von André Hönig

Ein massenhaftes Fischsterben im Seitenkanal im Bifig wie jüngst im Januar soll sich nicht nochmals wiederholen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Gemeinderat eine Lösung vor, die das Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen soll. Sie will sozusagen den Kanal voll haben – sprich, er soll zugeschüttet und bepflanzt werden.

Ende Januar waren mehr als 1000 Fische im leergelaufenen Seitenkanal im Bifig verendet. Darunter Bachforellen, Äschen, Grundeln, Elritzen, Schmerlen und Döbel. Ursache war – so paradox das klingen mag – ausgerechnet ein Hochwasser. Dieses hatte die Wiese stark anschwellen lassen. Um den Gewerbekanal zu schützen, wurde dieser auf Mindestwasser runtergefahren – bei Mindestwasserführung im Hauptkanal allerdings kann kein Wasser mehr in den etwas höher gelegenen Seitenkanal einlaufen.

Ausgetrockneter Kanal: ein bekanntes Bild gerade in den Sommermonaten. | Bild: Stadt Schopfheim

Dieses Problem ist nicht neu, sondern tritt jedes Mal auf, wenn der Kanal runtergefahren wird – sei es wegen Hochwasser, Niedrigwasser oder wegen technischer Störungen. In der Regel wird dann der Angelsportverein Schopfheim (ASV) informiert, damit abgefischt werden kann. Dies klappe aber aus verschiedenen Gründen nicht immer, heißt es in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am 12. Juli. In diesem konkreten Fall im Januar ging es gehörig schief. Der Abschnitt ist trockengefallen und die Fische und sonstige Lebewesen verendeten. Doch auch sonst sei eine Alarmierung des Angelsportvereins nicht immer rechtzeitig möglich, zumal bei einem technischen Defekt oder Niedrigwasser die Anlage selbständig runterfahre. Doch selbst wenn vorab abgefischt werde, „können leider nie alle Lebewesen gerettet werden“, heißt es in der Vorlage. Da auch geschützte Arten – etwa das Bachneunauge – betroffen seien, müsse „dringend eine zuverlässige Lösung gefunden werden“. Das hatte auch schon im Januar Peter Engler, Pressesprecher des Anglervereins, gefordert: „Hier muss schnellstens gehandelt werden“, hatte er damals im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich gemacht. Die Lösung lautet: den Seitenkanal dauerhaft stilllegen. Damit würden sogar mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nicht nur wäre kein weiteres Massen-Fischsterben mehr zu befürchten. Auch aus „städtebaulicher Sicht“ sei die Situation momentan nicht optimal. Im Sommer falle der Seitenkanal meistens mehrere Monate komplett trocken, „dies macht kein schönes Bild“. Ein aufgefüllter Kanal indes könnte naturnah bepflanzt werden, Brücken und Geländer würden erhalten bleiben.

Angelsportverein unterstützt die Vorgehensweise

Konkret geht es um einen 90 Meter langen Abschnitt, der vom Gewerbekanal in Richtung Dr.-Max-Picard-Platz führt. Von dort läuft das Wasser verdolt wieder zurück und mündet kurz unterhalb des Kraftwerks wieder in den Gewerbekanal. Der verdolte Bereich müsste als Regenwasserkanal erhalten bleiben. Das Landratsamt habe keine Bedenken wegen einer Verfüllung des Seitenkanals.

Benötigt würden dafür rund 180 Kubikmeter Auffüllmaterial. Bei aktuellen Gebühren von rund zehn Euro je Tonne für die Entsorgung von unbelastetem Aushub könnte die Stadt nebenbei auch noch rund 3000 Euro sparen, wenn sie eigenes Material dafür verwende. In die Tat umsetzen würde die Verfüllung der Bauhof im Rahmen des Gewässerunterhalts.

Die Stadt könnte sich damit nicht nur weitere Fischsterben ersparen, sondern auch Unterhaltskosten. Momentan müsse der Einlaufbereich des Seitenkanals regelmäßig von Anlandungen befreit und auch die Kanalmauern müssten immer wieder ausgebessert werden. Dies würden ebenfalls künftig entfallen. Allerdings sei im Gegenzug die neue Grünanlage zu pflegen – der Aufwand aber solle möglichst minimal ausfallen.

Der Angelsportverein unterstützt die von der Stadt vorgeschlagene Vorgehensweise. „Wie immer entstehen durch Mehrfachnutzungen von Gewässern Zielkonflikte. Es wird Strom produziert, gleichzeitig sind die Kanalanlagen im Bifig gut für das Mikroklima und eine schöne städtebauliche Komponente. Auf der anderen Seite stehen das immer weniger werdende Wasser und im Zweifelsfall Fische, die durch eine baulich erzeugte Situation im Schlamm verenden“, heißt es in einer Mitteilung auf Nachfrage. Der ASV möchte nicht, „dass immer bei Kanalabschlägen, die Gefahr besteht, das an dieser Stelle Fische sterben. Deswegen erachten wir es als sinnvoll, dass dieser Stichkanal nicht mehr von Fischen besiedelt werden kann.“