn quer durch Baden-Württemberg fahren, dabei möglichst viel vom Ländle sehen und mit dem letzten Zug wieder daheim sein. Für Werner Müller kein Problem, und so sucht er aus der Datenbank eine Verbindung mit insgesamt siebenmal Umsteigen über Titisee-Neustadt, Triberg, Freudenstadt, Pforzheim, Stuttgart und wer-weiß-noch-wo-entlang heraus, druckt die Verbindungen aus und reicht sie durch das Fenster des damals, kurz vor der Jahrtausendwende, noch recht urtümlichen Schalters in der Bahnhofshalle. „Viel Spaß und gute Fahrt“, sagt er.

Mehr als 20 Jahre nach dieser Begebenheit ist nun Schluss für Werner Müller. Es gibt Dutzende dieser und weiterer Geschichten, die der inzwischen 65-Jährige erzählen kann. 1972 begann Müller seine Eisenbahnerlaufbahn in Bad Säckingen. Dort lernte er alles, was ein Eisenbahner damals wissen musste, und nach Zwischenstationen in Singen am Hohentwiel und am Badischen Bahnhof in Basel kam er 1980 nach Schopfheim – in einen seinerzeit völlig analogen Bahnhof: „Damals hatten wir Walzendrucker und haben Fahrscheine teilweise noch von Hand geschrieben. Wir haben Gepäck und Stückgut bearbeitet“, erinnert er sich. „Die Aufgaben waren damals noch ganz andere. Ich habe noch mit der Schneeschaufel Weichen freigeschaufelt.“ Schneereiche Winter wie der jetzige waren früher die Regel.

Er erinnert sich an Rangierarbeiten im Schopfheimer Bahnhof, wo an den Wochenenden noch Waggons zwischengeparkt werden mussten. Vor 40 Jahren waren es noch alte Zuggarnituren der Deutschen Bahn – grüne Lokomotiven, silberne Wagen – die am Schopfheimer Bahnhof ein- und ausfuhren. Es gab auch viel mehr Personal, „es war eine richtig große Mannschaft“, weiß Werner Müller noch. Die damalige Bundesbahn war ein ganz anderer Betrieb. „Damals hatten wir einen richtigen Zusammenhalt. Es gab den Eisenbahnsportverein, einen Kegelverein und mehr. Ich weiß noch, wie der Gepäckarbeiter auf den Kalten Markt ging und für alle Glühwein und Wurst geholt hat. So etwas gibt es schon lange nicht mehr.“

Manche Bahnkunden riefen ihn sogar zuhause an

Dass ein Mitarbeiter 40 Jahre am selben Schalter sitzt, ist heutzutage eine Seltenheit. „Es gab Leute, die kamen über die ganze Zeit hinweg zu mir an den Schalter, sozusagen Stammkunden“, erzählt Werner Müller. „Über die Zeit kann man sich zu vielen ein gutes Verhältnis erarbeiten.“ So gut, dass manche Kunden ihn sogar zuhause anriefen, damit er ihnen schnell eine Verbindung heraussucht, berichtet er lachend. „Und wenn dann mal was schiefgegangen ist, haben es die Leute oft verziehen.“ Während heutzutage der PC – ein Gerät, mit dem Müller nie so wirklich warm wurde, – Dreh- und Angelpunkt der Arbeit ist, war es früher das Kursbuch der Deutschen Bahn. Hier standen die Verbindungen aufgelistet, und als Fahrkartenverkäufer wusste Müller ganz genau, welcher Zug wann wohin fährt und auf welchem Gleis der Umstieg stattfindet. „Ich war sogar in späterer Zeit mit dem Kursbuch manchmal schneller als andere Kollegen am PC“, schmunzelt Müller.

Auch an Kuriositäten war seine Laufbahn reich: „Als es noch den Wartesaal gab, haben wir manchmal auch Tippelbrüder reingelassen“, berichtet der 65-Jährige. Eine Gruppe von Obdachlosen hat im Wartesaal angefangen, über offenem Feuer zu kochen, und die Feuerwehr musste anrücken. Müller erinnert sich an Schulkinder, die nach der Schule zu ihm kamen, bis die Mutter sie abholen konnte. „Wir haben dann einfach schonmal mit den Hausaufgaben angefangen“, erzählt er lachend. „Und es gab auch eine Bahnhofskatze. Die blieb eine Zeit lang bei uns, bis sie weitergezogen ist.“

Der Bahnhof und sein Umfeld änderten in diesen Jahren völlig das Aussehen. Die Bahnhofstraße wurde neu gestaltet und auch im Innern des Bahnhofsgebäudes gab es einen radikalen Umbau: Die alte Schalterhalle mit Wartesaal wich einem zeitgemäßen Innenleben mit Kiosk und zwei offenen Schaltern für die Bahnkunden – die einzigen, die im Wiesental oberhalb von Lörrach noch für die Kunden offen sind. Inzwischen fährt nicht mehr die DB auf der Wiesentalstrecke, sondern die Schweizer Bundesbahn. Der Takt ist viel dichter, es fahren mehr Züge.

Der Beruf hat sich total gewandelt, Werner Müller aber blieb derselbe. „Es gab in den letzten Jahren viele ältere Fahrgäste, die froh waren, am Schalter noch mit jemandem ein Schwätzchen halten zu können“, berichtet er. Die jüngere Generation dagegen ordert die Tickets inzwischen oft am Smartphone – aber für diejenigen, die sich doch an den Schalter verirrten, hatte Müller oft Tipps, die das Internet nicht ausspuckte: Schnellere Verbindungen, günstigere Tickets „und das alles weniger fehlerbehaftet als im Internet“, sagt Müller.

In seiner künftig recht umfangreichen Freizeit ist Werner Müller übrigens eher Rad- als Bahnfahrer. „Ich habe mit einem Freund zwei große Radtouren geplant“, sagt er in der Hoffnung, dass die Corona-Bestimmungen die Pläne auch zulassen. Ganz grundsätzlich freut sich der in Wehr wohnhafte Neu-Pensionär darauf, mehr Zeit mit seinen zwei Enkelkindern verbringen zu können. Ein Großvater mit Engelsgeduld ist in diesen Zeiten Gold wert.